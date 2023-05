Z klimatem i możliwościami, czyli idealna integracja w firmie

Szef ponownie zlecił ci organizację corocznej wiosennej imprezy integracyjnej? Nie masz pomysłu ani też weny na pilnowanie tych wszystkich detali. Bez których przecież impreza będzie dla szefa zbyt nudna i sztampowa. W dodatku, znalezienie odpowiedniego miejsca. Z tym zawsze jest problem.

Spokojnie. W tym roku, możesz odetchnąć z ulgą. Bo przecież żadne inne miejsce nie sprawdzi się lepiej jak “Let`s GoCook & SZKLARNIA”. Słyszałaś już o nich niejednokrotnie, jednak jakoś dotychczas nie było okazji poznać się bliżej z miejscem. Czas to zatem nadrobić. Zacznijmy od tego, że do końca przeczytasz artykuł a potem…a potem to już doskonale będziesz wiedział co robić. Do wyboru na Jutrzenki 76 masz kolejno następujące sale do wynajęcia: Szklarnie, Salę LOFT oraz Salę BOHO. Każda z tych przestrzeni charakteryzuje się wyjątkowym na swój sposób klimatem i możliwościami.

Szklarnia

Nowocześnie przeszklony obiekt z widokiem na taras oraz ogród. W ten sposób śmiało uda Wam się połączyć zwolenników przyjęcia w zamkniętej przestrzeni jak i plenerem. Nawet jeśli pogoda nie będzie akurat sprzyjała. Co zważając na tegoroczny kapryśny Maj jest niestety prawdopodobne.

Sala LOFT

Odwzorowanie lat 60 – tych, XX wieku. Prostota, bez zbędnych dodatków – zada szyku i elegancji podczas każdego rodzaju przyjęcia. Szef z pewnością doceni klasykę. Sala podzielona jest na mniejsze przestrzenie dzięki czemu masz okazję zorganizować różne opcje dla gości, podczas jednego wieczoru.

Sala BOHO

Ta przestrzeń idealnie sprawdzi do spotkań kameralnych, a jak wiemy integracja często dotyczy tylko jednego działu. Przestrzeń ta także jest podzielona na mniejsze salę. Masz wówczas możliwość na przykład oddzielenia strefy gastronomicznej od tej, która ma być strefą rozrywkową, przyda się także oczywiście przestrzeń do swobodnego small talk. To wszystko może się uda na tych 125 metrach.

Catering

Widzisz? Nie masz czego się obawiać, miejsce już masz wybrane. Zastanawiasz się teraz zapewne co z cateringiem. Zapomnieliśmy wspomnieć, że działamy kompleksowo. Dlatego i z menu nie będzie problemu.

Warto byś przedstawił nam oczekiwania szefostwa oraz własne, dotychczasowe spostrzeżenia, odnośnie swoich współpracowników. Dzięki temu nasz event manager wraz z wybitnym szefem kuchni przygotuje propozycję menu indywidualnie dopasowaną do Twojego eventu.

Nasze top of the top to oczywiście wszelkiego rodzaju food fingers, dostosowane tematycznie, sałatki, odpowiednie szczególnie w porze wiosenno – letniej oraz sandwiche z amerykańskiego snu.

Alkoholowe atrakcje i nie tylko

Oczywiście, integracja nie może się obejść bez trunków wyskokowych. Alternatywą która uważamy sprawdzi się na każdym przyjęciu jest mini bar wraz z profesjonalnym barmanem. Każdy będzie miał okazję skosztować kolorowego drinka, przygotowanego w odpowiednich proporcjach. Nie wspominając o show podczas jego wykonywania

Oprócz show barmana, proponujemy fotobudkę, dzięki której wykonujecie sobie pamiątkowe zdjęcia oraz bezowe show naszego szefa kuchni w rytm muzyki z viralowych już “Piratów z Karaibów”. Jesteśmy także otwarci na propozycję z Waszej strony. Dlatego już dziś podejmij tę “rękawicę” i umów się z nami na bezpłatną konsultację.

