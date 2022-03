Marcin Mandryk z awansem w globalnych strukturach Iron Mountain. Objął stanowisko Head of Sales Operations Europe & South Africa

Marcin Mandryk, dotychczasowy Sales Operations Executive CEE & Product Manager w Iron Mountain, objął nowe stanowisko w globalnych strukturach firmy. Z początkiem roku pełni funkcję Head of Sales Operations, będąc odpowiedzialnym za obszar całej Europy oraz RPA.

Marcin Mandryk jest związany z Iron Mountain od ponad 10 lat. Do firmy dołączył w 2012 r., obejmując stanowisko Business Development Managera odpowiedzialnego za sektor finansowy w Polsce. W tym okresie trzykrotnie został nagrodzony najważniejszym wyróżnieniem za efektywne działania sprzedażowe – Chairman’s Club. Bezpośrednio przed awansem pełnił funkcję Sales Operations Executive CEE & Product Managera, która umożliwiła egzekwowanie celów sprzedażowych wraz z jednoczesnym zarządzaniem i rozwijaniem portfolio produktowego.

W nowej roli Marcin Mandryk będzie kierował regionalnym zespołem ds. operacji sprzedaży w rejonie ESA (Europe & South Africa), będąc przy tym wsparciem dla działów handlowych funkcjonujących na lokalnych rynkach. Kluczowy obszar działania stanowi stymulowanie rozwoju organizacji poprzez zwiększanie efektywności sprzedaży.

Głównym celem zespołu pod moim kierownictwem jest dostarczenie danych, narzędzi i pełnego wsparcia dla regionalnych działów handlowych, odciążając je z obowiązków administracyjnych. Skupiając się na krytycznych dla dalszego rozwoju firmy działaniach, sprzedaż istotnie zwiększy swoją efektywność. Dążymy do zbudowania silnego partnerstwa, które doprowadzi do jeszcze lepszej współpracy między działami. Moim priorytetem jest również opracowanie strategii, w ramach której wdrożymy unifikację źródeł wykorzystywanych danych i standaryzację oceny wydajności – mówi Marcin Mandryk, Head of Sales Operations Europe & South Africa w Iron Mountain.

Marcin Mandryk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przed dołączeniem do Iron Mountain pracował dla firm, takich jak Nordea Bank, Expander Advisors i Polbank EFG. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży, głównie w branży technologicznej i usługowej. Specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, procesami i projektami, a jego kompetencje w zakresie Product Managementu oraz Product Marketingu potwierdzają liczne międzynarodowe certyfikaty.