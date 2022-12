Złe święta dla Muska. Tesla pod presją

Według doniesień dziennikarzy portalu Electrek.co, Tesla zatrzyma zatrudnienie i szykuje się do kolejnej fali zwolnień pracowników w otoczeniu mglistych perspektyw makroekonomicznych i drożejącej energii, która może ograniczyć popyt na samochody elektryczne. Akcje traciły wczoraj prawie 8% i osunęły się do najniższych poziomów od 52 tygodni. W środę przed otwarciem notowane są nieznacznie wyżej ponieważ akcjonariusze pozytywnie odebrali planowane cięcie kosztów w otoczeniu niepewnego środowiska gospodarczego.

Zdaniem Elona Muska za spadki cen akcji odpowiada zmiana czynników makroekonomicznych. Część interesariuszy utrzymuje jednak, że rynek zaczął wątpić w spółkę ponieważ Musk, który postrzegany był w pewnym sensie jako “gwarancja sukcesu i główny motor napędowy Tesli” nadmiernie poświęcił się Twitterowi, w którym wkrótce ma zrezygnować z funkcji CEO w wyniku przeprowadzonej ankiety wśród społeczności portalu. Pesymizm akcjonariatu pogłębił się wobec kolejnych wyprzedawanych pakietów akcji przez Muska, z których ostatni opiewający na łącznie 3,6 mld USD został upłynniony w zeszłym tygodniu. Wcześniej, jeszcze w 2022 roku, miliarder obiecywał, że nie pozbędzie się udziałów.

Tesla próbuje oferować atrakcyjne zniżki i tworzy kampanię marketingową w Chinach by wzmocnić wyniki sprzedaży. Na rynek chiński trafiają pojazdy prosto z fabryki w Szanghaju, gdzie w ostatnim tygodniu grudnia zostanie wyłączona produkcja flagowych modeli Y. Reutersowi nie udało się ustalić przyczyny planowanego przez Teslę przestoju. Firma próbuje poprawić efektywność swoich fabryk w Teksasie i Niemczech, zmaga się z problemami łańcucha dostaw i rosnącymi kosztami energii w Europie, które mogą mieć wpływ na kondycję niedawno oddanej do użytku gigafabryki pod Berlinem. Wobec pogarszających się prognoz makro i słabnącego popytu ze strony konsumentów analitycy Evercore ISI oraz Mizuho Securities obniżyli wczoraj rekomendację dla Tesli, co odbiło się na nastrojach akcjonariuszy. Warto podkreślić, że akcje Tesli od strony fundamentalnej były wysoko wyceniane przez niemal cały 2022 rok, a ich wskaźniki jak cena do zysku czy cena do wartości księgowej wciąż pokazują, że Wall Street ma wygórowane oczekiwania od producenta elektrycznych samochodów, znacznie wyższe od indeksowej średniej dla spółek z NASDAQ czy S&P500.

Czy naprawdę jest tak źle?

Patrząc na nowe fabryki firmy i w gruncie rzeczy bardzo udane wyniki finansowe za III kw. roku firma w długim terminie może utrzymać swoją przewagę konkurencyjną. Natomiast nowe ulgi podatkowe dla pojazdów elektrycznych w USA mogą przyspieszyć popyt w kraju napędzając rynek dla aut z teksańskiej fabryki. Trochę słabiej wygląda chiński konsument, który zmaga się w tym roku z dużo większymi problemami, co też może być jedną z przyczyn mocnej kampanii sprzedażowej Tesli w Państwie Środka. Według Joshuy White’a, wcześniej ekonomisty pracującego w Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd wysokie stopy procentowe odpowiadają tylko za część spadków, których być może najważniejszym składnikiem jest… Twitter i związana z nim zmiana percepcji Elona Muska jako CEO Tesli, który zaczyna zaniedbywać firmę i pozbywa się jej akcji.

Cena akcji firmy Elona Muska traci ponad 65% od początku roku i kapitalizacją osunęła się poniżej ExxonMobil, którą w szczycie hossy z 2021 roku przewyższała kilkukrotnie. To sprawia, że walory spółki Elona Muska są w tym roku jednymi z “największych przegranych” obok Marka Zuckerberga i jego firmy Meta Platforms, w którą uderzyło spowolnienie na rynku reklam oraz coraz większe kontrowersje wśród regulatorów rynku. Rok 2023 może być dla firmy co najmniej tak samo trudny jak 2022, a Wall Street może zostać zmuszone do znacznego obniżenia prognoz wyników finansowych firmy w kolejnych kwartałach.

Autor: Eryk Szmyd, analityk XTB