Wyłoniono laureatów konkursu „Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej”

Prof. Andrzej Jacek Blikle oraz firma Z Chaty Łaniaków to zwycięzcy pierwszej edycji konkursu „Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu wspólnie ze środowiskiem biznesu rodzinnego w Polsce.

Choć w Polsce funkcjonuje około 2 mln firm rodzinnych i generują one około 2/3 PKB, to relatywnie rzadko podkreślają one swój rodzinny charakter. Często obawiają się, że konsumenci będą postrzegali je jako mniej nowoczesne, mniej zaawansowane technologicznie czy mniej doświadczone. Przedsiębiorcy zwykle nie zdają sobie sprawy, że jest dokładnie odwrotnie. Badania Fundacji Firmy Rodzinne pokazują, że konsumenci darzą biznesy rodzinne ogromną sympatią i są wręcz skłonni więcej zapłacić za ich produkt czy usługę niż za produkty czy usługi korporacji.

Na szczęście, świadomość przedsiębiorców się zmienia i coraz częściej podkreślają oni rodzinny charakter przedsiębiorstwa. Coraz częściej informują o tym na opakowaniach swoich produktów, na stronach internetowych czy materiałach informacyjnych. Coraz częściej też aktywnie działają w organizacjach zrzeszających firmy rodzinne i angażują się w integrowanie tego środowiska oraz wspólną walkę o jego interesy.

Żeby doceniać tego typu postawy Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu powołało nagrodę „Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej”. Jest to pierwsze tego typu wyróżnienie w Polsce – nagradzające przedsiębiorców rodzinnych nie za ich sukcesy rozwojowe, ale za dumne reprezentowanie środowiska firm rodzinnych. Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu odbyło się w ramach Kongresu Firm Rodzinnych w dniach 2-3 września 2021 roku we Wrocławiu. Tytuły „Promotora Przedsiębiorczości Rodzinnej” oraz statuetki otrzymali:

Jacek Andrzej Blikle , przedsiębiorca, twórca i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firmy Rodzinne, doradca wielu przedsiębiorców rodzinnych – za niestrudzoną pracę na rzecz rozwoju, poprawy zarządzania i integracji firm rodzinnych w Polsce, a także promowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstw rodzinnych w społeczeństwie,

firma Z Chaty Łaniaków, producent zdrowej żywności, m.in. soków, syropów i innych przetworów owocowych, pochodzący z Wierzchowic w Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku – za odważne, niestrudzone i oryginalne podkreślanie dumy z rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa.

– Jedna z najczęściej podkreślanych różnic między zachowaniem polskich i zachodnich przedsiębiorstw rodzinnych dotyczy odmiennego sposobu eksponowania ich rodzinnego charakteru. Jak podkreślają zagraniczni obserwatorzy, gdyby oceniać skalę biznesu rodzinnego w Europie przez pryzmat ich nazw i reklam, to Polska byłaby na końcu rankingu. Polscy przedsiębiorcy ciągle rzadko podkreślają swój rodzinny charakter, niektórzy w ogóle nad tym się nie zastanawiają – mówi dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, przewodniczący kapituły konkursu. – Ten lęk, związany z traktowaniem „rodzinności” jako przejawem braku profesjonalizmu, powoli się jednak zmienia. Nie tylko dzięki ogólnym trendom rynkowym i konsumenckim, akcentującym lokalność, nie anonimowość, ale głównie dzięki determinacji ludzi i firm, które postrzegają firmy rodzinne jako sól gospodarki rynkowej. Eksponują rodzinny charakter firm – podkreślają niezawodność, odpowiedzialność, przyjazność dla środowiska, a więc wartości bliskie współczesnym konsumentom – dodaje prof. Safin.

Warto podkreślić, że zwycięzców nagrody wyłoniła kapituła, którą tworzyli nie tylko cenieni akademicy i eksperci związani z rozwojem biznesu rodzinnego, ale również przedstawiciele większości największych organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. W skład kapituły weszli bowiem: dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Dariusz Bednarski, partner zarządzający w Grant Thornton, Małgorzata Czerwińska, dyrektor regionalny PKO BP, Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne, Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, prof. dr hab. Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Agnieszka Krysik, przewodnicząca Komisji „BCC dla Rodzinnych”, Michał Łuczak, prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, Adam Rozwadowski, prezes Family Business Network Polska, Ewa Sobkiewicz, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Beata Staszków, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Oficjalnym audytorem konkursu była firma audytorsko-doradcza Grant Thornton.