Trei zwiększył wolumen inwestycyjny o 40% rok do roku do ok. 1,7 mld euro w 2021 r.

Wartość aktywów będących w zarządzaniu Trei pozostała na niezmienionym poziomie ok. 1,3 mld euro

Portfel Vendo Parków wzrósł z 31 do 39 aktywów, w tym 29 znajduje się w Polsce

Prawie 90 procent inwestycji w skali międzynarodowej stanowią budynki mieszkalne

Deweloper realizuje łącznie 6 000 mieszkań w Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych

Trei Real Estate, międzynarodowy deweloper i właściciel nieruchomości specjalizujący się w sektorach mieszkaniowym i handlowym, podsumowuje działalność w 2021 r. Łączna wartość portfela projektów deweloperskich firmy wynosiła 1,7 mld euro, co stanowi wzrost o 40% rok do roku (2020 r.: 1,2 mld euro). Na tę sumę składa się 1,5 mld euro w nieruchomościach mieszkaniowych i ok. 200 mln euro w obiektach handlowych. Wartość zarządzanych aktywów, pozostała na niezmienionym poziomie 1,3 mld euro. Z tego 1,2 mld euro przypada na portfel własny, natomiast około 100 mln euro zarządzanych jest w ramach zleceń podmiotów zewnętrznych.

W 2021 r. kontynuowaliśmy ekspansję, mimo że nadal utrzymywały się trudności spowodowane pandemią. Przygotowaliśmy szereg nowych projektów, a jednocześnie poczyniliśmy znaczne postępy w realizowanych obecnie inwestycjach mieszkaniowych. Rozwój naszej działalności zagranicznej przewyższa obecnie poziom inwestycji na rodzimym rynku niemieckim. W ostatnich latach rozpoczęliśmy wiele nowych projektów w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce, komentuje Pepijn Morshuis, CEO Trei Real Estate.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego pozostaje głównym filarem strategii Trei

Portfel projektów deweloperskich dla nieruchomości mieszkaniowych wzrósł o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim, do 1,5 mld euro. Deweloper aktualnie ma 6 000 mieszkań w fazie planowania lub w budowie. Najważniejszymi rynkami dla firmy Trei pod względem rozwoju budownictwa mieszkaniowego pozostają Niemcy, a następnie Stany Zjednoczone i Polska.

Osiedle Bacciarellego 54 we Wrocławiu

Szczególnie w drugiej połowie roku wzmocniliśmy obecność w Stanach Zjednoczonych, gdzie nabyliśmy nowe grunty i rozpoczęliśmy inwestycje mieszkaniowe. W 2021 r. dzięki projektowi w Charlotte ukończyliśmy i sprzedaliśmy nasz pierwszy projekt w u USA. Obecnie w budowie mamy trzy inwestycje wielorodzinne – w Charleston w Karolinie Południowej, w Charlotte, w Karolinie Północnej oraz Nashville w stanie Tennessee. Ponadto rozpoczęliśmy prace na czterech kolejnych działkach zlokalizowanych w Cary (Karolina Północna), Charleston/SC i Nashville/TN, dodaje Pepijn Morshuis.

W Niemczech projekt mieszkaniowy „Port-o-Prenz” w Berlinie, ukończony pod koniec 2020 r., zyskał komplet najemców. Kolejne dwie inwestycje w tym mieście, jedna przy Winsstrasse, a druga przy Fürstenberger Strasse, zostaną oddane do użytku pod koniec 2022 r. Łącznie te trzy projekty dostarczą około 550 mieszkań. Trei realizuje również inwestycje w Berlinie, Hamburgu, Moguncji, Monachium, Wiesbaden i Düsseldorfie, które są w fazie planowania lub w trakcie budowy.

Osiedle Kraft w Łodzi

Równocześnie firma kontynuuje ekspansję w Polsce, gdzie aktualnie realizuje dwie inwestycje mieszkaniowe. Pierwsza, zlokalizowana jest we Wrocławiu, gdzie w budowie jest już czwarty i ostatni etap osiedla Bacciarellego 54, a całość inwestycji dostarczy 277 mieszkań. Drugie osiedle mieszkaniowe – Kraft na łódzkim Teofilowie – zaoferuje 550 mieszkań. Deweloper rozpoczął tu drugi z czterech etapów budowy. Kolejne trzy projekty, zlokalizowane w Warszawie, Poznaniu i podwarszawskim Milanówku są w przygotowaniu.

„Widzimy w tym kraju duży potencjał. W ubiegłym roku rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce pobił wszelkie rekordy. Popyt na nowoczesne mieszkania jest ogromny, podczas gdy podaż nadal jest raczej niewielka”, podsumowuje Pepijn Morshuis.

Dalszy rozwój w sektorze parków handlowych

Obok budowy nieruchomości mieszkalnych, projekty handlowe stanowią około 200 mln euro portfela deweloperskiego Trei. Firma aktualnie posiada 39 Vendo Parków w Polsce, Czechach i na Słowacji. W 2021 r. polska spółka Trei wybudowała, skomercjalizowała i otworzyła osiem Vendo Parków zlokalizowanych w Zielonce, Piekarach Śląskich, Koszalinie, Myśliborzu, Oświęcimiu, Inowrocławiu, Chorzowie i Radzyminie. Tym samym wzmocniła krajowe portfolio parków handlowych do 29 obiektów. Od listopada Trei rozwija część parków handlowych w Polsce wraz ze swoim partnerem joint venture, inwestorem Patron Capital Partners.

Parki handlowe, które budujemy pod marką Vendo Park pozostają ważnym elementem naszej strategii. Popyt na tego typu obiekty okazał się silniejszy niż oczekiwaliśmy, szczególnie w mniejszych miastach Polski. Choć wkrótce osiągniemy cel 50 Vendo Parków w naszym portfelu właścicielskim, czyli o 10 więcej niż pierwotnie planowaliśmy, to widzimy potencjał do dalszego rozwoju w Polsce. Planujemy budowę od 15 do 20 kolejnych Vendo Parków wraz z naszym partnerem Patron Capital, komentuje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający, Trei Real Estate Poland.

W listopadzie ubiegłego roku Trei i Patron Capital utworzyły spółkę joint venture o wartości 140 mln euro na realizację nowych parków handlowych w naszym kraju. Z kolei w grudniu 2021 r. deweloper uzyskał finansowanie w wysokości 27,5 mln EUR od Pekao. Pozyskany kapitał dłużny jest przeznaczony na dalszą ekspansję firmy w Polsce, w tym na inwestycje mieszkaniowe oraz budowę Vendo Parków. Zabezpieczeniem kredytu jest siedem parków handlowych z portfela Trei zlokalizowanych nad Wisłą.

Istniejący portfel nieruchomości z naciskiem na Niemcy i Polskę

Aktywa zarządzane przez spółkę Trei Real Estate to 324 nieruchomości, których łączna wartość wynosi 1,3 mld euro. Większość z nich (prawie 80%) zlokalizowana jest w Niemczech i Polsce.