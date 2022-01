W tym tygodniu odbyło się ważne dla polskiej waluty posiedzenie polskiego banku centralnego, na którym (zgodnie z oczekiwaniami) po raz czwarty z rzędu zostały podniesione stopy procentowe. Główna stopa procentowa wzrosła więc zgodnie z konsensusem do 2,25%. Powód podwyżek jest wciąż ten sam – inflacja, która w grudniu osiągnęła poziom 7,8%. Co więcej, wydaje się, że skoro inflacja nie zacznie spadać w najbliższej przyszłości, to jest mało prawdopodobne, aby NBP skończył z podwyżkami stóp procentowych. Na szczęście wzrost gospodarczy w Polsce jest relatywnie silny, więc NBP, w przeciwieństwie do strefy euro, może sobie pozwolić na takie zacieśnienie polityki pieniężnej. Europejski Bank Centralny musi sobie za to radzić z problematycznymi gospodarkami, takimi jak Grecja czy Włochy, na które wzrost stóp procentowych mógłby mieć niekorzystny wpływ.

Amerykański FED stopniowo planuje zacieśnianie polityki pieniężnej, choć ma być ono znacznie łagodniejsze niż w Polsce. Przedstawiciele banku centralnego w USA mogli być prawdopodobnie zadowoleni z wyników z amerykańskiego rynku pracy w tym tygodniu. Według grudniowego raportu ADP, w sektorze prywatnym, poza rolnictwem, powstało 505 tys. nowych miejsc pracy, co było lepszym wynikiem niż zakładał konsensus rynkowy.

Złoty ma za sobą udany tydzień. Polska waluta umocniła się w stosunku do euro i w piątek rano notowana była na poziomie 4,55 PLN/EUR. W tym samym czasie kurs eurodolara oscylował na poziomie 1,131 USD/EUR.

AKCENTA CZ a.s.