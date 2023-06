Accenture zainwestuje 3 miliardy dolarów w sztuczną inteligencję

Accenture planuje zwiększenie działań w obszarze danych i sztucznej inteligencji, w celu opracowania nowych rozwiązań i modeli AI (pre-build), pozwalających firmom na rozwój i generowanie wartości w 19 branżach.

Firma planuje również uruchomienie platformy AI Navigator for Enterprise, wspierającej przedsiębiorstwa w strategicznym oraz odpowiedzialnym wykorzystaniu technologii AI oraz utworzenie Centrum Zaawansowanej Technologii Sztucznej Inteligencji (Center for Advanced AI), które pomoże maksymalizować wartość generatywnej sztucznej inteligencji oraz innych systemów AI.

Zespół Accenture zajmujący się technologią sztucznej inteligencji zostanie podwojony do 80 tysięcy osób w drodze zatrudnienia nowych talentów, przejęć, a także poprzez szkolenia.

Accenture planuje przeznaczenie w ciągu trzech lat kwoty 3 miliardów dolarów na rozwój działalności w obszarze danych i sztucznej inteligencji (Data & AI) w celu wsparcia klientów ze wszystkich branż w efektywnym i odpowiedzialnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, umożliwiającym firmom intensywny rozwój, zwiększenie wydajności oraz budowanie odporności.

– Obecna skala zainteresowania technologią sztucznej inteligencji jest bezprecedensowa. Inwestycja, którą planujemy, związana z intensyfikacją działań Accenture w obszarze danych i sztucznej inteligencji, ma na celu wsparcie klientów w wykorzystaniu technologii AI w sposób odpowiedzialny oraz umożliwienie im generowania wzrostu w oparciu o przejrzyste analizy biznesowe – mówi Julie Sweet, Chair and Chief Executive Officer, Accenture. – Firmy, które dziś decydują się na wdrażanie i skuteczne skalowanie sztucznej inteligencji, wykorzystując jej zaawansowanie oraz potencjał, będą mogły zwiększać swoją wydajność, konkurencyjność oraz innowacyjność. Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany w dziedzinie technologii oraz złożone środowiska biznesowe naszych klientów, rozbudowane kompetencje Accenture w zakresie tworzenia rozwiązań ekosystemowych, pozwalają nam wspierać ich w podejmowaniu decyzji, a także wdrażaniu efektywnych operacyjnie i kosztowo rozwiązań technologicznych – dodaje Julie Sweet.

Inwestycja planowana przez Accenture jest związana z ponad 10-letnią ekspertyzą firmy w obszarze sztucznej inteligencji, skutkującą ponad 1450 patentami na całym świecie – wydanymi lub oczekającymi na wydanie oraz setkami zaprojektowanych na dużą skalę rozwiązań dla klientów działających m.in. w obszarach marketingu, produkcji, sprzedaży detalicznej oraz sektorach związanych z bezpieczeństwem. Za pośrednictwem platform takich jak myWizard, SynOps i MyNav Accenture, poprzez integrację sztucznej inteligencji ze swoim podejściem do świadczenia usług, skutecznie wspiera tysiące klientów w zakresie zwiększania wydajności, analizy danych oraz budowania wartości.

Zdefiniowane przez Accenture sześć lat temu wewnętrzne zasady dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji, które obecnie firma stosuje również w zakresie świadczenia usług dla swoich klientów, stanowią integralną część firmowego kodeksu etycznego oraz podstawę szczegółowego programu zgodności w zakresie odpowiedzialnej AI. Aktualnie firma pracuje nad wieloma projektami wykorzystującymi generatywną sztuczną inteligencję, m.in. do wsparcia hoteli w obsłudze zapytań klientów oraz systemów prawniczych w tworzeniu syntezy procesów sądowych obejmujących setki tysięcy dokumentów.

Ogłoszony przez Accenture plan inwestycyjny, związany z rozszerzeniem działań firmy w obszarze danych i technologii AI, ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w opracowaniu nowych strategii, tworzeniu modeli operacyjnych oraz analiz biznesowych, a także projektowanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, pozwalających firmom na pełne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji.

– Jesteśmy w przełomowym momencie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, popularność GenAI wśród konsumentów spowodowała niezwykłe zainteresowanie wśród klientów Accenture. Przed nami szerokie możliwości w obszarze tworzenia innowacji i transformacji biznesu, ale też liczne wyzwania związane z wykorzystywaniem tej technologii – szczególnie wyzwania regulacyjne. Według tegorocznego raportu Accenture Technology Vision, aż 98 proc. liderów biznesu uważa, iż modele bazowe AI w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat będą odgrywać istotną rolę w strategiach ich organizacji. To pokazuje, że sztuczna inteligencja zmieni wiele branż, zawodów oraz organizacji, co oznacza, że wpłynie na każdego z nas. Dlatego rozwój GenAI to obszar, który wymaga inwestycji i szczególnej uwagi – tylko w ten sposób będziemy mogli wykorzystać pełny potencjał tej technologii i zrobić to w sposób odpowiedzialny. Ogłoszona inwestycja otwiera przed Accenture i naszymi klientami nowe perspektywy. Mamy wszystkie elementy: technologię, wiedzę oraz wykształconych i utalentowanych specjalistów IT, by dać naszym klientom nowy impuls do rozwoju ich przedsiębiorstw – mówi Grzegorz Chudek, Managing Director, Cloud First Lead, Accenture w Polsce.

Zapowiedziana inwestycja obejmie aktywa, rozwiązania branżowe, przedsięwzięcia, akwizycje, pozyskanie talentów oraz partnerstwa ekosystemowe, mające na celu rozwój kompetencji w obszarze AI oraz możliwości, jakie oferuje diagnostyczna, predykcyjna i generatywna sztuczna inteligencja.

Zgodnie z planami Accenture, dział ds. danych i sztucznej inteligencji (Data & AI) podwoi liczbę pracowników do 80 tysięcy specjalistów w drodze rekrutacji, przejęć oraz szkoleń.

Nowa platforma Accenture oparta na generatywnej sztucznej inteligencji – AI Navigator for Enterprise – ma za zadanie wspierać klientów w obszarze analizy danych, podejmowaniu decyzji, eksplorowaniu możliwości technologii sztucznej inteligencji oraz wyborze odpowiedniej architektury AI. Ma również pozwolić na lepsze zrozumienie algorytmów i systemów sztucznej inteligencji, umożliwiając firmom odpowiedzialne zwiększanie wartości. Platforma stworzona przez Accenture ma także na celu przyspieszenie odpowiedzialnego wykorzystywania technologii AI oraz stworzenie regulacji w obszarze sztucznej inteligencji.

W ramach inwestycji Accenture opracowane zostaną akceleratory w obszarze danych i sztucznej inteligencji dla 19 sektorów, a także gotowe modele branżowe (pre-built) i funkcjonalne, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie AI.

Aby zwiększać wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji, Accenture utworzy również Centrum Zaawansowanej Sztucznej Inteligencji (Center for Advanced AI), które skupi się na potencjalizacji technologii AI w ramach jej zastosowywania przez klientów Accenture oraz rozwoju działalności Accenture. Działanie centrum będzie obejmowało szeroko zakrojone badania R&D oraz projekty inwestycyjne, ukierunkowane na opracowanie usług nowej generacji, wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję oraz inne systemy AI.

Accenture zainwestuje także w nowe i istniejące relacje w zakresie wiodących ekosystemów z obszaru chmury, danych i sztucznej inteligencji, aby redefiniować sposób obsługi swoich klientów, czego przykładem mogą być programiści korzystający z gotowych modeli AI w celu optymalizacji prototypowania lub specjaliści tworzący dynamiczne środowiska wirtualne, zdolne do adaptacji do zmian w świecie rzeczywistym.

– W ciągu następnej dekady sztuczna inteligencja stanie się mega trendem, który zmieni branże, firmy oraz sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, ponieważ generatywna sztuczna inteligencja przekształca 40% wszystkich godzin pracy. Rozszerzenie naszej działalności w obszarze danych i sztucznej inteligencji pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału Accenture w zakresie tworzenia spersonalizowanych rozwiązań branżowych. Dzięki temu nasi klienci będą mogli maksymalnie wykorzystywać możliwości technologii AI w celu wprowadzenia zmian w obszarach strategii, technologii oraz sposobie pracy, napędzając innowacje i wartość w sposób odpowiedzialny i szybszy niż kiedykolwiek wcześniej – mówi Paul Daugherty, Group Chief Executive, Accenture Technology.