4 miejsca skąd wziąć kartony do przeprowadzki

Zdradzimy Ci 4 miejsca skąd możesz wziąć kartony do przeprowadzki tanio albo nawet za darmo.

Przeprowadzasz się? W takim razie na pewno zastanawiasz się skąd wziąć kartony do których włożysz wszystkie rzeczy. Sprawdźmy 4 ciekawe miejsca skąd możesz wziąć tanie, albo nawet darmowe, kartony do przeprowadzki.

Kup je w e-shopie

Kupno pudełek do przeprowadzki to najszybszy i najłatwiejszy sposób skąd je wziąć. Pudełka możesz kupić w e-shopie, który sprzedaje materiały opakowaniowe, albo w sklepie stacjonarnym.

W przypadku kupowanych opakowań możesz mieć pewność, że są pierwszej jakości, są czyste i nie mają uszkodzeń. Dodatkowym plusem jest to, że na jednym miejscu dostępne są również inne artykuły potrzebne do przeprowadzki, takie jak folia stretch, folia bąbelkowa czy taśmy klejące.

Przy zakupach w sklepach stacjonarnych zwróć uwagę na cenę – pudełka bywają tam droższe. Przykładem są kartony przeprowadzkowe IKEA. Dostępne są już od 7,99 zł, ale są wyprodukowane z trójwarstwowej tektury falistej, która nie wytrzyma za dużo. Do tego za tę samą cenę możesz dostać w e-shopach takie same pudełko, ale wyprodukowane z dwa razy bardziej odpornej tektury, która wytrzyma o wiele więcej.

Zapytaj się w supermarkecie

Większość supermarketów, firm i sklepów w Twojej okolicy pudełka chętnie odda, ponieważ w ten sposób nie będą musieli przeprowadzać ekologicznej utylizacji tych odpadków.

Warto spróbować w supermarketach, w których możesz znaleźć tradycyjne pudełka na banany. Zwłaszcza, jeśli akurat banany są w promocji. Jednak pracownicy mogą czasami być przepracowani oraz poddenerwowani.

Większą ochotę na oddanie kartonów mają w centrach handlowych. Najlepsze kartony mają sklepy z elektroniką, ponieważ zamawiają ciężki towar, który wymaga większej ochrony. Jednak poszukiwania polecamy zacząć odpowiednio wcześniej, aby znaleźć dostateczną ilość pudełek na czas.

Poszukaj na Facebooku

Jeśli chodzi o udostępnianie, to Facebook jest w tym świetny. Na tyle świetny, że możesz znaleźć tam pudełka kartonowe do przeprowadzki za darmo. Również tutaj polecamy zacząć ich szukać z wyprzedzeniem. Rzadko kiedy znajdziesz wszystko od razu i w takiej ilości, w jakiej potrzebujesz.

Pożycz je od firmy przeprowadzkowej

Jeśli przeprowadzasz się korzystając z usług firmy przeprowadzkowej, to sprawdź, czy nie posiadają kartonów do wypożyczenia. Niektóre firmy oferują tę usługę za darmo w przypadku, jeśli korzystasz z ich usług przeprowadzkowych, lub za opłatą. Polecamy jednak dokładnie policzyć, czy aby na pewno będzie to tańsze rozwiązanie od kupna kartonów, które potem możesz sprzedać albo korzystać z nich w domu.