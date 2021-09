800 zł za metr – tyle trzeba średnio wydać na remont mieszkania o powierzchni 50 mkw.

W zaokrągleniu 10 000 zł za łazienkę, 20 000 zł za kuchnię, 9000 zł za pokój

i sypialnię oraz 3500 zł za przedpokój to standardowe wydatki na remont 50-metrowego mieszkania. I raczej minimalne, bo bez wymiany okien, parapetów

i mebli.

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali wydatki na remont mieszkania 50 m2 (kuchnia 8 m2, łazienka 6 m2, dwa pokoje o 10 i 20 m2 i 6 m2 przedpokoju), jakie lokator poniesie w 2021 roku. Wszystkie ceny, zarówno materiałów, jak i robocizny, są uśrednione, ale mogą się różnić w zależności od regionu czy wartości nieruchomości. Dane pochodzą z wyliczeń portalu rynekpierwotny.pl i z porównywarki Rankomat.

Prawie połowę wydatków pochłonie kuchnia

Remont 8 m2 kuchni to ponad 46 proc. wszystkich wydatków na remont mieszkania. Na sam sprzęt, w tym meble na wymiar i AGD, trzeba wydać ok. 13 000 zł. Reszta to koszty robocizny od skucia i położenia płytek, przez wymianę instalacji, po montaż drzwi i sprzętów – wynika z obliczeń portalu rynekpierwotny.pl.

Druga na liście wydatków jest łazienka. Remont 6 m2 pomieszczenia pochłonie ok. 10 000 zł. To ponad 23 proc. wszystkich wydatków. Połowa tej kwoty kosztuje sama robocizna, m.in. skucie i wywóz płytek, demontaż WC, montaż kaloryfera oraz wanny lub prysznica, instalacja hydrauliczna i elektryczna. Urządzenia sanitarne oraz drzwi

z montażem to ponad 3000 zł.

Remont pokoju 20 m2 i sypialni 10 m2 zamyka się w kwocie 8 900 zł i stanowi nieco ponad jedną piątą wydatków. Najdroższa jest wymiana podłogi za prawie 4000 zł, reszta to koszt nowego oświetlenia, kaloryferów i drzwi. Rachunek uzupełniają malowanie ścian i instalacja elektryczna (po 1000 zł).

Najtańszym remontowanym pomieszczeniem jest przedpokój 6 m2. Ok. 3550 zł (8,40 proc. wydatków) wyniesie zerwanie starych paneli, wylewka podłogowa, montaż drzwi z ościeżnicą, malowanie ścian i sufitu oraz lampa sufitowa z montażem – wylicza rynekpierwotny.pl.

Ubezpieczenie mieszkania po remoncie może się opłacić

Koszty polisy mieszkaniowej to najmniejszy wydatek w remontowanym mieszkaniu. Ubezpieczenie za 350 zł stanowi zaledwie 0,83 proc. wszystkich wydatków remontowych. Polisa w tej cenie dla mieszkania 50 m2 po remoncie wartego 390 000 zł zawiera ochronę ścian, stałych elementów, wyposażenia i piwnicy na wypadek zdarzeń losowych w formule All Risk, a dodatkowo kradzież z włamaniem, przepięcia, stłuczenie szklanych przedmiotów, dewastację i wandalizm, pakiet home i medical assistance oraz NNW dla zwierząt domowych.

– Inwestycja w mieszkanie 40 000 zł to dla większości lokatorów bardzo duża kwota. W razie pożaru, zalania czy kradzieży może to być dopiero początek wydatków. Dlatego warto dołożyć kilkaset złotych więcej i zyskać ochronę finansową przez cały rok. Mimo że środki wydane na remont podniosą wartość mieszkania, nie wypłynie to zauważalnie na cenę polisy mieszkaniowej – wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl.