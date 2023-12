Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej STS S.A.

Od 1 stycznia 2024 roku planowane są zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej STS S.A. – lidera rynku bukmacherskiego w Polsce i jednego z największych operatorów w Europie Środkowej. Mateusz Juroszek obejmie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dbając dalej o strategiczny rozwój spółki. Nowym prezesem zostanie Radim Haluza, który pozostanie również prezesem Entain CEE – nowego właściciela Grupy STS, wehikułu notowanej na giełdzie w Londynie Grupy Entain, EMMA Capital, spółki inwestycyjnej z Czech oraz Rodziny Juroszków.

Zmiany we władzach STS S.A. mają na celu uporządkowanie struktury i operacji w ramach spółki i Entain CEE. Dalej będę aktywnie zaangażowany w rozwój największego polskiego bukmachera – w tym zakresie nic się nie zmienia. Moim podstawowym zadaniem jest aktualnie koncentracja nad strategicznymi celami i nadzór ich realizacji zarówno na poziomie STS, jak i Entain CEE. Operacyjne zarządzanie będzie za to zadaniem Radima Haluzy. Naszym priorytetem jest dalszy wzrost w Polsce – gdzie dynamicznie rośnie rynek zakładów wzajemnych – oraz wykorzystywanie szans do rozwoju w całym regionie w ramach przedsięwzięcia, jakim jest Entain CEE – mówi Mateusz Juroszek.

Entain CEE jest przedsięwzięciem notowanej na giełdzie w Londynie Grupy Entain oraz EMMA Capital, spółki inwestycyjnej z Czech oraz Rodziny Juroszków. Entain CEE została założona w 2022 roku w celu generowania wzrostu w sektorze zakładów i gier w regionie Europy Środkowej i Wschodniej przez współpracę z lokalnymi liderami rynku. Jej celem jest dalszy rozwój przez umożliwienie Entain połączenie się z wiodącymi operatorami z regionu. W 2022 roku Entain CEE przejęło chorwackiego operatora SuperSport, krajowego lidera z ponad 50% udziałem w tamtejszym rynku. W 2023 roku Entain CEE stał się właścicielem STS w wyniku wezwania na akcje STS Holding. Rodzina Juroszków część pozyskanego kapitału ze sprzedaży blisko 70% akcji STS Holding przeznaczyła na reinwestycję w Entain CEE, obejmując w niej 10% udziałów.

Pozostały skład Zarządu, struktura managerska oraz plany rozwoju na polskim rynku nie ulegają zmianie. STS jako część Grupy Entain korzysta z wiedzy, rozwiązań, technologii, dostępu do kapitału w ramach szerokiej oraz międzynarodowej grupy kapitałowej.

Mateusz Juroszek pozostaje w zespole STS jako Przewodniczący Rady Nadzorczej i jest również członkiem Rady Dyrektorów Entain CEE. Mateusz Juroszek był prezesem zarządu STS od 2012 roku i w ciągu ostatniej dekady odegrał kluczową rolę w rozwoju STS. Mateusz Juroszek posiada rozległą wiedzę na temat branży i polskiego rynku gier. Grupa Entain z radością przyjęła wiadomość o tym, że nadal będzie pełnił funkcję w spółce, pomagając w dalszym rozwoju regionalnym i realizacji strategii Entain CEE.

Radim Haluza jest obecnie prezesem Entain CEE oraz SuperSport – największego operatora bukmacherskiego i kasyna online w Chorwacji. Jest doświadczonym managerem z wieloletnim stażem w czołowych spółkach z branży iGaming. Od 1 stycznia 2024 roku będzie prezesem STS S.A.