Answear.com finalizuje przejęcie Sneakerstudio i PRM

Answear.com, jeden z najszybciej rosnących e-commerce modowo-lifestylowych, który w roku 2022 wygenerował blisko 1 mld zł przejmie marki Sneakerstudio i PRM. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na sfinansowanie akwizycji w całości akcjami Answear.com. Transakcja wzmocni pozycję Spółki, jako jednego z wiodących podmiotów branży fashion e-commerce działającego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, a także spozycjonuje mocniej Answear w segmencie premium sneakers & streetwear.

Answear.com dzięki przejęciu rozszerzy swoją działalność o nowy segment i grupy klientów – w szczególności Gen Z oraz klientów zainteresowanych produktami premium oraz luksusowymi. Spółka dostrzega również liczne synergie oparte na wzajemnym wykorzystaniu mocnych stron, łącząc unikalną ofertę przejmowanych brandów ze sprawnością operacyjną i zapleczem technologiczno-logistycznym Answear.com

– Jesteśmy zadowoleni z decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Transakcja przejęcia Sneakerstudio i PRM to dla nas strategiczna decyzja, która ma na celu spozycjonowanie Answear.com w kierunki półki premium i produktów luksusowych. Dodatkowo akwizycja pozwoli nam jeszcze mocniej odróżnić się od konkurencji zarówno w zakresie oferty, grupy docelowej oraz komunikacji marki – komentuje Krzysztof Bajołek, Prezes Zarządu Answear.com.

Answear.com przejmuje ZCP (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa) Fashion Trends Group, w skład którego wchodzą m.in. witryny internetowe Sneakerstudio oraz PRM, a także dwa butiki stacjonarne w Krakowie i Warszawie, kontrakty z markami oraz zespoły odpowiedzialne za sprzedaż i marketing. Płatność za ZCP odbędzie się w całości akcjami Answear.com, które zgodnie z warunkami umowy mają być wyemitowane w liczbie do 650.000 akcji do obecnych właścicieli ZCP oraz do 250.000 akcji w formie programu motywacyjnego. 11 maja WZA Anwear.com zagłosowało za uchwałą o emisji akcji.

– W ramach akwizycji dostrzegamy liczne synergie, w tym przede wszystkim poprawę marży przejmowanego biznesu. Jesteśmy w stanie to osiągnąć wykorzystując skalę działalności i większą siłę zakupową Answear.com. Widzimy również duży potencjał w zakresie optymalizacji kosztowej oraz działaniach crosselingowych – dodaje Jacek Dziaduś, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Answear.com

Sneakerstudio jest dojrzałym i cenionym wśród społeczności młodego pokolenia na rynkach CEE lifestylowo – sneakersowym brandem. Posiada w swojej ofercie produkty marek takich jak Adidas Originals, New Balance, Carhartt czy Veja. Firma prowadzi sklepy internetowe w krajach CEE, a także sprzedaje swoje produkty na rynkach zachodnio-europejskich, m.in. poprzez globalną witrynę prowadzoną w języku angielskim. Z kolei PRM jest to nowy koncept z segmentu luxury streetwear & fashion, który oferuje takie marki jak: Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV czy Rick Owens. Sprzedaż odbywa się poprzez globalną witrynę internetową, a butik marki znajduje się przy ulicy Świętokrzyskiej 16 w Warszawie.