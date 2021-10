Wszystkie sklepy Grupy Morele będą działać pod jednym szyldem

Grupa Morele będąca właścicielem 9 sklepów internetowych z szerokim asortymentem w różnych kategoriach m.in. elektronika użytkowa, kosmetyki, zabawki, odzież czy wyposażenie wnętrz, podjęła decyzję o ich całkowitej integracji pod jedną witryną.

Grupa Morele konsekwentnie realizuje swoją strategię, w ramach której chce ułatwiać życie klientom poprzez proste i wygodne zakupy on-line. Pomóc w tym mają m.in. wdrożone lub będące jeszcze w fazie testowej rozwiązania ułatwiające podjęcie decyzji zakupowych. Jako przykłady mogą tu posłużyć m.in. Morele MAX – usługa w ramach której po wykupieniu abonamentu klienci mogą cieszyć się darmową wysyłką i Morele ASK, czyli platforma, na której znajdziemy odpowiedzi ekspertów lub innych członków społeczności na nurtujące nas pytania dotyczące produktów. Kolejnym udogodnieniem dla klientów ma być integracja wszystkich sklepów internetowych należących do grupy. Ich cały asortyment zostanie przeniesiony na platformę morele.net.

Połączenie naszych specjalistycznych sklepów to realizacja długofalowego planu spółki. Naszą misją jest ułatwienie zakupów online. Zależy nam m.in. na tym, aby Klienci mogli w jednym miejscu robić zakupy w różnych kategoriach, stąd też decyzja o integracji. Cały czas pracujemy nad tym, aby Morele zawsze były sklepem, w którym sami chcielibyśmy kupować – mówi Michał Pawlik, CEO Morele.

Grupa Morele.net zadbała o to, aby Klienci należących do niej sklepów mogli logować się na platformę morele.net bez konieczności zakładania nowego konta. Wystarczy, że wykorzystają do tego celu e-mail i hasło, które wcześniej używali do logowania się w danym sklepie. Po zalogowaniu, podobnie jak wcześniej, będą mogli m.in. składać reklamacje i zwroty oraz sprawdzać historię zamówień. Udogodnieniem będzie dostęp do szerokiej oferty produktowej w różnych kategoriach, co daje możliwość zrobienia wszystkich zakupów w jednym miejscu.

Do tej pory marka zintegrowała już ze swoją platformą sprzedażową 7 z 8 sklepów – hulahop.pl, amfora.pl, budujesz.pl, meblujesz.pl, ubieramy.pl, digitalo.pl oraz motoria.pl. Pozostaje jeszcze ostatni sklep-presto.pl, którego przeniesienie też jest planowane.