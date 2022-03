Wojna w Ukrainie przyczyniła się do rekordowego osłabienia złotego

Również w tym tygodniu wojna na Ukrainie była dominującym tematem na rynkach finansowych. Z jej powodu złoty osłabił się w stosunku do euro do ponad 5 PLN/EUR, co jest najwyższym poziomem we współczesnej historii. I choć częściowo odrobił straty, nadal notujemy znaczące osłabienie polskiej waluty. Słabszy złoty w połączeniu z ekstremalnym tempem wzrostu cen surowców spowodował, że inflacja pobija długoterminowe rekordy, a w niedalekiej przyszłości sytuacja prawdopodobnie nadal będzie się pogarszać. Reagują na to również banki centralne, które planują zaostrzenie polityki pieniężnej. Jednym z nich jest NBP, który w tym tygodniu podniósł główną stopę procentową o 75 punktów bazowych do 3,5%. Według NBP inflacja w tym roku będzie się wahać w przedziale 9,3-12,2%. Jeszcze wyższej inflacji powinna zapobiec jednak tymczasowa obniżka podatków (tzw. Tarcza Antyinflacyjna).

Złoty ma za sobą kolejny zmienny tydzień. Po osłabieniu waluty do 5 PLN/EUR, ponownie odrobił część swoich strat i w piątek rano notowany był na poziomie 4,81 PLN/EUR. Natomiast euro nieznacznie się umocniło w stosunku do dolara, odrabiając część strat z ostatniego miesiąca. Na koniec tygodnia eurodolar był więc notowany na poziomie 1,097 USD/EUR. Poza tym fundamenty wspólnej waluty nie są zbyt mocne, co jest spowodowane tym, że strefa euro jest bardziej dotknięta konfliktem na Ukrainie niż USA, a EBC nie planuje jeszcze większego zacieśnienia polityki pieniężnej.

