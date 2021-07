Wartość inwestycji venture capital w Polsce w drugim kwartale 2021 roku wyniosła prawie 1 mld PLN

PFR Ventures i Inovo Venture Partners przygotowały kwartalny raport podsumowujący transakcje na polskim rynku venture capital (VC). Z danych wynika, że od kwietnia do lipca 2021 przeprowadzono 118 transakcji, w które zaangażowanych było 109 funduszy. Dostarczyły one do innowacyjnych polskich spółek rekordowe 936 mln PLN.

W drugim kwartale 2021 przez polski rynek VC, przepłynęło 936 mln PLN. To łączna wartość kapitału jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Oznacza to także, że w pierwszym półroczu 2021 polskie startupy pozyskały od inwestorów 1,17 mld PLN – stanowi to ponad 55% wartości inwestycji w całym roku 2020.

Wykres: liczba i wartość transakcji. Celowo w zestawieniu osobno prezentujemy megarundy (outliers), które zaburzają statystyczny obraz.

Największą inwestycją drugiego kwartału była megarunda Uncapped, w ramach której spółka pozyskała 301 mln PLN. Po jej odliczeniu, Q2 2021 jest rekordowym okresem – do pozostałych spółek wpłynęło w sumie 635 mln PLN. Poprzedni kwartalny rekord wartości transakcji bez uwzględnienia megarund odnotowano w Polsce w Q4 2020 – były to 423 mln PLN.

34% zainwestowanych w pierwszym kwartale środków to kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w transakcjach wyniósł aż 61%. Jednocześnie 87 z 117 transakcji bazowało na kapitale publiczno-prywatnym. 96 transakcji przeprowadziły polskie zespoły.

„W połowie 2020 rynek VC doszedł do pułapu z całego 2019. Zapowiada się, że trzeci kwartał będzie jeszcze silniejszy, co pozwoli na powalczenie o kolejny rekord i przebicie wartości transakcji na poziomie 2,1 mld PLN. Pierwsze sygnały o bardzo znaczących transakcjach pojawiły się już na początku lipca” – mówi Aleksander Mokrzycki, wiceprezes w PFR Ventures.

„Widać wyraźnie, że polskie spółki technologiczne pozyskują coraz więcej kapitału i dzieje się to coraz szybciej. Kolejne rundy zbierają w niecały rok, a rekordziści nawet w 4-8 miesięcy. Znakomitym przykładem jest Uncapped, który opisujemy w raporcie. W maju pozyskali 301 mln PLN, w zaledwie 8 miesięcy od ostatniej rundy” – mówi Tomasz Swieboda, partner w Inovo Venture Partners.

34 z 117 transakcji to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures. W pierwszym kwartale zapewniły one 27% kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotną rolę w segmencie zalążkowym odgrywają też fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które dokonały 47 transakcji (7% udziału w wartości). Z kolei piętnaście największych rund finansowania przełożyło się na 71% wartości wszystkich rund finansowania w pierwszym kwartale.

Warta odnotowania jest także runda Ramp, której przewodził amerykańskie fundusze NfX i Galaxy Digital, a udział w niej wzięła także Mozilla i aniołowie biznesu. Wśród tych ostatnich znalazł się m.in. Piotr Pisarz, który nie tylko rozwija własną firmę (polsko-brytyjski Uncapped), ale też inwestuje w kolejne polskie spółki (jak np. Ramp). W ten sposób kapitał wraca do Polski i ekosystem się rozwija. W gronie wyjść z transakcji wyróżnia się sprzedaż Skyrise.Tech przez Black Pearls VC (ta jedna transakcja zwróciła cały fundusz) oraz odkupienie od Innovation Nest swoich akcji przez Survicate, co przyniosło zespołowi 11-krotny zwrot z inwestycji.