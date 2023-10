Usługi zarządzane: globalny wzrost napędzany przez cyberbezpieczeństwo, chmurę i nowe technologie

Firmy kanału IT sprzedające usługi zarządzane zanotują wzrost w 2023 roku w stosunku do ubiegłego, a nowe prognozy przewidują globalną ekspansję tego trendu o 12,7%, w porównaniu z 419 mld USD w 2022 roku. Globalnie, cały sektor jest obecnie wyceniany na 472 mld USD.

Przewiduje się, że wzrost usług zarządzanych przewyższy wzrost ogólnych wydatków na IT. Jest on napędzany m.in. rosnącym popytem na usługi i wiedzę specjalistyczną w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponad połowa (56%) firm z kanału partnerskiego spodziewa się wzrostu przychodów z usług zarządzanych w zakresie cyberbezpieczeństwa jeszcze w 2023 roku.

Dostawcy usług zarządzanych mają wyjątkową pozycję, aby pomóc firmom dostosować się do nowych technologii i zoptymalizować inwestycje w IT dzięki elastycznym i konfigurowalnym rozwiązaniom, które spełniają potrzeby i wyzwania biznesowe.

Wyniki globalnego badania Canalys przeprowadzonego na zlecenie Cisco pokazują, że partnerzy IT koncentrujący się na usługach zarządzanych odnotują znaczny wzrost przychodów w 2023 roku, także w Polsce. Pomimo globalnej niepewności gospodarczej, prognozowane perspektywy dla usług zarządzanych wskazują na światowy wzrost o 12,7%, do łącznej wartości 472 mld USD. Wzrost ten przewyższa szacowany 3,5% wzrost ogólnych wydatków na IT. Również w Polsce wzrost przychodów z usług zarządzanych jest na wysokim poziomie i w roku 2022 wyniósł 11,2%.

Kluczowe czynniki wzrostu: cyberbezpieczeństwo, wiedza specjalistyczna, popyt na elastyczne modele konsumpcji

Kluczowym czynnikiem napędzającym ten popyt jest pilna potrzeba cyberbezpieczeństwa, ponieważ organizacje na całym świecie zmagają się z szybko ewoluującym krajobrazem zagrożeń. To skomplikowane zagadnienie, w połączeniu z globalnym niedoborem ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, skłonił wiele organizacji do zwrócenia się do partnerów w zakresie usług zarządzanych w celu uzyskania specjalistycznej wiedzy i wsparcia technologicznego w tym zakresie. Wyniki badania wskazują, że 56% firm w kanale sprzedaży IT spodziewa się w tym roku wzrostu przychodów z usług zarządzanych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

„Klienci integrują coraz więcej technologii i oczekują od swoich partnerów IT zapewnienia zwinności, wartości i elastycznych modeli konsumpcji, aby skutecznie zarządzać ich rosnącymi i złożonymi potrzebami technologicznymi” – powiedziała Alexandra Zagury, wiceprezes ds. usług zarządzanych przez partnerów i sprzedaży w modelu usługowym w Cisco. „Rozwijający się ekosystem partnerów IT sprzedających usługi zarządzane dostosowuje się do potrzeb i wyzwań klientów, znajdując sposoby na uproszczenie w dostarczeniu tego, co kiedyś było niestandardowymi rozwiązaniami. Spodziewamy się większej innowacyjności i specjalizacji ze strony partnerów kanałowych poprzez usługi zarządzane, które oferują wyraźne wyniki biznesowe i wyjątkowe doświadczenia”.

Globalny wzrost wartości usług zarządzanych, ale i zaufania do partnerów

Dzięki globalnemu wzrostowi, zaufanie wśród partnerów sprzedających usługi zarządzane znacznie wzrosło. Badanie pokazuje, że w czerwcu 2023 r. 35% partnerów kanałowych przyznało, że spodziewa się w tym roku wzrostu swojego biznesu usług zarządzanych o co najmniej 20%. Stanowi to znaczny wzrost w porównaniu do 27% podobnych deklaracji w poprzednim roku i wskazuje na szybką aktualizację usług zarządzanych przez organizacje każdej wielkości.

„Usługi zarządzane są siłą napędową dla zdolności adaptacyjnych i wzrostu globalnej branży IT. Nasze badania podkreślają znaczny potencjał firm sprzedających usługi zarządzane, otwierając przed nimi różnorodne możliwości rozwoju w erze po pandemii” – powiedział Robin Ody, starszy analityk w Canalys.

W badaniu zidentyfikowano również zarządzanie infrastrukturą chmury jako kolejną kluczową szansę na wzrost. W miarę jak organizacje digitalizują operacje i przenoszą się do chmury, stają przed wyzwaniami związanymi ze złożoną infrastrukturą chmurową obejmującą chmury prywatne i publiczne, a także rozproszone aplikacje i usługi. Zwiększyło to zapotrzebowanie na zarządzanie infrastrukturą chmurową i wiedzę specjalistyczną, a 55% partnerów twierdzi, że spodziewa się wzrostu przychodów w tym segmencie w bieżącym roku.

Wzrost przychodów dostawców usług zarządzanych prawdopodobnie przyspieszy, również dzięki nowym technologiom, takim jak m.in. sztuczna inteligencja oraz rosnącemu naciskowi na zrównoważony rozwój napędzany przez inwestycje w IT. Według badania, prawie sześciu na dziesięciu (59%) partnerów uważa, że sztuczna inteligencja stanowi szansę biznesową, a 39% twierdzi, że będzie ona „znacząca” lub wręcz „ogromna”. Podobnie, 60% uważa, że klienci byliby skłonni zapłacić wyższą cenę za zrównoważone produkty i rozwiązania.

„U podstaw usług zarządzanych leży maksymalne wykorzystanie inwestycji technologicznych przez firmy, a wraz z pojawieniem się nowych technologii, mają one kluczowe znaczenie dla cyfrowej strategii biznesowej organizacji. Specjalizując się w określonych branżach, technologiach, a nawet obszarach geograficznych, partnerzy w zakresie usług zarządzanych pomagają klientom w rozwiązywaniu ich wyzwań informatycznych, usuwaniu złożoności i dostarczaniu wyników, które napędzają rozwój firmy” – powiedział Robin Ody.

Badanie wykazało, że przychody partnerów świadczących usługi zarządzane mają szansę na globalny wzrost w latach 2023-2025, z dwucyfrową złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) przewidywaną we wszystkich regionach, także w Polsce. Oczekuje się, że w regionie Azji i Pacyfiku sektor ten wzrośnie o 14 procent z 95 mld USD. W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, gdzie przychody z usług zarządzanych wynoszą obecnie 122 mld USD, prognozowany wzrost wyniesie 12%. Oczekuje się, że Ameryka Łacińska wzrośnie o 11-12% z 11,5 mld USD, podczas gdy Ameryka Północna odnotuje wzrost o 10-12% z 190,6 mld USD