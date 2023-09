Grupa STS – 157 mln zł skoryg. EBITDA w H1 2023

Grupa STS – jeden z największych bukmacherów w Europie Centralnej oraz lider rynku w Polsce – wygenerowała od stycznia do czerwca br. przychody w wysokości 299 mln zł, co oznacza wzrost o 14% rok do roku. Zysk netto Grupy STS wzrósł w H1 2023 o 57% rok do roku, osiągając poziom 97 mln zł. Skorygowana EBITDA dla Grupy STS od stycznia do czerwca br. wyniosła 157 mln zł, czyli o 35% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W drugim kwartale bieżącego roku dalej optymalizowaliśmy procesy w ramach Grupy STS. W związku z tym w pierwszym półroczu istotnie poprawiliśmy zarówno wynik finansowy, jak i skoryg. EBITDA, których wzrosty wyniosły odpowiednio 57% i 35% rok do roku. Zakładamy, że w drugiej połowie roku aktywność naszych graczy będzie większa, co powinno pozytywnie przełożyć się na nasze wskaźniki operacyjne i finansowe – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa STS wygenerowała NGR na poziomie niemal 346 mln zł, gdy przed rokiem było to 296 mln zł. Oznacza to wzrost o niemal 17% rok do roku. Od stycznia do czerwca 2023 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 2,302 mld zł, gdy przed rokiem było to 2,189 mld zł. Oznacza to wzrost o 5% rok do roku. W pierwszym półroczu 2023 roku liczba aktywnych użytkowników wyniosła zaś 412 tys. Grupa odnotowała w pierwszej połowie 2023 roku 109 tys. nowych rejestracji, a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 72 tys.

Grupa STS w 2023 roku zakończyła działalności na rynkach zagranicznych (licencje w Wielkiej Brytanii oraz Estonii), zamykając możliwość rejestracji kont. Celem reorganizacji jest możliwie pełne wykorzystanie potencjału rynku polskiego.

W dniu 7 lipca 2023 r. Entain Holdings (CEE) Ltd ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji STS Holding S.A. Wezwanie zostało ogłoszone w związku z zamiarem nabycia przez Entain Holdings (CEE) Ltd 156.725.958 akcji, łącznie reprezentujących 100% kapitału zakładowego STS Holding. W dniu 24 sierpnia 2023 r. Entain Holdings (CEE) Ltd w wyniku rozliczenia transakcji, nabył łącznie 155 591 656 akcji STS Holding S.A.

Entain Holdings (CEE) Ltd jest spółką zależną Entain PLC. Entain PLC posiada 67,5% udziałów Entain CEE. Emma Capital posiada 22,5% udziałów, natomiast fundacje rodzinne Mateusza i Zbigniewa Juroszków posiadają 10% udziałów. Entain Holdings (CEE) Ltd, poza Grupą STS, jest właścicielem również chorwackiego lidera rynku – SuperSport.