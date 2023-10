Unity Group: Silny wzrost w I półroczu 2023 r.

Unity Group, jeden z liderów rynku cyfrowej transformacji handlu w Polsce, zanotowała blisko 67 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży po pierwszych 6 miesiącach tego roku (wzrost o ponad 18% r/r) i marżę EBITDA przekraczającą 11%.

W całym roku chce wypracować ok. 135 mln zł obrotów, a wsparciem w realizacji tego planu ma być rozwój oferty end-to-end skierowanej do różnych segmentów rynku, opartej na szerokich kompetencjach biznesowych i technologicznych Unity Group. Spółka inwestuje w obszar data i sztucznej inteligencji, który będzie jednym z motorów przyszłych wzrostów.

Priorytetem na najbliższe miesiące jest rozwój organiczny, ale spółka chce być aktywna również w obszarze M&A, gdzie poszukuje działających w Polsce i na rynku DACH podmiotów świadczących usługi dla firm handlowych z kompetencjami pozwalającymi szybciej skalować obszary aktywności Unity Group.

Mimo perturbacji rynkowych popyt na usługi wokół cyfrowej transformacji handlu nie słabnie. Potwierdzają to wyniki jednego z liderów tego segmentu rynku za I półrocze 2023 r. W tym czasie Unity Group zwiększyła przychody ze sprzedaży do 66,8 mln zł (wzrost o ponad 18% r/r), intensywnie pracowała też nad marżowością oferowanych usług – marża wyniku EBITDA przekroczyła 11%. W całym roku grupa chce wypracować ok. 135 mln zł obrotów.

Jak tłumaczy Marek Lose, CFO Unity Group, wyniki finansowe są wyraźnie lepsze niż przed rokiem pomimo negatywnych trendów obserwowanych na rynku outsourcingu IT w obszarze zatrudnienia i zleceń w analizowanym czasie. Firma dobrze poradziła sobie w czasach rynkowej zawieruchy, dzięki odpowiednio przygotowanej ofercie transformacji cyfrowej end-to-end, zawierającej również elementy konsultingu, który ma duże znaczenie dla klientów podczas podejmowania decyzji nt. cyfryzacji.

Pierwsze 6 miesięcy obecnego roku to też kontynuacja dynamicznego wzrostu z 2022 r. Wtedy wypracowana całoroczna sprzedaż pozwoliła Unity Group zostać sklasyfikowaną w gronie ścisłej czołówki polskiego rynku IT wg raportu Computerworld[1]. W zestawieniu magazynu biorącym pod uwagę skalę przychodów polskich spółek informatycznych na koniec ubiegłego roku Unity Group trafiła do TOP10 największych dostawców rozwiązań i usług IT dla sektora handlu.

Cyfrowa transformacja – kompleksowe podejście

– Nasza strategia polegająca na oferowaniu specjalistycznych usług w obszarze cyfrowej transformacji sprzedaży end-to-end już kolejny raz przynosi pozytywne efekty. Firmy na różnym poziomie dojrzałości i zaawansowania w procesie transformacji chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną będą inwestować lub optymalizować koszty m.in. przy pomocy inteligentnych rozwiązań. Bazując na naszym ponad 25-letnim doświadczeniu aktywnie wspieramy ich na każdym etapie tej drogi, a rozwijając biznes naszych klientów rośniemy razem z nimi. Stawiamy zarówno na wzrost organiczny, jak i w obszarze M&A, co przyczyni się do uzyskania jeszcze większego efektu skalowania naszych usług – komentuje Grzegorz Kuczyński, Managing Partner w Unity Group.

Unity Group zauważa wyraźny wzrost popytu na strategiczny konsulting w procesie transformacji end-to-end. Jako End-to-end Commerce Transformation Partner chce być dla swoich klientów dostawcą kompleksowej usługi – od poprzedzonego audytem procesów, systemów i czynności w firmach etapu przygotowania strategii cyfryzacji, po oferowanie odpowiednich technologii, aż do usługi utrzymania. W ten sposób Unity Group współtworzy dodatkową wartość biznesową na każdym etapie tego procesu, a sam klient zyskuje partnera, który całościowo zarządza i odpowiada za ten proces oraz doskonale zna realia handlu i procesy biznesowe związane z handlem.

Klienci są także coraz bardziej świadomi czym jest strategia Omnichannel i jaką dodatkową wartość w jej implementacji wnosi doświadczony partner. Widzą wtedy korzyści wynikające z pracy nad procesami, zarządzaniem projektami zmiany, wagą wysokiej jakości architektury rozwiązań, co wyróżnia takie firmy jak Unity Group na tle klasycznych dostawców skupiających się wyłącznie na technologii.

Widoki na przyszłość – skalowanie vs optymalizowanie

Osłabienie wzrostu gospodarczego w Polsce i hamowanie gospodarki naszych zachodnich sąsiadów czy malejąca konsumpcja w kraju to czynniki negatywnie wpływające na koniunkturę w obszarze handlu i inwestycji w IT. Jednocześnie rynek może liczyć też na silne pozytywne bodźce, jak bezpieczny kredyt 2% czy uwolnienie na cyfryzację środków z KPO – na te impulsy liczą przede wszystkim producenci i firmy z branży budowlanej, którzy w pierwszej części roku zostali dotknięci spowolnieniem, co wywołało u nich redukcję wydatków na usługi IT.

Unity Group szanse na podtrzymanie dynamiki wzrostu widzi zwłaszcza we wsparciu cyfrowej transformacji sprzedaży w 4 wertykałach rynku. To firmy z sektora budowlanego, meblarskiego, szeroko pojętej pharmy i healthcare oraz bez zmian – w retailu. Niezależnie od części rynku i rodzaju działalności w firmach skupionych na handlu coraz bardziej widoczny jest trend związany z dwoma modelami działania: i) szybkim zdobywaniem skali i rynku (tzw. fast scaling) oraz ii) poszukiwaniem efektywności kosztowej. I o ile w ostatnich latach, głównie za sprawą pandemii, dominowało podejście nastawione na błyskawiczne zdobywanie udziałów rynkowych, tak teraz firmy powoli rewidują swoje strategie i do głosu w coraz większym stopniu dochodzi optymalizowanie działalności.

– Firmy, które przynajmniej częściowo zdigitalizowały swoją sprzedaż, są dziś na wygranej pozycji, ponieważ już czerpią korzyści dzięki obniżonym kosztom obsługi transakcji. Tak dzieje się na przykład w przypadku naszych klientów m.in.: Adamed, Euroterm, LPP, Pneumat, Polwell, SIG oraz Volkswagen. Mając taką przewagę, firmy te mogą w dalszym ciągu szukać kolejnych rozwiązań utrzymujących lub poprawiających marże na konkurencyjnym rynku. Na drugim biegunie i w zupełnie innej sytuacji są firmy bez uruchomionych platform sprzedażowych. Dla nich przyszedł moment prawdy i czas strategicznych decyzji, jak utrzymać rentowność w obliczu cyfrowych konkurentów. Wyjściem może być konieczność zmiany modelu działania i rozpoczęcie procesu transformacji cyfrowej. Natomiast dla liderów w dziedzinie cyfryzacji – może to być czas wzmożonych inwestycji (np. w wymianę platformy) i dalszą redukcję długu technologicznego. Kluczem do sukcesu jest określenie status quo firmy, czyli ustalenie na jakim jest etapie i jak obecnie wykorzystać potencjał transformacji, która w obecnych warunkach wydaje się być jedyną ścieżką rozwoju nowoczesnej firmy – mówi Grzegorz Rudno-Rudziński, Head of Growth oraz Managing Partner w Unity Group.

AI i data jako kluczowy element strategii Unity Group na najbliższe lata

Oferta Unity Group jest w procesie ciągłej zmiany i adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości. Zaprzęgnięcie AI i big data w działania cyfryzacyjne w połączeniu z ofertą end-to-end na rzecz klientów z kluczowych dla firmy wertykałów powinno dać impuls do dalszego wzrostu przychodów i pozyskania kolejnych klientów w Polsce oraz za granicą.

– Ostatni okres to duży boom rozwiązań AI, w ciągu jednego miesiąca pojawiło się ponad 1000 narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. W związku z tym firmy handlowe, produkcyjne, dystrybucyjne mają do dyspozycji praktycznie nieograniczone możliwości optymalizacji działalności przy wykorzystaniu AI i własnych danych. Z kolei tak dziś ważny obszar poprawy efektywności działania zyskał nowego sojusznika w postaci dynamicznie rozwijającego się data-driven sales. Dla większości firm jest to wciąż obszar innowacyjności i wymaga innego podejścia niż digitalizacja. Dlatego razem z naszymi klientami eksplorujemy jego potencjał, zwłaszcza w obszarze pricingu – dodaje Grzegorz Rudno-Rudziński, Head of Growth oraz Managing Partner w Unity Group.

[1] Raport z badania “Computerworld TOP 200”, edycja 2023