O ile zdrożały w tym roku nowe mieszkania – deweloperzy odpowiadają

Postępująca inflacja ma wpływ na koszty budowy mieszkań. Ile średnio wzrosły w tym roku ceny nowych mieszkań w największych miastach w kraju? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W porównaniu do grudnia 2022 roku wzrosty cen mieszkań były kilkuprocentowe. Jednak rok do roku jest to kilkanaście procent. Biorąc pod uwagę poziom inflacji można jeszcze mówić o stabilizacji cen wynikającej z niskiej jak dotąd sprzedaży. W drugim kwartale br. wraz z ożywieniem popytu oraz faktem, że zwiększenie podaży w naszej branży wymaga czasu przewidujemy kilkuprocentowe wzrosty miesiąc do miesiąca.

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

W 2022 roku inflacja wyniosła ponad 14 proc., natomiast ceny transakcyjne mieszkań wg raportu NBP w największych miastach wzrosły o 10-11 proc. Przy ograniczonym popycie i wzroście kosztów wykonawstwa deweloperzy wstrzymali inwestycje, co widzimy w danych GUS za ostatnie miesiące. Wraz z odbudową zdolności nabywczej klientów oraz stopniowej poprawie po stronie popytu notujemy również większą podaż, ale także wzrost cen, który po części rekompensuje ubiegły rok. Od początku roku podwyżki cen mieszkań dostrzegalne są, zarówno w odniesieniu do nowych inwestycji, jak również do projektów w trakcie realizacji i wyniosły średnio 5-6 proc.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal

Ceny utrzymywały się mniej więcej na tym samym poziomie, a w niektórych lokalizacjach dostrzegamy lekki wzrost o około 2-3 proc. Deweloperzy zbyt długo „tłumili” inflację i starali się nie podnosić cen, przede wszystkim ze względu na znaczący spadek popytu. Sytuacja z pewnością będzie się dynamicznie zmieniać, jednakże raczej w kierunku dalszego wzrostu cen.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Realia rynku nieruchomości są takie, że nawet biorąc pod uwagę osiedle realizowane etapowo na jednej działce, każdy kolejny etap nieruchomości jest po prostu droższy. Wpływ ma na to wiele czynników niezależnych od deweloperów. Przede wszystkim pod uwagę trzeba wziąć rosnące koszty pieniądza. Nasza firma nie zaciąga kredytów pod projekty, co gwarantuje naszym klientom pewną budowę i ukończenie inwestycji w wysokim standardzie. Drugim czynnikiem są koszty budowy, które cały czas rosną. Materiały drożeją, tak samo jak wykonawstwo. Trzeci czynnik to niepewność rynkowa, która wpływa, nie tylko na nas, ale również i na generalnych wykonawców, którzy muszą wkalkulować w projekty wzrastające koszty materiałów w trakcie realizacji kolejnych etapów inwestycji.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Inflacji bez wątpienia drenuje portfele wszystkich Polaków, a także deweloperów. Wzrost kosztów materiałów budowlanych, wykonawstwa oraz finansowania inwestycji nie pozwala deweloperom na obniżkę cen mieszkań, a wręcz odwrotnie. W naszej, ekologicznej inwestycji Miasteczko Jutrzenki, zlokalizowanej na warszawskich Włochach ceny lokali w maju 2023 roku wzrosły o min. 2 proc. Na rynku jest grupa osób, która dysponuje gotówką i lokuje zaoszczędzone pieniądze we własne M lub inwestuje w mieszkania pod wynajem. Obecnie popyt na lokale rośnie tak szybko, że na rynku brakuje mieszkań deweloperskich, szczególnie takich, które spełniają kryteria programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Justyna Hamrol-Wasielewska, dyrektor sprzedaży Eiffage Immobilier Polska

Koszty realizacji inwestycji to suma wielu czynników, na które składają się: indywidualny charakter projektu, jakość użytych materiałów, czy też czas kontraktowania konkretnych zakupów. Każdy projekt ma swój kosztorys, a cena za mieszkanie w projektach na sąsiednich działkach może się znacząco różnić z uwagi na wyżej wymienione uwarunkowania. Dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym i wojna w Ukrainie bezsprzecznie wpłynęły na wzrost kosztów budów. Synergia w ramach naszej Grupy – inwestora Eiffage Immobilier Polska i generalnego wykonawcy Eiffage Polska Budownictwa to gwarancja ukończonej budowy w standardzie, jakiego oczekują klienci.

Marcin Michalec, CEO Okam

Prowadzona przez nas polityka cenowa jest dostosowana do sytuacji rynkowej. Rosnące ceny materiałów budowlanych czy surowców, przede wszystkim energetycznych, przekładają się na koszty budowy i stawki naszych podwykonawców, a tym samym wpływają na całościowy koszt realizacji projektów. Zatem ewentualne wzrosty cen mieszkań w naszych nieruchomościach podyktowane są tą sytuacją.

Eyal Keltsh, prezes zarządu Grupy Robyg

Można zakładać, że wzrost cen mieszkań będzie podążał za inflacją. Jest to efektem rosnących cen materiałów, surowców oraz kosztów pracy. Z pewnością nie będzie to bez wpływu na ceny nieruchomości.

Damian Tomasik, założyciel Alter Investment

Widać, że po chwilowym zatrzymaniu wzrostu cen w zeszłym roku, w tym roku następuje ich odmrożenie i zaczynają rosnąć w okolicach kilkunastu procent, wyrównując poziom wysokiej inflacji, jaką obecnie mamy.

Marek Pawlukiewicz, kierownik ds. komunikacji Aria Development

W naszych inwestycjach w roku 2023 ceny nie wzrosły i utrzymują się na stabilnym poziomie. Jest zapotrzebowanie na mieszkania w okolicach Warszawy w zielonym otoczeniu, z ogródkami i smart rozwiązaniami, w tym Osiedlu Natura 2 w Wieliszewie.

Piotr Ludwiński, dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów w Archicom

Według danych rynkowych mediana cen metra kwadratowego mieszkań z rynku pierwotnego we Wrocławiu wyniosła w 2022 roku 11 520 zł, odnotowując wzrost na poziomie 13 proc. rok do roku. W obliczu aktualnych realiów ekonomicznych i rynkowych dalszy wzrost cen jest nieunikniony. Na średnią cenę nieruchomości ma wpływ bardzo wiele czynników, a postępująca inflacja zdecydowanie jest jednym z nich. W mojej ocenie do najważniejszych czynników należą dziś również: dynamiczny wzrost cen materiałów budowlanych, a także ograniczona podaż atrakcyjnych gruntów. To trzy kluczowe elementy składowe, które powodują, że ceny nowych inwestycji wchodzących do sprzedaży czy też kolejnych etapów osiedli na rynku wrocławskim, są droższe. Koncentrujemy się na tym, aby oferowana przez nas ostateczna cena nieruchomości była dla nabywcy atrakcyjna, m.in. poprzez kwartalne programy promocyjne czy też regularne obniżki cen mieszkań w wybranych osiedlach.