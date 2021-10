7R sprzedaje portfel nieruchomości logistycznych do CBRE Investment Management

Deweloper 7R sfinalizował transakcję sprzedaży dwóch inwestycji – 7R Park Poznań East i 7R Park Sosnowiec. Kupujący, CBRE Investment Management, działający w imieniu jednego ze swoich funduszy paneuropejskich, przejął od 7R portfel o powierzchni 44 844 mkw. Obiekty są w 100% wynajęte.

Portfolio nabyte przez CBRE Investment Management zawiera łącznie cztery obiekty magazynowe. 7R Park Poznań East składa się z jednego budynku o powierzchni 22 458 mkw., natomiast 7R Park Sosnowiec obejmuje trzy magazyny o łącznej powierzchni najmu 22 386 mkw. Wszystkie cztery nieruchomości zostały zrealizowane w 2019 roku przez 7R w ramach partnerstwa joint venture i są w pełni wynajęte dziesięciu firmom. Średni ważony okres najmu obu parków logistycznych wynosi 5 lat. Do grona najemców należą m.in. InPost, No Limit, TI Automotive i Rhenus.

Ta transakcja typu off-market była rzadką okazją do nabycia w Polsce portfela logistycznego o jakości instytucjonalnej, zapewniającego dostęp do dwóch coraz bardziej atrakcyjnych polskich rynków regionalnych. Trwający wciąż silny wzrost gospodarczy w Polsce zwiększać będzie w najbliższych latach zapotrzebowanie na dobrze zlokalizowane powierzchnie magazynowe wysokiej jakości, ponieważ sektor logistyczny nadal potwierdza swoją odporność w wielu naszych głównych jurysdykcjach, mówi Wojciech Szymaniuk, Transaction Manager CEE w CBRE Investment Management.

Jesteśmy dumni ze sfinalizowania sprzedaży dwóch aktywów do CBRE Investment Management. 7R Park Poznań East i 7R Park Sosnowiec to nowoczesne, proekologiczne magazyny o doskonałej lokalizacji. Udana sprzedaż tego portfela potwierdza, że warto inwestować w wysokiej jakości aktywa magazynowe, dodaje Łukasz Jachna, członek zarządu, Chief Capital Markets Officer w 7R.

Zakupione przez CBRE Investment Management parki magazynowe są dobrze zlokalizowane w obrębie głównych polskich węzłów logistycznych i mają bardzo dobry dostęp do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). 7R Park Poznań East, usytuowany w pobliżu miast Poznań i Swarzędz, korzysta z doskonałej łączności z polską siecią drogową poprzez drogę krajową nr 92, drogę ekspresową S5 oraz autostradę A2, która jest główną osią transportową Zachód-Wschód. Park logistyczny znajduje się również w sąsiedztwie intermodalnego terminalu kontenerowego, jak i polskiej fabryki Volkswagena. Budynek oferuje rozwiązania, które znacząco obniżają koszty energii i ogrzewania. Magazyn wyposażony jest w oświetlenie LED, wentylatory oraz najwyższy standard ochrony przeciwpożarowej.



Sosnowiec, będący częścią Górnego Śląska, jest dobrze rozwiniętym węzłem komunikacyjnym, położonym w pobliżu granicy z Czechami i Słowacją. 7R Park Sosnowiec zlokalizowany jest tuż przy drodze ekspresowej S1, która łączy się w pobliżu z autostradą A4 – najważniejszym korytarzem komunikacyjnym w południowej Polsce. Obszar ten, będący wcześniej aktywną dzielnicą górniczą, został poddany znaczącej rewitalizacji. Budynek został zaprojektowany zgodnie ze standardami budownictwa ekologicznego 7R i zawiera takie rozwiązania jak panele fotowoltaiczne i ładowarki do samochodów elektrycznych.



CBRE Investment Management jest wiodącym inwestorem i operatorem w europejskim sektorze logistycznym, zarządzającym aktywami o wartości 12,3 mld euro i powierzchnią najmu wynoszącą siedem milionów metrów kwadratowych w 11 krajach.

W portfolio 7R znajdują się wielkopowierzchniowe parki logistyczne oraz magazyny miejskie sieci 7R City Flex Last Mile Logistics. Do tej pory firma oddała łącznie 1 mln mkw. powierzchni, a w przygotowaniu znajduje się ponad 1,6 mln mkw. w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski.

Od strony prawnej transakcję po stronie kupującego obsługiwała kancelaria Linklaters, a po stronie sprzedającego – Baker McKenzie.