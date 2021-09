Zrozumieć Milenialsów. Jak pandemia zmieniła ich podejście do inwestowania?

Podczas gdy pandemia spowodowała znaczące zmiany w gospodarce – od krachu na giełdzie i późniejszego odbicia po boom cen nieruchomości w Polsce i niedobór siły roboczej – wpłynęła ona również na takie obszary jak osobiste oszczędzanie i trendy inwestycyjne.

Milenialsi (urodzeni w latach 1981-1996) najbardziej zmienili swoje nawyki inwestycyjne z pojawieniem się pandemii wirusa „Covid-19”. Według globalnego badania przeprowadzonego przez Natixis/Statista, 23% milenialsów zainwestowało więcej podczas pandemii, w porównaniu do 21% pokolenia X i 15% pokolenia Baby Boomers.

Dla 32% milenialsów oznaczało to zwiększenie aktywności handlowej bezpośrednio lub za pośrednictwem platform internetowych, co dotyczyło 24% przedstawicieli pokolenia X i 16% Baby Boomers. W międzyczasie, 24% milenialsów zwiększyło swoją aktywność inwestycyjną korzystając z usług doradcy, w porównaniu do 18% pokolenia X i tylko 13% Boomersów. W sondażu TD Ameritrade/Harris przeprowadzonym wśród Amerykanów, 17% milenialsów potwierdziło, że otworzyło nowy rachunek inwestycyjny, aby przenieść swoje plany finansowe w pierwszych miesiącach pandemii, w porównaniu do 12% osób z pokolenia X i zaledwie 2% osób z pokolenia Boomersów.

Wzrost liczby inwestorów wśród milenialsów może mieć niemal tyle samo wspólnego z „dojrzewaniem” tego pokolenia, co z pandemią.

Mimo to, nasuwa się pytanie:

Gdzie płyną pieniądze milenialsów?

Jak każda inna grupa, milenialsi inwestują swoje pieniądze w różnych miejscach, od nieruchomości po fundusze inwestycyjne. Nie da się dokładnie określić, ilu milenialsów dokonało określonego rodzaju inwestycji, a wiele ankiet badających ten problem, może wypaczyć prawdziwe dane z powodu nieobiektywnej próby (np. ankiety internetowe częściej przyciągają osoby obeznane z internetem, które mogą być bardziej skłonne do dokonywania pewnych inwestycji). Jednak, z pewnością istnieją trendy, które można określić wyciągając wnioski z badań nad nawykami oszczędzania i inwestowania.

Zrównoważone inwestycje

Choć inne pokolenia nadrabiają teraz zaległości, to właśnie milenialsi są liderami w dziedzinie świadomego społecznie inwestowania. Około jedna trzecia milenialsów często lub wyłącznie dokonuje inwestycji z uwzględnieniem czynników „środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego” (ESG), w porównaniu z 16% pokolenia X, 2% pokolenia Baby Boomers i 19% młodszego pokolenia Z – jak wynika z najnowszego sondażu Harrisa dla CNBC. Często oznacza to inwestowanie w portfele, które w szczególności wykluczają „złe” inwestycje w ropę i gaz, tytoń i broń.

Milenialsi są również bardziej zainteresowani „impact investing” (tworzeniem portfeli przynoszących korzyści społeczeństwu lub środowisku, a także generujących zyski finansowe), z 64% zainteresowaniem, wyprzedzając 50% przedstawicieli pokolenia X i 34% pokolenia Baby Boomers. Od dawna wyrażają również chęć, aby ich emerytury były przeznaczone na etyczne inwestycje.

Meme stocks

Akcje meme mogą być dowolnymi akcjami, które cieszą się dużym zainteresowaniem w sieci i przyciągają inwestorów. Częstym źródłem jest Reddit i forum, takie jak WallStreetBets, które wywołały bezprecedensowy short squeeze na GameStop. Według niedawno przeprowadzonego badania Fidelity ponad jedna trzecia inwestujących milenialsów – 38% – korzysta z mediów społecznościowych, aby uzyskać wskazówki rynkowe, chociaż to mniej niż wśród młodszego pokolenia Z, gdzie 41% inwestorów korzysta z mediów społecznościowych.

Akcje wzrostowe i dywidendowe

Chociaż inwestujący milenialsi mogą być zainteresowani akcjami meme i inwestycjami etycznymi bardziej niż inne pokolenia, nie stanowią one większości ich inwestycji. W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Motley Fool, akcje wzrostowe były najpopularniejszymi inwestycjami millenialsów i pokolenia Z (58%), przy czym akcje meme i ESG posiadało tylko 30%. Milenialsi uznali historyczną stabilność akcji za najważniejszą przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu, podczas gdy uzależnione od TikToka pokolenie Z przywiązywało nieco większą wagę do informacji z mediów społecznościowych.

Kryptowaluty

Nie jest chyba zaskoczeniem, że szybko zmieniający się, czasami niezrozumiały świat kryptowalut jest bardziej atrakcyjny dla młodszych grup demograficznych, jak na przykład kontrowersyjny Dogecoin, który zaczął się jako żart.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Piplsay wykazało, że 49% milenialsów posiada kryptowaluty, w porównaniu do 38% pokolenia X i 13% pokolenia Z. Inna ankieta, przeprowadzona przez Motley Fool, podaje inną liczbę, z 39% milenialsów twierdzących, że posiada kryptowaluty. Wyprzedza ich jednak pokolenie Z, gdzie 47% stwierdziło, że posiada kryptowaluty. Tymczasem badanie przeprowadzone przez magazyn online Sophisticated Investor wykazało, że 12% milenialsów uważa kryptowalutę za najbezpieczniejszą inwestycję na 2021 rok, w porównaniu z 9% respondentów ogółem.

NFT

Zainteresowanie niewymienialnymi tokenami (NFT) – cyfrowymi aktywami opartymi na blockchain, które inwestorzy, kolekcjonerzy sztuki i inni mogą nabyć na wyłączność – eksplodowało w ciągu ostatniego roku. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Morning Consult wykazało, że milenialsi (zwłaszcza mężczyźni) byli najbardziej chętni do nabywania NFT, przy czym 23% millenialsów dokonało inwestycji w NFT w porównaniu do 8% pokolenia X i 4% pokolenia Z.

Metale szlachetne

Chociaż milenialsi mogą napędzać inwestycje w aktywa kryptowalutowe, badanie przeprowadzone w 2021 r. przez The Royal Mint (Brytyjską Mennicę Królewską) wykazało, że 53% inwestorów z pokolenia Z i pokolenia Z nie zarobiło na nich tyle, na ile mieli nadzieję, lub wręcz straciło na nich pieniądze. Badanie wykazało, że wielu z tych młodych ludzi – w rzeczywistości 68% – konsekwentnie rozważa aktywa o niższym ryzyku, takie jak złoto i inne metale szlachetne. Ponadto Mennica odnotowała również 430% wzrost inwestujących milenialsów w złoto za pośrednictwem swojej platformy DigiGold w 2020 roku.

Akcje

Według analityków Morgan Stanley, tylko 6,5% aktywów milenialsów jest ulokowanych w akcjach – ale jest to około 6%, które Boomersi posiadali w wieku 40 lat (obecny wiek najstarszych milenialsów). „W kolejnych latach alokacja pokolenia Baby Boomers w akcje wzrosła do ponad 25%, co oznacza, że mogą pojawić się dalsze napływy z giełdy”, mówi Daniel Skelly, dyrektor ds. badań rynkowych i strategii w Morgan Stanley Wealth Management. DailyFX ujawnił, że w USA najpopularniejsze akcje milenialsów to NIO, Apple, Tesla, Plug Power, Aphria – udowadniając, że obawy ESG nie zawsze są prawdziwe – Marathon Oil.

Ryzykowne inwestycje

W drugim kwartale 2021 roku 70% inwestorów z pokolenia milenialsów i pokolenia Z zgłosiło wzrost swojej tolerancji na ryzyko, w porównaniu z 51% w zeszłym roku. Według ostatniego badania ETRADE , 72% inwestorów z pokolenia milenialsów i pokolenia Z jest pewnych swoich decyzji dotyczących portfela, w porównaniu do 56% przed pandemią.

Jonathan Merry, CEO platformy porównującej kursy walut MoneyTransfers.com, komentuje: „Wraz z dalszą stabilizacją globalnej gospodarki i rynków akcji, milenialsi prawdopodobnie wykażą się jeszcze większym zaufaniem do swoich portfeli i ich apetyt na ryzyko będzie rosnąć. Może to oznaczać inwestycje w aktywa takie jak kryptowaluty i NFT, ale również mogą się oni otworzyć na szersze możliwości inwestycyjne, wraz z ich rosnącą bazą wiedzy.”

Fundusze zarządzane

Ostatni raport Barclays podkreśla, że w Wielkiej Brytanii ponad 80% majątku gospodarstw domowych jest w posiadaniu osób powyżej 45 roku życia. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat majątek ten będzie przekazywany między pokoleniami w formie spadków lub prezentów w ramach „Wielkiego Transferu Bogactwa” („The Great Wealth Transfer” – majątek pokolenia Baby Boomers urodzonych w latach 1940-60 przejdzie w ręce ich spadkobierców, w główniej mierze milenialsów).

Jonathan Merry z MoneyTransfers.com mówi: „Chociaż wielu odbiorców spadków prawdopodobnie przeznaczy je na aktywa takie jak nieruchomości, z których prawdopodobnie pochodziła większość odziedziczonego majątku, inni mogą zechcieć zainwestować spadek, ale czują, że brak wiedzy. Może to oznaczać, że zwrócą się w stronę zdywersyfikowanych funduszy długoterminowych banku lub do funduszy zarządzanych, gdzie wymagane jest mniej decyzji i badań.”

Aplikacje maklerskie

Aplikacje do handlu akcjami, takie jak Robinhood, E*Trade, Stash i SoFi Invest, rozkwitły podczas pandemii, częściowo dlatego, że ludzie, którzy utknęli w domu, szukali ekscytujących wyzwań. Skupiając się na użyteczności i niskich opłatach, przyciągnęły one również wielu początkujących inwestorów; połowa z 3 milionów nowych użytkowników Robinhood w 2020 roku była inwestorami po raz pierwszy, a średni wiek użytkowników platformy wynosi około 30 lat. Liczne raporty pokazują, że milenialsi chcą zarządzać swoim życiem finansowym za pomocą telefonów komórkowych, dlatego też wydaje się, że tendencja do inwestowania w oparciu o aplikacje wśród tej grupy demograficznej raczej nie zwolni, zarówno w przypadku opcji dla początkujących inwestorów, jak i oferty bardziej uznanych instytucji finansowych.

Cem Eyi, współzałożyciel Beanstalk , aplikacji inwestycyjnej oferującej akcje i udziały junior ISA, mówi, że dwie trzecie jej użytkowników to milenialsi, którzy wykazują różne wzorce oszczędzania i inwestowania.

„Młodsi użytkownicy są o 35% bardziej skłonni do korzystania z naszej funkcji zaokrąglania codziennych płatności, która pomaga im oszczędzać mało i często, podczas gdy starsi użytkownicy preferują ustawienie regularnej składki w formie polecenia zapłaty. Milennialsi również częściej wysyłają linki, aby zaprosić dziadków i innych członków rodziny do wniesienia własnego wkładu” – wyjaśnia Eyi.

„Ponieważ millenialsi mają dzieci, oczekują oni wygody i elastyczności, jeśli chodzi o produkty pomagające im oszczędzać na przyszłość”.