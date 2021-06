W maju w obiektach w budowie wynajęto 26 tys. mkw.

Analitycy REDD, największej bazy danych o rynku biurowym w Polsce informują, że w maju, tylko w obiektach w budowie, wynajęto 26 tys. mkw. biur. Rośnie z kolei powierzchnia dostępna w obiektach oddanych. Obecnie zasoby powierzchni biurowej w Polsce wynoszą prawie 13 mln mkw., z czego 7 mln mkw. w Warszawie.

– Mówiąc o wolnej powierzchni w budynkach istniejących oraz tych w budowie, to na koniec maja na rynku dostępnych były 2,6 mln mkw. biur. Obserwowaliśmy kontynuację wzrostu wolnej powierzchni dostępnej do wynajęcia, ale jedynie w obiektach starszych. W oddanych budynkach biurowych przybyło 18 tys. mkw. powierzchni – mówi Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

W obiektach oddanych w Polsce jest w sumie ponad 1,9 mln mkw. powierzchni dostępnej dla najemców.

– Wolna powierzchnia w obiektach w budowie wyniosła 621 tys. mkw. Oznacza to, że w maju 2021 w obiektach w budowie wynajęło się ponad 26 tys. mkw. Dla porównania, w kwietniu 2021 w obiektach znajdujących się w budowie wynajęto tylko 6 tys. mkw. – wylicza Piotr Smagała z REDD.REDD

W ocenie eksperta może to oznaczać, że najemcy, jeśli decydują się na biura, to wybierają nowoczesne budynki. Ich właściciele są bardziej skłonni do negocjacji czynszu i długości trwania umowy.

Warszawa pobiła rekord

Aktualnie w stolicy znajduje się ponad 7 mln mkw. powierzchni biurowej. To dane o zasobach biur w stolicy, uwzględniających wszystkie budynki klas: A, B i C. – Maj przejdzie do historii na rynku biurowym w Polsce. Jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Warszawie – biurowiec Warsaw UNIT wybudowany przez Ghelamco Poland, otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Tym sposobem rynek nieruchomości biurowych w Warszawie przekroczył 7 mkw. m kw. całkowitej powierzchni – mówi Piotr Smagała z REDD.

Współczynnik pustostanów dla Warszawy w kwietniu 2021 ukształtował się na poziomie 11,99 proc. Średni czynsz w Warszawie odnotował delikatny spadek względem kwietnia 2021 i wynosi obecnie – 13,79 EUR/mkw./miesiąc.

Również zmalał stołeczny REDD INDEX. Stanowi on obecnie 301,90 dni (-5,29 dni w porównaniu z kwietniem 2021). Przypominamy, że REDD INDEX – to liczony w dniach wskaźnik średniego czasu, jaki potrzebny jest na wynajęcie powierzchni biurowej.

Obecnie w Warszawie buduje się 504 tys. mkw. biur. Najwięcej nowej powierzchni pojawi się na Woli (263,657 m2), jest to 52 proc. wszystkich warszawskich powierzchni w budowie.