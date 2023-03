Zmiany w ustawie o cudzoziemcach pomogą w walce z nielegalnym zatrudnieniem

21 marca 2023 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowela dostosowuje polskie prawo do regulacji zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej, czyniąc je bardziej przejrzystym i spełniającym wymogi XXI wieku.

Nowelizacja ma zapewnić stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 – w obszarze wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich do Polski i innych państw obszaru Schengen.

Zmiany dotyczą m. in. kwestii powrotów cudzoziemców nielegalnie przebywających w UE do krajów pochodzenia oraz zawierają uproszczoną procedurę wydawania polskich dokumentów podróży cudzoziemcom niemogącym uzyskać ich w swoim państwie. Ponadto nowelizacja zawiera szereg przepisów o charakterze kompetencyjnym, wskazującym organy właściwe do realizacji zadań przewidzianych w dwóch unijnych rozporządzeniach.

Zmiany oceniam jako korzystne, ponieważ odzwierciedlają nasze postulaty o usystematyzowanie procedur dotyczących obcokrajowców. Czekamy nadal na kolejną nowelizację ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców, która w zamyśle prawodawców miałaby przyspieszyć procedury legalizujące ich zatrudnianie. Jak dotąd przewlekłość procedur w oczekiwaniu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców jest za długa. Rozumiemy, że spowodowane jest to przeciążeniem organów, dlatego każda próba harmonizacji jest pożądana. Życie cudzoziemca w Polsce też będzie łatwiejsze, jeśli procedury zostaną uproszczone. Każda nowelizacja redukująca chaos proceduralny może w przyszłości ograniczyć liczbę przypadków nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom. – mówi Tomasz Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal, międzynarodowej agencji zatrudnienia.

Ustawa wchodzi w życie 7 kwietnia – dwa tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 23 marca br.