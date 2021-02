Tygodniowy raport z odwiedzalności (8-14 lutego) centrów handlowych

Zgodnie z wcześniejszymi prognozami Polskiej Rady Centrów Handlowych średnia odwiedzalność obiektów handlowych w drugim tygodniu lutego 2021 roku była niższa o około 10 punktów procentowych niż w pierwszych dniach po pełnym otwarciu galerii i w dni handlowe wyniosła 76 proc. ubiegłorocznej.

Odwiedzalność w centrach handlowych w drugim tygodniu lutego była średnio o 7-10 p.p. niższa niż w pierwszym tygodniu handlu po zakończeniu lockdownu, kiedy obserwowaliśmy efekt odroczonych zakupów wraz z realizowaniem potrzeb wynikających z sytuacji pogodowej i osiągnęła wartości w zależności od dnia średnio o 25-30 proc. niższe w porównaniu do ubiegłego roku.

Zebrane dane pokazują różnice w odwiedzalności bardzo dużych i średnich obiektów. Nieruchomości największe o powierzchni przekraczającej 60 tys. mkw. GLA odnotowały odwiedzalność o ok. 30-40 proc. niższą niż w roku ubiegłym. Większą popularnością cieszyły się centra o średniej wielkości (20-60 tys. mkw. GLA), które zanotowały odwiedzalność na poziomie ok. 80 proc w stosunku do 2020 roku.

Polska Rada Centrów Handlowych przypomina, aby podczas wizyt w centrach handlowych zachowywać się odpowiedzialnie. Stosujmy się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka. Codziennie pracownicy obiektów handlowych wkładają wiele wysiłku w zapewnienie w klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego. My również zachowajmy się roztropnie, bądźmy uprzejmi i cierpliwi, słuchajmy komunikatów głosowych i reagujmy na polecenia obsługi. Dbajmy o siebie nawzajem.