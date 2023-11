Jakie branże powinny korzystać z terminali płatniczych?

Płatności bezgotówkowe w wielu branżach stają się standardem. Kartą, telefonem lub zegarkiem można zapłacić nie tylko w sklepie, ale też odbierając paczkę od kuriera, kończąc kurs w taksówce, a nawet uiszczając opłatę za mandat u policjanta. Czy każda firma musi posiadać terminal płatniczy? W jakich branżach terminale płatnicze sprawdzą się najlepiej?

Czy każda firma musi mieć terminal płatniczy?

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, firmy, które ewidencjonują sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej, są zobowiązane udostępnić swoim klientom płatności w formie bezgotówkowej. Warto podkreślić, że zapłata bezgotówkowa może odbyć się nie tylko za pośrednictwem terminala, ale też telefonu lub w formie przelewu bankowego. Wspomniana zasada obowiązuje w każdym miejscu, w którym firma wykonuje swoją działalność, a więc również poza jej główną siedzibą.

W jakich branżach przyda się terminal płatniczy?

Terminal płatniczy, (o którym więcej informacji znajdziesz na tej stronie: https://www.santander.pl/firmy/terminale-platnicze/terminal-stacjonarny-przenosny) to rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu branżach. To świetna opcja nie tylko dla różnego rodzaju sklepów i lokali gastronomicznych, ale też dla:

salonów fryzjerskich,

taksówek,

myjni samochodowych,

hoteli,

salonów piękności,

kwiaciarni,

parkingów,

usług weterynaryjnych,

optyków,

ubezpieczalni,

stacji paliw,

księgowych.

To oczywiście tylko kilkanaście z wielu przykładów, które można mnożyć. By jeszcze bardziej zoptymalizować sprzedaż towarów lub usług i sprawić, by była jak najbardziej efektywna, warto wybrać taki rodzaj terminala, który najlepiej sprawdzi się w określonej branży.

Jak dobrać terminal do rodzaju prowadzonej działalności?

Rodzaj terminala płatniczego można łatwo dobrać do rodzaju i formy prowadzonej działalności. Najpopularniejsze są trzy rodzaje terminali: stacjonarne, mobilne i w formie aplikacji mobilnych. W których branżach się sprawdzą?

Terminal stacjonarny to dobre rozwiązanie do punktów kasowych. Z powodzeniem można go używać np. na stanowisku kasowym w sklepie lub w hotelowej recepcji. Przyda się wszędzie tam, gdzie mogą pojawiać się długie kolejki. Jeśli zdecydujesz się na terminal stacjonarny, pamiętaj, że ma on ograniczoną mobilność i musi być stale podłączony do prądu.

Terminal mobilny sprawdzi się w restauracjach, pubach lub taksówkach, czyli wszędzie tam, gdzie płatności są przyjmowane poza jednym, ściśle wyznaczonym punktem. Taki terminal jest wyposażony w baterię i ładowarkę, dlatego nie musi być stale podłączony do sieci.

Terminal w aplikacji, czyli SoftPOS to terminal dla tych, którzy prowadzą swój biznes w ruchu lub świadczą usługi u klientów. Sprawdzi się np. w przypadku fryzjerów, kosmetyczek, kurierów czy fizjoterapeutów. To wirtualny terminal w telefonie, dlatego zawsze można go mieć przy sobie.

Terminal płatniczy – dlaczego warto z niego korzystać?

Wygoda klientów to główna zaleta, która wynika z udostępniania przez firmy terminali płatniczych, ale to nie wszystko. Terminale pomagają skrócić kolejki do kasy (w końcu nie trzeba szukać drobnych, żeby wydać resztę), a tym samym – oszczędzić czas. To również dobry sposób na zminimalizowanie ryzyka kradzieży – środki są przechowywane na koncie, a nie w kasie, co skutecznie zniechęci potencjalnych złodziei. Warto również podkreślić, że klient, który nie jest ograniczony określoną sumą gotówki, jaką ma w portfelu, może wydać więcej, co będzie stanowiło niewątpliwą korzyść dla przedsiębiorcy.