ZPPHiU: Postulujemy handel w niedzielę 10 grudnia w normalnych godzinach, nie do 14.00

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) apeluje, by rządzący jak najszybciej podjęli decyzję dotyczącą godzin handlu w niedzielę 10 grudnia w zamian za niedzielę, w którą wypada Wigilia – czyli 24 grudnia. Jest to niezbędne, aby odpowiednio zaplanować wymagane prawem grafiki pracy i przygotować plany zarządcze. ZPPHiU postuluje, by handel 10 grudnia odbywał się w normalnych godzinach – jak w każdą niedzielę handlową, a nie do 14.00. To pozwoli na lepsze zbilansowanie kosztów i zarządzenie zasobami.

„Uważamy, że zmiana godzin handlu w Wigilię wypadającą w niedzielę to dobra decyzja. Jednak w niedzielę 10 grudnia handel powinien odbywać się w pełnym wymiarze godzin, tak jak w inne niedziele handlowe – a nie do 14.00. Ograniczanie handlu do godziny 14.00 bez racjonalnej przyczyny nie ma sensu biznesowego. Apelujemy do rządzących, by ta decyzja został podjęta jak najszybciej – co umożliwi nam zgodne z prawem pracy zaplanowanie grafików zmian. Odpowiedzialne podejście do zarządzania ludźmi jest nie tylko obowiązkiem pracodawców, ale także ustawodawcy tworzącego otoczenie prawne dla naszej działalności” – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Z niedawnych badań dla „Rzeczpospolitej” wynika, że ponad trzy czwarte Polaków chciałoby dwóch niedziel handlowych w grudniu, ponieważ w tym okresie to ogromne ułatwienie dla wielu gospodarstw domowych.