Zasoby wolnych biur utrzymują się na stałym poziomie

Na początku sierpnia wyhamował agresywny trend wzrostowy powierzchni niewynajętej. Od początku II kwartału do końca lipca każdego miesiąca na rynku przybywało średnio ponad 200 wolnych biur nieabsorbowanych przez nowe umowy najmu. Co dziesiąty wolny metr kwadratowy w Polsce znajduje się we Wrocławiu.

Według danych REDD w ofercie wynajmu jest obecnie ponad 4500 modułów biurowych, które oczekują na nowych najemców.

— Od początku II kwartału do końca lipca obserwowaliśmy agresywny trend wzrostowy, podczas którego każdego miesiąca na rynku przybywało średnio ponad 200 wolnych biur nieabsorbowanych przez nowe umowy najmu. Ten trend wzrostowy wyhamował na początku sierpnia i od tego czasu porusza się w kanale horyzontalnym, a zasoby dostępnych biur utrzymują się na stałym poziomie w granicach 4500 modułów (+-2%) — mówi Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

Wrocław: Stabilizacja po wakacyjnych wzrostach

Wolne zasoby biurowe we Wrocławiu stanowią ok. 11% wszystkich niewynajętych powierzchni w Polsce (2,5 mln m2). W okresie wakacyjnym na rynku wrocławskim doszło do ponad 10-procentowego wzrostu wolnej powierzchni biurowej, która obecnie wynosi 289,180 m2. Liczba niewynajętych modułów biurowych to 479.

W okresie wakacyjnym we Wrocławiu w REDD zarejestrowano 72 nowe umowy najmu, co stanowi ok. 11% wszystkich transakcji na głównym rynkach w Polsce.

Najemcy: Klienci celują wysoko. Warszawskie wieżowce w popycie

W okresie wakacji, najwięcej umów najmu w Warszawie podpisano w trzech dzielnicach: Wola (111), Mokotów (87) i Śródmieście (82), co stanowi ponad 45% wszystkim transakcji najmu zawartych w Polsce.

Interesujących obserwacji dostarcza szczegółowa analiza modułów biurowych, których dotyczyły zawarte umowy.

— Na Woli zawarto nie tylko najwięcej nowych umów, ale również „najwyższych”. Najemcy średnio wybierali biuro na 7 piętrze, przy czym rekordowa transakcja dotyczyła 38 kondygnacji w jednym z wolskich wieżowców. Kolejna tak „wysoka” umowa najmu była związana z powierzchnią na 31 piętrze na Śródmieściu — Judyta Bartnicka, Data Analyst, REDD.