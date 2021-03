Ailleron rozszerza współpracę z mBank

Ailleron rozwija alians z mBankiem. W Czechach i na Słowacji już blisko 15 proc. wszystkich interakcji klientów z bankiem odbywa się z wykorzystaniem technologii LiveBank, autorskiego rozwiązania opracowanego przez Ailleron.

Klienci mBanku w Czechach i w Słowacji od ponad dwóch miesięcy mogą korzystać z wirtualnego oddziału bankowości, jakim jest czat zbudowany w oparciu o LiveBank. W Polsce co trzeci klient kontaktuje się z mBankiem za pośrednictwem czatu. Co miesiąc z tego kanału korzysta ponad 51 tys. klientów czołowego polskiego banku.

– Bardzo cieszymy się, że nasza współpraca z mBank rozwija się i wspólnie uruchamiamy LiveBank na nowych rynkach. To wdrożenie potwierdza wysoką jakość produktów dostarczanych przez Ailleron, które są odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku. Czechy i Słowacja powiększają grono kilkudziesięciu krajów, w których LiveBank aktywnie wspiera zdalne interakcje klientów z bankami – mówi Piotr Skrabski, General Manager LiveBank.

Całość projektu podzielona jest na dwa etapy, z czego pierwszy obejmuje wdrożenie LiveBank w bankowości internetowej dla klientów zalogowanych, którzy jednocześnie mogą wykonywać operacje na swoim koncie i czatować z doradcą banku. Ta faza projektu została wdrożona w listopadzie 2020.

Drugim etapem będzie integracja rozwiązania LiveBank na platformie bankowości mobilnej, tak by klienci mBanku w Czechach i w Słowacji mogli swobodnie czatować z bankiem przez mobilną aplikację.

– Rozwiązanie czatowe, które wdrażamy razem z Ailleron w naszych oddziałach zagranicznych w Czechach i w Słowacji to odpowiedź na nieustanny wzrost popularności kanałów mobilnych banku. Wsparcie klienta w kanałach zdalnych za pomocą czatu jest dla nas szczególnie istotne, ponieważ w okresie panującej pandemii Covid-19 to właśnie te kanały stają się głównym punktem kontaktu klienta z bankiem. Chcemy, aby nasz czat był nie tylko miejscem wymiany informacji klienta z bankiem, ale również miejscem, gdzie będziemy oferować naszym klientom możliwość realizacji szerokiego zakresu dyspozycji, dotychczas dostępnych wyłącznie w tradycyjnych kanałach. Pierwsze reakcje naszych klientów są bardzo pozytywne i pokazują nam, że to był dobry kierunek rozwoju – mówi Dawid Chruśliński, Manager projektu, ekspert ds. Strategii i Rozwoju Contact Center mBanku w Czechach i Słowacji

LiveBank to sztandarowe rozwiązanie Ailleron. Produkt jest zaawansowanym technologicznie systemem wirtualnej bankowości. Przenosi 95% oferty banku do kanałów zdalnych, zachowując przy tym możliwość bezpośredniej interakcji klient – bank. Platforma zapewnia wiele udogodnień, m.in. bezpieczną bankowość w kanałach wideo, audio, chat, kolaborację, wymianę plików, podpisywanie dokumentów, biometrię głosową czy zdalny onboarding nowych klientów. Platforma została doceniona i nagrodzona m.in. na konferencjach Finovate w Nowym Jorku i Londynie.