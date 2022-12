Umorzenie kredytu frankowego w niecałe trzy lata? Z Olsen Capital & Lex to możliwe!

Dane podane przez Biuro Informacji Kredytowej pokazują, że blisko 900 tysięcy Polaków boryka się ze spłacaniem kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich. Na szczęście umorzenie kredytu frankowego jeszcze nigdy nie było tak proste jak teraz.

Skąd popularność kredytów frankowych?

Na początku XXI wieku Polacy masowo zaciągali kredyty we frankach. Biorąc pod uwagę bardzo niskie i stabilne stopy procentowe w Szwajcarii, oprocentowanie takich kredytów było o wiele niższe niż tradycyjnych kredytów złotówkowych. Niestety nagły i niespodziewany wzrost franka szwajcarskiego w połączeniu z osłabiającym się kursem złotego postawił pod ścianą wszystkich, którzy zdecydowali się zaciągnąć kredyt w obcej walucie. Zobowiązania frankowiczów zamiast maleć z każdą kolejną ratą, zaczynały rosnąć w ekspresowym tempie.

Co dalej zrobić z kredytem frankowym?

Odpowiedź na te pytanie jest prosta – należy jak najszybciej podjąć walkę z bankiem o umorzenie kredytu frankowego. Niektóre banki proponują swoim klientom zawarcie ugody, jednak na zasadach banku, co z perspektywy frankowicza jest zdecydowanie mniej korzystne niż sądowe umorzenie umowy kredytowej.

Naprzeciw wszystkim frankowiczom chcącym wygrać z bankiem, w którym zaciągnęli kredyt wychodzi Olsen Capital & Lex – spółka, która jest niezwykle skuteczna w swoich działaniach i całą swoją uwagę skupia na rozwiązywaniu niezgodnych z prawem umów kredytowych.

Co musisz wiedzieć o Olsen Capital & Lex?

Olsen Capital & Lex ma ponad 10 lat doświadczenia w branży i zatrudnia wykwalifikowanych w dziedzinie prawa finansowego pracowników. Ekspercki zespół z wysoką skutecznością pomógł już setkom osób w sporach z instytucjami rynku finansowego. Firma działała do tej pory przede wszystkim offline i lokalnie, jednak postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom klientów i otworzyła się na działanie w sieci, aby maksymalnie zminimalizować angażowanie czasu osób, które się z nimi kontaktują w sprawie podjęcia współpracy. Główną misją spółki jest wygranie Twojej sprawy – bez przeciągania i ponoszenia przez Ciebie zbędnych, dodatkowych kosztów. W przeciwieństwie do tradycyjnej kancelarii zależy im na jak najszybszym uzyskaniu dla Ciebie pozytywnego orzeczenia w sądzie. Co ciekawe i bardzo istotne, Olsen Capital & Lex wynagrodzenie otrzymuje TYLKO w momencie wygranej w sądzie.

Jak działa Olsen Capital & Lex?

Z firmą można skontaktować się niezależnie od tego gdzie się mieszka – wszystko odbywa się poprzez internet. Wystarczy zostawić swoje dane kontaktowe i zaczekać na kontakt w sprawie umowy kredytowej. Zespół specjalistów całkowicie bezpłatnie analizuje umowę i przedstawia wszystkie możliwe rozwiązania problemu. Po podpisaniu przejrzystej dla klienta umowy prawnicy przystępują do działania i reprezentują swoich klientów w sądzie zarówno I, jak i II instancji. Ważny jest także fakt, że Olsen Capital & Lex zobowiązuje się do dalszego reprezentowania swoich klientów w przypadku wystąpienia roszczeń ze strony banku.

Czy to rozwiązanie dla Ciebie?

Jeśli zaciągnąłeś kredyt we frankach szwajcarskich skorzystanie z usług Olsen Capital & Lex jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Wszystko oparte jest na bardzo przejrzystych warunkach, spółka charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością i dba o to, aby jak najszybciej doprowadzić do sądowego umorzenia umowy kredytowej.

