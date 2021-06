FPP: będą dodatki COVIDowe dla zawodów niemedycznych

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wspólnie z NSZZ Solidarność i OPZZ wystąpiły do Ministra Zdrowia o objęcie dodatkami COVID-owymi pracowników nie wykonujących zawodów medycznych, a zaangażowanych w walkę z pandemią. Apel ten spotkał się z pozytywnym odzewem Ministra Zdrowia. Dzięki temu kilkadziesiąt tysięcy osób otrzyma jednorazowy dodatek w wysokości 5000 zł brutto. Szczegółowe kryteria przyznania dodatku określi Narodowy Fundusz Zdrowia.

Po przyznaniu w zeszłym roku comiesięcznych dodatków pracownikom medycznym, wszystkie trzy organizacje zwracały uwagę na zasadność objęcia dodatkami również pracowników, którzy formalnie nie wykonują zawodów medycznych, ale ich praca jest niezbędna dla prawidłowego procesu leczenia. Salowe, noszowi, sprzątaczki, pracownicy obsługi technicznej, sanitariusze, pracownicy transportu wewnętrznego, pracownicy dystrybucji żywienia, rejestratorki, pracownicy diagnostyki nie zostali objęci pierwotnie systemem dodatków.

„Dziękujemy Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu za zrozumienie dla naszych starań. To ważne, aby wszystkie grupy zawodowe, które były szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem niosąc pomoc chorym w czasie pandemii, zostały dostrzeżone i choćby symbolicznie uhonorowane za ich dodatkowy wysiłek. Bez usług pomocowych przy pacjencie, usług mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, przygotowywania posiłków i innych rodzajów wsparcia, stan pacjentów i higieny w szpitalach może ograniczać skuteczność wysiłków lekarzy. Usługi salowych i sanitariuszy są integralną częścią procesu terapeutycznego. Usługi żywienia zbiorowego oraz pralnicze wspomagają proces leczenia i przyczyniają się do szybszej rekonwalescencji pacjentów” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

To pracownicy firm zewnętrznych dbają o stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeń szpitali, o to by pacjenci przebywali w sterylnych warunkach i mieli pomoc przy podstawowych czynnościach – tj. toaleta, transport na badania itd. Dbają o dostawy posiłków uwzględniających wszystkie zalecenia lekarzy, jak również o pościel, w której pacjenci śpią.

Nakłady na służbę zdrowia muszą uwzględniać także potrzebę zakupu usług od podmiotów, które wspierają procesy lecznicze. Tak, aby mogły one uzyskać środki na opłacenie pracowników, którzy z oddaniem pracują na rzecz pacjentów oraz na zwiększone koszty zużycia materiałów ochrony osobistej oraz materiałów higienicznych.