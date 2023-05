Visa planuje otworzyć w Polsce nowy globalny Hub Technologiczno-produktowy

Pierwszy strategiczny Hub Technologiczno-produktowy Visa w Europie Środkowo-Wschodniej rozszerzy obszar działalności organizacji, wpisując się w jej podobne działania prowadzone na całym świecie, zmierzające do wspierania szybkiego rozwoju handlu cyfrowego i płatności cyfrowych.

Visa, jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych, ogłosiła dzisiaj, że planuje otworzyć w Polsce globalny Hub Technologiczno-produktowy, który będzie pierwszym tego rodzaju projektem w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu najbliższych kilku lat w Hubie będzie pracować 1500 specjalistów z obszaru technologii. Inwestycja wpisuje się w podobne projekty Visa, realizowane na całym świecie, mające na celu wsparcie modelu rozwoju innowacji opartego na działaniu w trybie 24/7 oraz dalsze napędzanie szybkiego rozwoju handlu cyfrowego i płatności.

– Polska posiada wysoko wykwalifikowanych pracowników i prężnie rozwijający się sektor IT. Właśnie dlatego jest idealnym miejscem do pozyskiwania nowych talentów oraz tworzenia we współpracy z naszymi partnerami i firmami nowych rozwiązań płatniczych – powiedział Rajat Taneja, Prezes ds. Technologii, Visa. – Kolejna fala naszych produktów i innowacji będzie jeszcze bardziej ekscytująca – skupiamy się obecnie na sztucznej inteligencji następnej generacji, cyberbezpieczeństwie oraz odporności i dostępności naszej sieci, z myślą o wszystkich, którzy z niej korzystają.

Inwestycja będzie piątym globalnym Hubem Technologiczno-produktowym Visa o dużym znaczeniu strategicznym. Polska coraz powszechniej uznawana jest za miejsce, gdzie odnaleźć można najlepszych specjalistów w obszarze technologii, a planowane powstanie hubu wpisuje się w dążenie Visa do tworzenia innowacji i inwestowania w regionie europejskim, a w szczególności w naszym kraju. Visa będzie poszukiwać nowych sposobów na wykorzystanie umiejętności młodych specjalistów z regionu, by przyspieszyć pracę nad rozwojem produktów i tworzeniem innowacji na szeroką skalę, z korzyścią zarówno dla konsumentów oraz swoich klientów, jak również kupujących i sprzedających na całym świecie.

– Jako firma prowadząca działalność w ponad 200 krajach i terytoriach, przywiązujemy dużą wagę do inwestowania w lokalne talenty i tworzenia regionalnych hubów technologicznych, bo pozwala nam to obsługiwać naszą globalną sieć klientów coraz lepiej – powiedziała Charlotte Hogg, CEO Visa w Europie. – Różnorodność oraz inkluzywność są dla nas istotnymi wartościami i w miarę rozwoju Visa dbamy o to, by nasza organizacja coraz bardziej odzwierciedlała bogaty potencjał, płynący ze społeczności, w których żyjemy i pracujemy. W Polsce oznacza to rekrutację z różnorodnej puli talentów, w tym plany dotyczące kandydatów z Ukrainy i innych części regionu.

– To wyjątkowo dobra informacja, że Visa wraz ze swoim unikatowym w skali świata doświadczeniem i know-how wybiera spośród innych potencjalnych lokalizacji właśnie nasz kraj, budując tym samym pozycję Polski jako najlepszego miejsca realizacji inwestycji z branży nowych technologii – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – Polska została wybrana na miejsce tej inwestycji między innymi ze względu na wysokie kwalifikacje naszych pracowników z sektora IT, a także istotny zasób talentów na naszym rynku pracy. Mamy ogromny potencjał, by przyciągać do naszego kraju wysoce innowacyjne inwestycje – dodał premier.

– Chcemy podtrzymywać atrakcyjność Polski na mapie potencjalnych inwestorów. Zależy nam na ułatwieniu im współpracy z naszą administracją. Dlatego Utworzyliśmy Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, które obsługuje kluczowych inwestorów i udziela im wsparcia na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia – podkreśliła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

– Decyzja Visy o zlokalizowaniu w Polsce centrum technologicznego doskonale potwierdza, jak cenieni na globalnej scenie IT są polscy programiści. Proces wsparcia Visy przez PAIH obejmował szereg działań, między innymi dostarczenie informacji o sektorze IT, rozmowy o potencjale Polski i perspektywach rozwoju firmy w kraju. Ta inwestycja niewątpliwie potwierdza, że Polska jest niekwestionowanym liderem w przyciąganiu najbardziej zaawansowanych projektów inwestycyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział dr Paweł Kurtasz, Prezes zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

– Niezmiernie się cieszę, że piąty Hub Technologiczno-produktowy Visa na świecie zostanie otwarty w Europie Środkowo-Wschodniej. Z punktu widzenia zaangażowania Visa w innowacje i inwestycje w transformację cyfrową, przedsięwzięcie to wzmacnia rosnące znaczenie całego regionu, a w szczególności Polski – powiedział Jakub Kiwior, dyrektor zarządzający regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa. – Rekrutacja oparta na lokalnej zróżnicowanej grupie talentów technologicznych podkreśla nasze zaangażowanie w promowanie integracji cyfrowej i umożliwianie jednostkom rozwoju w erze cyfrowej. Wspieramy również Unię Europejską i polskie władze w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia pracownikom większej biegłości w technologiach cyfrowych oraz konkurencyjności na rynkach pracy. Z dumą mogę powiedzieć, że kolejna fala globalnych innowacji Visa, służących społecznościom na całym świecie, będzie powstawała także w Polsce – dodał Jakub Kiwior.

Visa napędza rozwój płatności cyfrowych od ponad 60 lat, prowadząc działalność w Polsce od 1995 roku. Pierwszą kartą płatniczą wydaną w Polsce była karta Visa i od samego początku procesu cyfryzacji wiele sposobów płacenia i przyjmowania płatności, z których korzystali konsumenci i sprzedawcy, opierało się na innowacjach tworzonych przez Visę. Polska była również pierwszym krajem na świecie, w którym można było zapłacić zbliżeniowo w każdym fizycznym punkcie sprzedaży, akceptującym płatności Visa.

Visa zauważa kluczową rolę, jaką umiejętności cyfrowe odgrywają w nowoczesnej gospodarce i jest zaangażowana we wspieranie wysiłków Unii Europejskiej, dążącej do tego, by pracownicy byli jeszcze bardziej konkurencyjni i biegli w technologiach cyfrowych[1]. Inwestycja ta wpisuje się w zobowiązanie Visa do promowania włączenia cyfrowego i umożliwienia jednostkom pełnego rozwoju w erze cyfrowej.

[1] Through the Digital Decade the EU aims to ensure that 20 million ICT specialists are in employment in the EU by 2030. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2246