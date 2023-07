Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w Fundusz Innowacji NATO

10 lipca 2023 roku NATO ogłosiło utworzenie funduszu inwestycyjnego, który skupi się na zaawansowanych nowych i przełomowych technologiach o wysokim potencjale podwójnego zastosowania (cywilnego i wojskowego). Inwestorami zostały państwa sojusznicze NATO. Inwestycji w imieniu Polski na kwotę 42 mln euro (ok. 190 mln PLN) dokonał Polski Fundusz Rozwoju za pośrednictwem PFR Ventures i w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Powołany przez NATO Fundusz Innowacji angażuje 23 państwa członkowskie, które stały się jego inwestorami. Wyspecjalizowany, zewnętrzny zespół inwestycyjny będzie zajmował się poszukiwaniem projektów, które opracowują rozwiązania oferujące nowoczesne i przełomowe technologie podwójnego zastosowania ze szczególnym potencjałem do wykorzystania w obszarze obronności. Obszary inwestycyjne funduszu obejmują m.in.: sztuczną inteligencję (AI), quantum computing, sektor kosmiczny i biotechnologię.

Wśród inwestorów funduszu jest także Polska, która alokuje swój kapitał poprzez PFR Ventures – spółkę z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zgodnie ze strategią uzgodnioną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Obrony Narodowej. PFR Ventures to wyspecjalizowane ramię inwestycyjne PFR, które zainwestowało w blisko 70 funduszy venture capital i private equity.

Fundusz Innowacji NATO będzie posiadał około 1 miliard euro na inwestycje, a wkład Polski wyniesie blisko 5% (42 mln euro/190 mln PLN). Poziom alokacji kapitału poszczególnych państw uzależniony był od wielu czynników ekonomicznych, m.in. poziomu wskaźnika PKB.

– Wojna w Ukrainie uwypukla potrzebę rozwoju nowoczesnych technologii, które mogą być wykorzystywane przez wojsko. Nie chodzi tylko o technologie ­czysto zbrojeniowe, ale także innowacje np. w obszarze rozpoznania lub komunikacji. To dziedziny, które często rozwijane są na rynku cywilnym, a mogą być z pożytkiem wdrażane również w wojsku. Mam nadzieję, że Fundusz Innowacji NATO będzie inwestował w polskie innowacyjne projekty, w czym pomoże lokalne biuro – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Mamy wieloletnie doświadczenie w alokowaniu środków do funduszy venture capital i private equity. Zbudowaliśmy centrum kompetencji w tym obszarze i chętnie je wykorzystamy, aby zapewnić Polsce odpowiednią ekspozycję w funduszu – dodaje Aleksander Mokrzycki, wiceprezes PFR Ventures i członek grupy doradczej sekretarza generalnego NATO ds. nowych technologii.

W ostatnim czasie PFR i PFR Ventures podpisały umowy o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Instytucje mają współpracować m.in. w obszarze rozwoju polskich młodych technologii i informowania przedsiębiorców o możliwościach związanych z projektami NATO: akceleratorem DIANA i Funduszem Innowacji NATO.

Doświadczenia z niesprowokowanej rosyjskiej agresji na Ukrainę jednoznacznie wskazują, że skuteczna obrona wymaga użycia zaawansowanych technologii. Kluczem do sukcesu w tym obszarze jest odpowiednie tempo implementacji nowoczesnych rozwiązań w systemach wojskowych. Jest to możliwe m.in. poprzez adaptację rozwiązań z rynku cywilnego. Jako resort obrony narodowej chcemy wspierać innowatorów z sektora nauki i przemysłu w sposób systemowy. Drogą do tego jest udział w nowych inicjatywach NATO – powiedział Sekretarz Stanu w MON p. Marcin Ociepa.

Dzięki czynnemu udziałowi Ministerstwa Obrony Narodowej w takich narzędziach jak sojuszniczy akcelerator innowacji obronnych DIANA oraz Fundusz Innowacyjności NATO, Polska staje się członkiem rodziny krajów tworzących nowoczesny ekosystem innowacji obronnych wspierający rozwój narodowych i sojuszniczych zdolności operacyjnych – zaznacza Dyrektor Departamentu Innowacji MON gen. Bryg. Marcin Górka

Fundusz NATO zarządzany będzie przez grupę specjalistów, którzy historycznie przeprowadzili liczne transakcje w sektorze zaawansowanych technologii. Będą oni poszukiwać projektów inwestycyjnych na terenie całej Europy. Strategia funduszu odzwierciedla zapotrzebowanie i wyzwania wszystkich państw uczestniczących. Główne biuro zarządzających NIF ulokowane zostanie w Amsteradmie, a biura regionalne zaplanowane zostały w Londynie i Warszawie.