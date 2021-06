Top 10 – ranking najlepiej zarabiających freelancerów 2021

W cale nie trzeba być programistą lub specjalistą od IT, żeby bardzo dobrze zarabiać jako wolny strzelec. Analitycy digital data, e-commerce i sprzedaży mają wysokie stawki. Również specjaliści w obszarze marketingu i zarządzania projektami nie mogą narzekać. Kto i ile zarabia najwięcej pracując jako freelancer?

Jesteśmy świadkami globalnej zmiany paradygmatu na rynku pracy. Jest ona napędzana zarówno przez pandemię, jak i postęp technologiczny. W efekcie końcowym mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem zainteresowania pracą zdalną oraz freelancingiem, a także wzrostem wynagrodzeń dla wolnych strzelców.

– Zaraz po wybuchu pandemii, w zeszłym roku, większość analityków i freelancerów miała obawy, że zarobki zostaną zredukowane. Aktualnie widać, że Covid-19 przyczynił się do podniesienia wynagrodzenia wolnych strzelców. A największy wzrost stawek dotyczy doświadczonych freelancerów, którzy mogą pochwalić się ugruntowaną pozycją na rynku. – mówi Przemysław Głośny, prezes platformy Useme.com, lidera rozliczania pracy zdalnej w Europie Centralnej i Wschodniej.

W tegorocznym rankingu TOP 10 Useme.com na dwóch pierwszych miejscach, uplasowali się Programiści DevOps i deweloperzy gier, ze średnimi stawkami na poziomie 149 zł brutto i 134 zł brutto za godzinę pracy. Przy przeliczeniu powyższych kwot na wynagrodzenie miesięczne, uzyskujemy odpowiednio 25 tysięcy zł brutto oraz 22,5 tysiąca zł brutto, przy założeniu że freelancerzy pracują 168 godzin w miesiącu. Pierwszą, medalową trójkę zamykają analitycy digital data i e-commerce. Ich wynagrodzenie godzinne to 119 zł brutto, czyli blisko 20 tys. zł brutto na miesiąc. Tuż za podium znaleźli się analitycy sprzedaży ze średnią stawką godzinową 112 zł brutto. Pierwszą piątkę zamykają programiści Java (senior) ze średnim wynagrodzeniem na poziomie 100 zł brutto.

Prezentowane stawki w rankingu Useme.com są kwotami brutto i stanowią średnią wartość zarobków wolnych strzelców pracujących na stanowiskach seniorskich. Warto także podkreślić, iż dotyczą one w znacznym stopniu kontraktów krótkoterminowych, czyli do 3 miesięcy. W przypadku dłuższych okresów współpracy pomiędzy freelancerem a firmą, mamy do czynienia z sytuacja obniżenia stawek godzinnych – nawet do 25%.

– O ostatecznym wynagrodzeniu dla poszczególnych freelancerów decyduje wielu czynników, np. pozycja wolnego strzelca na rynku, jego doświadczenie, referencje – dobra marka osobista, specjalizacja, konkurencja na rynku w danym obszarze, etc. – mówi Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com, lidera rozliczania pracy zdalnej w Europie Centralnej i Wschodniej.

Druga piątkę rankingu Useme, otwierają freelancerzy specjalizujący się w sprawach bezpieczeństwa IT oraz marketing managerowie, ze średnimi zarobkami na poziomie 89 zł brutto na godzinę, zajmując miejsce szóste i siódme w zestawieniu.

Na miejscu ósmym uplasowali się brand managerowie – opiekunowie marki, a na dziewiątym project managerowie z zarobkami 82 zł brutto/ godzinę. Pierwszą TOP 10-tkę zamykają copywriterzy seniorzy ze stawką godzinową 60 zł brutto.

TOP 10 – RANKING NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH FREELANCERÓW EDYCJA 2021

miejsce w rankingu nazwa stanowiska freelancera średnia stawka brutto na godzinę 1 Programista DevOps Engineer (senior) 149 zł 2 Game developer (senior) 134 zł 3 Analityk Digital Data / analityk E-commerce (senior) 119 zł 4 Analityk sprzedaży (senior) 112 zł 5 Programista Java (senior) 100 zł 6 Specjalista do spraw bezpieczeństwa IT 89 zł 7 Marketing manager 89 zł 8 Brand manager / opiekun marki 82 zł 9 Project manager 82 zł 10 Copywriter (senior) 60 zł

Dane opracowane na podstawie badania zrealizowanego przez Useme.com w V 2021 roku, na reprezentatywnej próbie 1093 freelancerów, z wykorzystaniem metody badawczej CAWI.