Vivid Games podnosi marżowość kluczowych tytułów

Vivid Games wygenerowała w tym roku ponad 35 mln zł przychodów ze sprzedaży, w tym 2,1 mln zł w listopadzie. Zysk netto, narastająco, jest bliski 1,4 mln zł. Ebitda to 5,2 mln zł. Stan środków na rachunkach wynosił na koniec listopada 2,0 mln zł.

Obok poprawy zyskowności Real Boxing 2 i Eroblast, dużą uwagę przywiązano w listopadzie do optymalizacji wydatkowej, przede wszystkim w zakresie kampanii UA. Dzięki temu, Spółka zmniejszyła stratę do kwoty 592 tys. zł, tj. o 340 tys. zł wobec wyniku za październik. W listopadzie Zarząd zdecydował się też na reorganizację zespołu,co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach I kwartału 2023 r.

Spółka przeprowadziła w listopadzie szereg działań, które poprawią jej zyskowność w kolejnych miesiącach. „Analiza rentowności poszczególnych tytułów i działów skłoniła nas w listopadzie, do optymalizacji kosztowej, uwzględniającej także redukcję zatrudnienia. Dzięki wprowadzeniu oszczędności na różnych poziomach, w kolejnych miesiącach zyskamy kilkaset tysięcy złotych. Co do zasady restrukturyzacja nie dotknęła zespołów produktowych odpowiedzialnych za marki Real Boxing i Eroblast. Spółka zamierza inwestować w tej przestrzeni i widzi dalsze perspektywy rozwoju dla obu gier” – podkreśla Piotr Gamracy, członek Zarządu Vivid Games.

W zakresie Eroblast, Spółka podkreśla nie tylko poprawę rentowności, ale również podniesienie ARPU (średni przychód z gracza) z USA do blisko 3 USD. „Listopadowe aktualizacje Eroblast są efektem pracy rozbudowanego, wewnętrznego zespołu. Dzięki zakończeniu współpracy z zewnętrznym developerem nie tylko przyspieszyliśmy, ale również zwiększyliśmy dochodowość tytułu. W połączeniu z optymalizacją kampanii płatnego pozyskiwania użytkowników zwiększyliśmy zysk o ponad 24%, i to mimo niewielkiego spadku liczby nowych pobrań. ARPU z kluczowego rynku jest obecnie na rekordowym poziomie niemal 3 USD. Grudniowy update skupia się, naturalnie, na okresie świątecznym. Oferujemy graczom m.in. kalendarz adwentowy oraz specjalne świąteczne paczki. Zakładamy, że największy wzrost przychodów powinien nastąpić w święta” – podkreśla Łukasz Kamiński, product owner Eroblast.

Na efekt tzw. świątecznego “golden day” liczy również Real Boxing 2. “W listopadzie decydowaliśmy się jedynie na najbardziej efektywne kampanie UA. Pozwoliło to zwiększyć rentowność tytułu, wobec października, jednak odbiło się na wysokości przychodów ze sprzedaży. W grudniu kontynuujemy to podejście. Liczymy na wzrost w okresie świątecznym, do którego przygotowujemy się od wielu tygodni. Obok nowych świątecznych postaci jak Rudolph i Bad Santa, równolegle rozwijamy funkcjonalności dedykowane najbardziej zaangażowanym i płacącym użytkownikom jak nowy profil gracza i tryb Kariera+, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w przychodach w 2023 roku” – stwierdza Bartosz Biniecki, product owner marki Real Boxing.