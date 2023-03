Thorium Space podpisało przełomowy kontrakt z Sivers Semiconductors

Thorium Space, polska firma działająca w sektorze kosmicznym, podpisała z Sivers Semiconductors kontrakt o wartości 1,85 miliona dolarów na opracowanie

i wdrożenie do produkcji przełomowych na rynku globalnym chipsetów dla terminali naziemnych SATCOM oraz najnowszej generacji satelit definiowanych cyfrowo.

W ramach kontraktu, opracowane zostaną cztery innowacyjne układy scalone MMIC, pozwalające na realizację aktywnych elektronicznie sterowanych anten płaskich w paśmie Ka, zarówno w terminalach naziemnych (pozwalających na równoległą łączność z wieloma satelitami na różnych orbitach – tzw. „make it before brake it”), a także unikatowy na rynku Światowym chipset kosmiczny do zastosowań na pokładzie satelit telekomunikacyjnych. (oba rozwiązania wyprzedzają o co najmniej dwie generacje obecnie dostępne rozwiązania konkurencji)

Sivers Semiconductors to wiodąca i uznana na całym świecie firma technologiczna, dostarczająca układy scalone i zintegrowane moduły w swoich dwóch obszarach biznesowych: bezprzewodowym i fotonicznym. Prace rozwojowe w ramach obecnie zawartej umowy rozpoczną się już w marcu 2023 roku i potrwają cały bieżący rok. Sivers szacuje zapotrzebowanie rynku na opracowywanie chipy na 5 mld USD

w okresie 2023-2030.

Celem szerszej współpracy firm, w pierwszych fazach rozwoju, jest dostarczenie przez Thorium Space działających próbek inżynieryjnych kilku różnych dedykowanych chipów

w paśmie milimetrowym Ka dla zaawansowanych systemów komunikacji satelitarnej.

W następnej fazie, nieuwzględnionej obecną umową, spółka planuje osiągnąć znaczny potencjał rozwoju wspomnianych chipów, które będą dalej rozwijane, kwalifikowane

i przygotowywane do masowej produkcji. Chipsety będą wspierać zarówno segment naziemny, jak i kosmiczny, a wprowadzenie ich do masowej produkcji planowane jest

w drugiej połowie 2024 r.

– Współpraca z Sivers to jest dokładnie to, na co czekaliśmy od pierwszego dnia w Thorium Space. Dzisiaj jesteśmy pewni, że możemy opracować i dostarczyć najlepsze w swojej klasie, najnowocześniejsze, aktywne rozwiązania antenowe dla globalnego segmentu naziemnego i kosmicznego bez żadnych kompromisów — mówi Paweł Rymaszewski, CEO/CTO Thorium Space,

– Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Thorium Space nad tym projektem, mającym na celu wprowadzenie najlepszych w swojej klasie chipsetów do ich rozwiązań naziemnych

i kosmicznych. Po raz pierwszy dostarczymy rozwiązania do zastosowań kosmicznych,

a współpraca z tak znakomitą i innowacyjną firmą jak Thorium Space zapowiada się niezwykle inmtersująco – mówi Anders Storm, Group CEO, Sivers Semiconductors