Unilogo – firma z pasją do drukowania

Unilogo Digital Printing jest ważnym punktem na mapie przedsiębiorstw w Piasecznie. Ta początkowo niewielka firma prężnie się rozwija i słynie z dostarczania klientom zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu drukowania etykiet, których celem jest zwiększenie atrakcyjności opakowań.

Jaka jest historia przedsiębiorstwa Unilogo?

Przedsiębiorstwo Unilogo Digital Printing, czyli jedna z najnowocześniejszych cyfrowych drukarni, zlokalizowane jest w Piasecznie – stosunkowo niewielkim mieście powiatowym położonym w województwie mazowieckim, około 17 km od Warszawy. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku i już wtedy była wyposażona w nowoczesny sprzęt najwyższej klasy, czyli pierwszą specjalistyczną drukarkę cyfrową marki HP. W następnych latach Unilogo wzbogaciło się o kolejne maszyny. W 2013 roku w Wielkiej Brytanii zakupiono profesjonalny sprzęt do sztancowania, czyli techniki wykrawania określonych kształtów z materiałów, z których produkowane są etykiety. W roku 2014 z kolei firma zainwestowała w dwie cyfrowe maszyny do drukowania HP Indigo WS 6000 oraz trzy linie do finishingu służące do procesu wykańczania etykiet. Co istotne, przedsiębiorstwo wciąż dynamicznie się rozwija, oferując swoim klientom profesjonalne usługi o najwyższej jakości. Aby dowiedzieć się więcej na temat działalności i oferty Unilogo Digital Printing, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową firmy: https://unilogo-drukarnia.pl/.

Jaki jest zakres działalności drukarni Unilogo?

Drukarnia Unilogo Digital Printing specjalizuje się przede wszystkim w wytwarzaniu etykiet samoprzylepnych, czyli elementu pozwalającego uatrakcyjnić wygląd opakowań produktów. W ofercie firmy znajdują się modele wykonane z różnych materiałów, m.in. z papieru, materiałów syntetycznych (folii) oraz papierów typu kraft. Oprócz tego możliwe jest zwiększenie atrakcyjności podstawowych etykiet poprzez zastosowanie dodatkowych rozwiązań technologicznych. Wymienić można tu m.in. lakierowanie wodne, funkcjonalne lub utrwalane światłem UV, laminowanie zabezpieczające dany materiał oraz złocenie. Co istotne, przed rozpoczęciem współpracy z Unilogo klienci mogą skorzystać z darmowych wydruków próbnych, które ułatwią im podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej tego, czy dany projekt i jego wykonanie spełniają ich oczekiwania oraz preferencje.

Oprócz tworzenia etykiet samoprzylepnych drukarnia Unilogo zajmuje się produkowaniem etykiet sleeve (znanych również jako shrink sleeve lub etykiety termokurczliwe). Tego typu modele wykonane są ze specjalnej folii PCV i PET. Po podgrzaniu kurczą się, dzięki czemu możliwe jest doskonałe dopasowanie ich do budowy produktu, który mają pokrywać. Ze względu na ich właściwości etykiety sleeve stosuje się na artykułach, które wyróżniają się złożonymi i fantazyjnymi kształtami. Proponowane przez firmę Unilogo owijki termokurczliwe są wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami druku i powinny spełnić oczekiwania nawet bardzo wymagających klientów.