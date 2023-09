Wynajem samochodu – długoterminowe wsparcie dla Twojej firmy

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych form finansowania samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jedną z nich jest wynajem długoterminowy dla firmy, dostępny m.in. w Banku BNP Paribas. Dowiedz się, jak działa to rozwiązanie i kiedy warto je rozważyć!

Jak działa wynajem długoterminowy samochodu?

Długoterminowy wynajem pojazdu bywa również nazywany „autem na abonament” i to określenie najlepiej oddaje charakter takiej usługi. W ramach niej samochód zostaje oddany do używania na określony w umowie okres i w tym czasie pozostaje do wyłącznej dyspozycji osoby, która ją nabyła.

Opłaty za użytkowanie samochodu są pobierane miesięcznie na zasadach analogicznych jak przy korzystaniu ze streamingu usług multimedialnych, takich jak np. Netflix czy Spotify. Gdy harmonogram spłaty dobiegnie końca, masz możliwość wykupu pojazdu lub wynajęcia kolejnego, nowszego modelu.

Poznaj wszystkie korzyści najmu długoterminowego!

Czy wynajem długoterminowy się opłaca? Rozwiązanie to sprawdzi się w przypadku wielu przedsiębiorców o zróżnicowanym profilu działalności. Wśród zalet najmu długoterminowego aut w Banku BNP Paribas wymienia się w szczególności następujące kwestie:

Stałe koszty – nie masz tu do czynienia z utratą wartości pojazdu w czasie, więc każdego miesiąca z Twojego konta firmowego zostanie pobrana dokładnie taka sama kwota. Czynsz najmu – w jego skład wchodzi nie tylko opłata za używanie samochodu, ale też koszty jego utrzymania . Należą do nich m.in. opłaty rejestracyjne, składki ubezpieczeniowe, także naprawy serwisowe. Oznacza to brak dodatkowych kosztów poza samą ratą miesięczną – nic Cię nie zaskoczy.

Brak ryzyka szybkiej utraty wartości pojazdu .

Samochód zawsze w najlepszym stanie technicznym.

Brak niespodziewanych wydatków – np. wzrostu składek za ubezpieczenie, naprawy.

Dodatkowe korzyści – decydując się na wynajem długoterminowy dla firmy , nie tracisz zdolności kredytowej i nie ponosisz kosztów amortyzacji. Najczęściej nie przyjdzie Ci też zapłacić opłaty wstępnej. Wkład własny nie jest wymagany np. w Banku BNP Paribas.

Za wadę tego rozwiązania wymienia się to, że nie jesteś właścicielem samochodu, lecz tylko jego użytkownikiem. Z drugiej strony – ma to swoje plusy, gdyż nie musisz stresować się koniecznością samodzielnego sprzedania auta, gdy zapragniesz nowego modelu. Po prostu oddasz je w miejscu ustalonym z Kierownikiem floty w swojej firmie lub z opiekunem w Arval i wynajmiesz kolejne.