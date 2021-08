Wzrost cen mieszkań na warszawskim rynku wtórnym w I połowie 2021 roku

Rynek nieruchomości w pierwszej połowie 2021 r. charakteryzowała duża dynamika wzrostów cen podyktowana sytuacją epidemiczną oraz gospodarczą. Mieszkania nadal stanowią atrakcyjną formę inwestycji i lokaty kapitału w obliczu rosnącej inflacji. Analitycy SonarHome – eksperta ds. nieruchomości, który oferuje pomoc w wycenie oraz prostej i bezpiecznej sprzedaży lub kupnie mieszkania – przygotowali raport analityczny „Sytuacja cenowa warszawskiego rynku mieszkaniowego”, z którego wynika, że w ciągu sześciu miesięcy 2021 r. średnie tempo wzrostu cen mieszkań na rynku wtórnym wyniosło 6%. Odnotowano także niewielki miesięczny wzrost cen mieszkań i dużą liczbę pozytywnie rozpatrzonych wniosków o kredyt hipoteczny.

Kluczowe dane z raportu:

Przeciętna cena za m2 w pierwszym półroczu 2021 r. wynosiła ponad 11,5 tys. zł

Średnie miesięczne tempo wzrostu cen wyniosło niecałe 1%

Średnie tempo wzrostu cen mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w I połowie 2021 r. wyniosło 6%

Rekordowy – bo aż 17% – wzrost przeciętnej ceny ofertowej mieszkań zanotowano w Wawrze

Liczba ofert sprzedaży mieszkań na Mokotowie stanowiła 16% wszystkich ofert na rynku wtórnym

Przeciętny metraż mieszkań wystawionych na sprzedaż w Warszawie wynosi 52m2

Nie taki wzrost cen mieszkań straszny, jak go malują

Choć wraz z wybuchem epidemii Covid-19 przewidywane scenariusze zwiastowały spadek cen mieszkań nawet o 10-20%, słabszy okres na rynku nieruchomości okazał się chwilowy. Już w maju 2020 r. sytuacja zaczęła się powoli stabilizować, a kupujący coraz śmielej korzystali z możliwości obejrzenia nieruchomości. W pierwszym półroczu 2021 r. przeciętna cena za m2 na warszawskim rynku wtórnym wynosiła ponad 11,5 tys. zł. W analogicznym okresie 2020 r. za m2 trzeba było zapłacić średnio 10,8 tys. zł, co oznacza, że zanotowano 7% wzrost.

Co ciekawe, średnie tempo wzrostu cen w skali miesiąca wyniosło niecałe 1%. Wyraźna tendencja wzrostowa wskazuje, że sytuacja wróciła do stanu sprzed pandemii, jednak w obliczu zmiany cen za m2 ogólne roczne tempo wzrostu – zmalało. W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. średni procentowy wzrost cen wynosił 12,21%, podczas gdy w pierwszej połowie bieżącego roku osiągnął poziom 7,28%. Największe tempo wzrostu (o 2,64 p.p.) zanotowano w okresie kwiecień–czerwiec 2021 r. Jak podkreśla Anton Bubiel – dyrektor operacyjny SonarHome:

Sytuacja na warszawskim rynku mieszkaniowym jest stabilna, a zainteresowanie zakupem mieszkań „z drugiej ręki” wciąż wysokie. Nabycie nieruchomości ponownie staje się jednym z najczęściej wybieranych form lokaty kapitału. Do inwestycji zachęcają rekordowo niskie stopy procentowe oraz wysokie wskaźniki inflacyjne. Choć ceny mieszkań rosną, tempo wzrostu nie jest tak szybkie, jak w 2020 r. Wygląda na to, że rynek nie może ponownie zaakceptować zbyt dynamicznego tempa wzrostu cen, dlatego podnosi je na tyle spokojnie, żeby podwyżki nie były dla portfeli kupujących zbyt bolesne.

Cenowa mapa Warszawy

Patrząc na cenę mieszkań na warszawskim rynku wtórnym w I połowie 2021 r., widać, że średnie tempo wzrostu wyniosło 6%. Nawet kilkunastoprocentowa różnica w ofertach wynikała z lokalizacji nieruchomości. Wciąż w czołówce najbardziej popularnych i pożądanych dzielnic znajdują się: Śródmieście, Wola, Mokotów, Wilanów i Ochota. W przypadku pierwszych czterech lokalizacji mediana wzrostu cen w pierwszym półroczu wynosiła od 5% do 10%. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. największą różnicę w ofertowych cenach mieszkań zanotowano w Wawrze, gdzie średnia cena wzrosła o 17%. Zestawiając przeciętne ceny z pierwszej połowy 2020 r., widać, że w minionym półroczu kupujący mieszkanie w tej dzielnicy Warszawy musieli zapłacić za m2 niemal o 1,5 tys. zł więcej. Na stabilną cenę mogli liczyć kupujący zainteresowani nieruchomościami na Żoliborzu, gdzie cena za m2 nie uległa zmianie (12,9 tys. zł/m2). Wzrost średnich cen mieszkań zanotowano również w takich dzielnicach jak: Targówek, Ursus, Białołęka, Włochy i Ochota (w każdej z tych lokalizacji średnie ceny za m2 wzrosły o 11%), a także Bemowo i Ursynów (w obu przypadkach wzrost na poziomie 9%), Bielany i Praga Północ (8%). Anton Bubiel z SonarHome podkreślił, że:

Ceny mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicach, które charakteryzują się wysoką ceną, mają mniejszą dynamikę wzrostu. W przypadku nieruchomości położonych w dzielnicach „mniej popularnych” tempo wzrostu cen będzie wyższe. Różnica w medianie cen, jaką obserwowaliśmy w pierwszej połowie roku, wynika z niskiej ceny bazowej i dobrej koniunktury. A wysoki popyt sprawia, że sprzedający – zwłaszcza właściciele mieszkań w dzielnicach spoza warszawskiej czołówki – coraz chętniej podnoszą ceny ofertowe. Te – na tle lokalizacji, w których mieszkania są najdroższe – wciąż będą dla nabywców atrakcyjne.

Bogaty katalog ofert mieszkaniowych

Przez pierwsze sześć miesięcy 2021 r. kupujący mieli dostęp do bogatej oferty mieszkań wystawionych na sprzedaż. Najszerszym wyborem mogli cieszyć się nabywcy poszukujący nieruchomości na Mokotowie, Woli i na Śródmieściu. Oferty dotyczące Mokotowa stanowiły 16% wszystkich ogłoszeń dotyczących sprzedaży na rynku wtórnym. W porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r. wzrosła liczba nieruchomości wystawionych na sprzedaż na: Bielanach (6% wszystkich ogłoszeń), Bemowie (6%), Ochocie (5%) i Targówku (4%). Najmniejsza liczba ofert dotyczyła Wesołej (1%), Rembertowa (1%) i Wawra (2%).

Z danych NBP wynika, że różnica pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi wynosiła od kilku do nawet kilkunastu procent. Wahania cen są w tym przypadku zależne od takich czynników, jak: lokalizacja, rodzaj budownictwa czy stan i rozkład mieszkania. Mieszkania, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, sprzedały się za cenę wyższą od tej, zamieszczonej w ofercie. Co więcej, od stycznia 2020 r. do czerwca 2021 r. średnia cena ofertowa mieszkań na warszawskim rynku wtórnym wzrosła o 13%. Oswojeni z nową, pandemiczną rzeczywistością, sprzedawcy coraz rzadziej podejmowali rozmowy na temat negocjacji cen, a duża podaż – jeszcze bardziej ośmielała ich do organizowania „konkursu cenowego”. W czerwcu 2021 r. za m2 trzeba było zapłacić już niemal 12 tys. zł. Na przestrzeni wszystkich sześciu miesięcy, różnica pomiędzy najwyższym a najniższym poziomem mediany cen ofertowych wynosiła niespełna 600 zł/m2.

„Powierzchniowy” przegląd ofert sprzedaży

W pierwszej połowie roku, podobnie jak wcześniej, kupujący chętniej inwestowali w nowe budownictwo: powstałe po 2000 r., które uznaje się za wykonane z lepszej jakości materiałów. Wciąż jednak nie brakuje amatorów mieszkań zlokalizowanych w starej, często już historycznej zabudowie. Przeciętna wielkość mieszkań „z drugiej ręki”, wystawionych na sprzedaż w pierwszym półroczu, wynosiła 52m2. To o 2m2 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Patrząc na stołeczną mapę, widać, że największa różnica w wielkości sprzedawanych mieszkań dotyczyła Targówka i Bielan. W tych dzielnicach – w porównaniu do I półrocza 2020 r. – średnia powierzchnia nieruchomości zmniejszyła się o 5m2. Nieco mniej, bo o 4m2, zmalała przeciętna powierzchnia mieszkań wystawionych na sprzedaż na Ochocie i we Włochach. W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. średni metraż mieszkań znajdujących się w ofercie sprzedażowej na warszawskim rynku wtórnym nie zmienił się jedynie na Bemowie (60m2). W porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. o 5m2 wzrosła z kolei przeciętna powierzchnia lokali wystawionych na sprzedaż w Wilanowie (75m2).

Jakie mieszkania oferował więc rynek wtórny w stolicy w pierwszym półroczu 2021 r.? Z analiz SonarHome wynika, że o niemal 3 p.p. wzrosła liczba mieszkań o powierzchni 40-50m2. Mieszkania do 60m2 były przedmiotem sprzedaży 63% wszystkich opublikowanych ogłoszeń, notując tym samym wzrost o 5 p.p. w stosunku do pierwszej połowy 2020 r. W segmencie nieruchomości o powierzchni 90-100 m2 liczba ofert z rynku wtórnego wynosiła niespełna 2,5%. Największe wystawione na sprzedaż mieszkania (ponad 100m2) stanowiły niecałe 10% wszystkich stołecznych ogłoszeń. Nabywcy zainteresowani zakupem mieszkania do 30m2 mogli wybierać spośród ofert stanowiących 7% ogółu.

Powierzchnia a ceny mieszkań na warszawskim rynku wtórnym

Analizując opublikowane w pierwszym półroczu oferty, widać, że za mieszkanie o powierzchni 55m2 na rynku wtórnym trzeba było zapłacić około 600 tys. zł. Statystycznie, najtańsze mieszkania były wystawione na sprzedaż na Białołęce, gdzie średnia cena ofertowa wynosiła około 485 tys. zł i była o 48 tys. zł wyższa niż w 2020 r. Największą różnicę w cenie zanotowano w Wawrze. Kupujący zainteresowani nabyciem nieruchomości o wielkości 55m2 w tej części Warszawy musieli liczyć się z inwestycją o ponad 73,5 tys. zł wyższą niż w ubiegłym roku. Wzrosły również oczekiwania finansowe sprzedających mieszkania w takich dzielnicach, jak: Ochota, Wilanów i Włochy, gdzie właściciele podnieśli średnią cenę lokali o ponad 60 tys. zł. Z kolei właściciele nieruchomości na Żoliborzu podnieśli cenę swoich lokali jedynie o niespełna 541 zł. W czołówce najwyższych średnich cen ofertowych za lokale o przeciętnej powierzchni 55m2 utrzymywały się: Śródmieście, Żoliborz i Wola, gdzie sprzedający oferowali mieszkania o 78% droższe niż w lokalizacjach uznawanych za najtańsze.

W przypadku segmentu mieszkań o powierzchni 70 m2, średnia cena ofertowa na warszawskim rynku wtórnym wynosiła w pierwszej połowie 2021 r. 780-800 tys. zł. Różnica między najdroższymi a najtańszymi ofertami mieszkań tej wielkości również wynosiła 78%. Rozpiętość średnich cen oferowanych wahała się pomiędzy 617,5 tys. zł a ponad 1,1 mln. zł. O ponad 54 tys. zł wzrosły ceny ofertowe mieszkań zlokalizowanych na Śródmieściu. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. za mieszkanie w Wawrze trzeba było zapłacić o ponad 93 tys. zł więcej. Duży wzrost przeciętnej ceny zanotowano również w takich lokalizacjach, jak: Ochota (84 tys. zł), Włochy (78 tys. zł) oraz Wilanów (77 tys. zł). Wymagania sprzedających nominalnie wzrosły najmniej na Żoliborzu, zaledwie o 688 zł. Kolejne najniższe przyrosty cen odnotowano w Pradze Południe (45 tys. zł) i na Woli (49 tys. zł).

Bogata oferta sprzedaży mieszkań na stołecznym rynku wtórnym w pierwszej połowie 2021 r. dała kupującym szeroką gamę wyboru. Dość wysoka różnica w cenach mieszkań w zależności od lokalizacji pozwoliła ponadto na znalezienie nieruchomości mieszczącej się w założonym budżecie. Duża różnorodność ofertowa to większa swoboda wyboru mieszkania „do wejścia” lub remontu oraz dostosowania lokalu do własnych potrzeb i gustów. Choć przeciętne ceny mieszkań w stosunku do pierwszej połowy 2020 r. wzrosły, dynamika podwyżek w skali miesiąca nie jest zbyt duża – komentuje Anton Bubiel.

Kredyt hipoteczny na wyciągnięcie ręki

Choć w obliczu pandemii wiele banków zaostrzyło kryteria przyznawania kredytów hipotecznych, sytuacja w 2021 r. jest już zdecydowanie korzystniejsza dla kredytobiorców. Z danych BIK wynika, że w czerwcu 2021 r. złożonych zostało 47,74 tys., wniosków kredytowych. To o 32,1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. W świetle najnowszego Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe BIK, łączna wartość zapytań wzrosła o niemal 60% w stosunku do danych z czerwca 2020 r.

Uśredniając – kwota, o jaką wnioskowano, to około 326,72 tys. zł. W maju br. wydanych zostało o prawie 48% więcej pozytywnych decyzji kredytowych niż w maju 2020 r. Do podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu zdecydowanie przyczynia się również niska stopa procentowa oraz rosnąca inflacja. Wzrosły również średnie zarobki. Średnia wysokość pensji w Warszawie osiągnęła pułap 4 988 zł netto/msc, czyli o niemal 500 zł więcej niż w maju 2020 r. Przy średniej cenie 12 tys. zł/m2 i przy założeniu przeznaczenia pełnej wypłaty na spłatę mieszkania, w obecnej chwili, by nabyć nieruchomość o powierzchni 50m2, warszawiacy musieliby odkładać przez 10 lat. Oczywiście jest to tylko kalkulacja, jednak doskonale obrazuje, że marzenie o własnym M może stać się rzeczywistością.

Sytuacja na warszawskim rynku wtórnym w I połowie 2021 r. była stabilna. Stały, ale równomierny wzrost cen mieszkań, szeroka oferta oraz duże zainteresowanie nieruchomościami z „drugiej ręki” spowodowały, że zarówno nabywcy, jak i sprzedający, mogą zaspokoić swoje potrzeby i korzystnie sfinalizować transakcję kupna-sprzedaży. Wzrost przeciętnej wysokości pensji na warszawskim rynku pracy oraz wysoki odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków kredytowych, przy jednoczesnej niskiej stopie procentowej, zachęca do podjęcia działań i realizacji marzeń o własnych czterech kątach.

Raport SYTUACJA CENOWA WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO – Analiza zmian na rynku wtórnym w I półroczu 2021 r. – można bezpłatnie pobrać, klikając w link:

https://media.graphcms.com/QYra2mAiQmSsd1SSDUfg?dl=true