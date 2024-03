XTB przekracza liczbę miliona klientów i stawia na dalszy dynamiczny wzrost

XTB osiągnął kolejny kamień milowy w swojej strategii rozwoju, jakim jest przekroczenie liczby miliona klientów korzystających z usług polskiej firmy. Dynamiczny wzrost liczby użytkowników to efekt przyjętej strategii oraz systematycznie rozszerzanej oferty produktowej, w tym o Plany Inwestycyjne.

Dynamiczny przyrost bazy klientów odzwierciedla tempo, z jakim rozwija się XTB. Wystarczy zobaczyć, że zaledwie trzy lata temu, na koniec I kwartału 2021 roku, z usług polskiego fintechu korzystało 316,7 tys. użytkowników, natomiast w marcu 2024 roku, ta liczba przekroczyła 1 mln. Tylko w samym 2023 roku XTB pozyskało rekordowe 312 tys. klientów.

Strategia oparta na dynamicznym zwiększaniu bazy klientów ma również odzwierciedlenie w wynikach finansowych XTB. W 2023 roku spółka osiągnęła rekordowe skonsolidowane przychody, wynoszące 1,6 mld złotych, oraz co najważniejsze, zysk netto, który wyniósł 791 mln złotych.

– Wierzę, że to dopiero początek naszej drogi. Podejmujemy działania, które jeszcze mogą zwiększyć dynamikę wzrostu naszej bazy klientów. Naszym celem jest stanie się wiodącą aplikacją do zarządzania finansami w Europie. Dążymy do tego, aby zostać pierwszym wyborem dla każdego, kto będzie szukał miejsca, w którym jego pieniądze pracują – mówi Omar Arnaout, prezes zarządu XTB. – Przed nami bardzo intensywne miesiące, w których zadebiutujemy z nowymi produktami i usługami. Wierzę, że dzięki temu podwojenie tej liczby klientów będzie kwestią niezbyt długiego czasu. Nasz cel na 2024 rok jest niezmienny i w każdym kwartale chcielibyśmy powitać od 65 tys. do 90 tys. nowych użytkowników naszej platformy – dodaje Arnaout.

W I kwartale 2024 roku XTB udostępniło swoim użytkownikom Plany Inwestycyjne z automatycznymi płatnościami, usługę wymiany walut oraz usługę XTB Social, która wprowadza funkcje społecznościowe do polskiej platformy inwestycyjnej. To jednak dopiero początek nowości. W kolejnych miesiącach wprowadzone zostaną obligacje (zarówno skarbowe, jak i korporacyjne) oraz konta emerytalne (w przypadku Polski – mowa o IKE i IKZE).

Jednakże największą nowością, która zmieni oblicze XTB i pozwoli polskiemu fintechowi stać się superaplikacją do zarządzania finansami, jest wprowadzenie wirtualnego portfela z kartą wielowalutową. W ten sposób użytkownicy otrzymają w jednej aplikacji możliwość dokonywania płatności, przelewów, wymiany walut oraz swobodnego inwestowania.