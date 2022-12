Fintech Tapline z 31,7M € w rundzie pre-seed. Wśród inwestorów Black Pearls VC

Pozyskane środki obejmują 30 mln euro finansowania dłużnego od Fasanara Capital oraz 1,7 mln euro od inwestorów kapitałowych V-Sharp Venture Studio, Black Pearls VC, 365 fintech, Depo Ventures, Impetus Capital oraz aniołów biznesu.

Platforma Tapline pozwala firmom SaaS w CEE oraz DACH wymienić przychody z subskrypcji na gotówkę jednocześnie oferując platformę do monitorowania codziennej działalności biznesowej.

Tapline, cyfrowa platforma finansowa, ogłosiła pozyskanie rundy w wysokości 31,7 mln euro. Firma oferuje spółkom technologicznym działającym w modelu subskrypcyjnym sposób na natychmiastową wymianę swoich przyszłych przychodów na gotówkę. Tapline stanowi zarówno alternatywę jak i dodatek do tradycyjnej metody pozyskiwania kapitału, za który startupy muszą oferować inwestorom udziały.

Tapline zbudował produkt fintechowy, który pozwala na szybkie wprowadzenie klienta na rynek i zapewnia klientom własną ocenę kredytową. Dodatkowo klienci Tapline mają dostęp do darmowego pulpitu finansowego, który pozwala im na codzienne monitorowanie różnych wskaźników działalności. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla firm SaaS, które pozwala im na bardziej efektywne prowadzenie biznesu poprzez analizę kluczowych wskaźników biznesowych i szybki dostęp do płynności.

Pozyskane finansowanie pozwala zespołowi z Berlina działać na wykładniczo rosnącym rynku SaaS, gdzie globalne wolumeny transakcji do 2028 roku mają osiągnąć 720 miliardów euro. Inwestycja zostanie również wykorzystana do rozwoju produktu i zatrudnienia kluczowych osób w obszarze rozwoju biznesu oraz możliwości oferowanych przez platformę.

Spółce udało się pozyskać czołowe fundusze kapitałowe a także inwestorów finansowania dłużnego. Wśród nich znalazła się brytyjska firma Fasanara Capital zarządzająca aktywami alternatywnymi, która w ramach rundy zapewnia finansowanie dłużne w wysokości 30 mln euro. Za pozostałe finansowanie w wysokości 1,7 mln euro odpowiadają inwestorzy VC tacy jak: V-Sharp Venture Studio, Antler, Black Pearls VC, 365 fintech, Depo Ventures, Impetus Capital oraz kilku aniołów biznesu.

„Dostęp do kapitału dla technologicznych MŚP jest kluczowym czynnikiem wzrostu. W dzisiejszym trudnym otoczeniu makroekonomicznym istotne jest, aby istniało rozwiązanie finansowe, które może wesprzeć te firmy. Dlatego z przyjemnością wspieramy Tapline, w jej misji demokratyzacji dostępu do kapitału dla MŚP” – mówi Francesco Filia, CEO Fasanara Capital

Kapitał na żądanie dla spółek we wczesnej i późnej fazie rozwoju

Tapline koncentruje się bezpośrednio na sektorze spółek SaaS działających w modelach B2B i B2C, na szybko rozwijającym się rynku startupów w CEE a także w DACH. Wybór tego rynku nie jest przypadkowy. Modele SaaS oferują wysoki poziom przewidywalności w zakresie powtarzalnych przychodów, co pozwala na precyzyjną analizę ryzyka oraz określenia gwarantowanego finansowania, które może otrzymać startup. Tapline jest w stanie dostarczyć startupom kapitał w mniej niż 48 godzin od rejestracji na platformie.

Firmy SaaS generujące powtarzalne miesięczne przychody już od poziomu 8 tys. euro mogą sfinansować swój rozwój za pomocą Tapline. Startup może natychmiastowo zamienić do 60% swojego ARR (ang. Annual Reccuring Revenue) na kapitał, który nie powoduje rozwodnienia w strukturze udziałowej spółki. Tapline oferuje startupom sześcio lub dwunastomiesięczny upfront gotówkowy z dyskontem w stosunku do przyszłej wartości ich przychodów. W ten sposób startupy mogą otrzymać finansowanie w wysokości nawet do 1 miliona euro, co czyni Tapline odpowiednim narzędziem nie tylko dla startupów SaaS znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, ale także dla firm które znajdują się bardziej zaawansowanych etapach wzrostu.

Co ważne, przy obecnym niepewnym otoczeniu makroekonomicznym, koszt kapitału jest kluczowy dla założycieli. Tapline zapewnia firmom SaaS przejrzystą platformę, oferując jasny obraz ich finansowania oraz jego kosztu.

„Rozmawiając z wieloma founderami spółek technologicznych, którzy pozyskiwali kapitał na rozwój z rynku VC stało się dla nas jasne, że potrzebne jest alternatywne rozwiązanie finansowe, które jest przejrzyste, łatwe do zrozumienia i oferuje konkurencyjne ceny bez ukrytych kosztów. Budując Tapline postawiliśmy sobie za cel zapewnienie szybkiego, przejrzystego i nie obciążającego założycieli rozwiązania kapitałowego, dzięki czemu mogą oni nadal skupiać się na tym, co robią najlepiej: budowaniu innowacyjnych firm. W czasie obecnej niepewności gospodarczej nasza platforma pozwoli firmom SaaS koncentrować się na wzroście zamiast na szukaniu źródeł finansowania” – mówi Dean Hastie, współzałożyciel i CEO Tapline.

Doświadczony zespół

Tapline został współzałożony w 2021 roku przez Deana Hastie, Dmitrija Millera i Petera Groueva. Zespół spotkał się w programie Antler w Berlinie gdzie udało mu się otrzymać pierwsze finansowanie na rozwój biznesu. Założyciele posiadają ponad 25-letnie doświadczenie w kluczowych obszarach wymaganych do realizacji modelu biznesowego Tapline, mianowicie na rynkach kapitałowych, w inwestowaniu we wczesnym stadium rozwoju, analizie ryzyka inwestycyjnego, jak również w zakresie rozwoju produktu i skalowania technologii.

Dean i Peter, pochodzący odpowiednio z RPA i Bułgarii, pracowali podczas kryzysu finansowego w 2008 roku w instytucjach bankowych Merrill Lynch, J.P. Morgan (USA), Sanlam Investments (RPA). Ich doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, aktywami i kredytami czyni ich wiarygodnymi partnerami do wdrożenia modelu biznesowego Tapline, zwłaszcza w dzisiejszym środowisku ekonomicznym.

“Obecne warunki makroekonomiczne utrudniają wielu firmom dostęp do kapitału. Dotyczy to również wielu firm SaaS, które posiadają świetny produkt oraz rosnące przychody jednak mimo to mają trudności z pozyskaniem kapitału na dalszy rozwój. Tapline odpowiada na tę potrzebę oferując nie tylko przejrzyste rozwiązanie zapewniające natychmiastową płynność lecz także platformę analityczną, która pomaga firmom monitorować ich bieżącą działalność, co w dzisiejszych czasach stanowi istotną wartość dodaną. Wierzymy, że założyciele Tapline (Dean, Peter oraz Dmitrij) są odpowiednim zespołem do zaadresowania tej potrzeby rynkowej dzięki swojemu interdyscyplinarnemu doświadczeniu, łącząc kompetencję z bankowości, risk management a także budowania produktów technologicznych.” – mówi Aleksander Dobrzyniecki, Partner w Black Pearls VC

Ukierunkowanie na obecną lukę rynkową w płynności dla firm SaaS

Według danych CB Insights wynika, że w 3Q’22 globalne finansowanie venture capital wyniosło 74,5 mld USD, osiągając tym samym najniższy poziom od 9 kwartałów. Nowy poziom finansowania oznacza także spadek o 34% w ujęciu kwartalnym, co stanowi największą redukcję procentową od dekady. Przy wyraźnym braku płynności na rynku startupów, produkt oferowany przez Tapline świetnie wpisuje się w potrzebę dostarczania kapitału stanowiącego alternatywę dla finansowania VC i może stać się kluczowym czynnikiem płynności w ekosystemie młodych firm technologicznych.

Obecne otoczenie makro jest dużą okazją dla firm zapewniającym płynność stabilnie rosnącym firmom opartym na powtarzalnych przychodach. Zmiana w podejściu do tego typu instrumentów jest także zauważalna po stronie założycieli startupów, którzy stają się bardziej wyedukowani w zakresie tego rodzaju instrumentu finansowego, jak również jego różnych przypadków użycia. Dzięki platformą takim jak Tapline founderzy startupów mają alternatywną opcję finansowania jako część ich całkowitego kapitału.