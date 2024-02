Aroca: Ekspresy do Kawy dla Każdej Wielkości Biura

W dzisiejszym dynamicznym świecie pracy, kawa stała się nieodłącznym elementem codziennej rutyny biurowej, wpływając nie tylko na morale pracowników, ale także na ich produktywność i kreatywność. Wybór odpowiedniego ekspresu do kawy może być jednak wyzwaniem, zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę różnorodność potrzeb w zależności od wielkości biura. Marka Aroca, dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu i szerokiej gamie produktów, wpisuje się w te potrzeby, oferując idealne rozwiązania dla każdego sektora biurowego.

Aroca C11 – Kompaktowy i wydajny ekspres do małego biura

Ekspres Aroca C11 to perfekcyjne połączenie wydajności, kompaktowości i łatwości obsługi, dedykowane małym przestrzeniom biurowym. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, zdumiewa zdolnością przygotowania aż do 30 kaw dziennie, dzięki czemu żaden pracownik nie musi rezygnować z ulubionej kawy, nawet w najbardziej intensywnym dniu pracy. Bogactwo 24 zaprogramowanych przepisów pozwala na eksperymentowanie z różnorodnymi smakami, od klasycznego espresso po bardziej złożone kawy mleczne, co sprawia, że każda przerwa na kawę może być wyjątkowa. Dodatkowo, jego prosta i intuicyjna obsługa za pomocą 7-calowego wyświetlacza, w połączeniu z funkcjami automatycznego czyszczenia i odkamieniania, minimalizuje potrzebę interwencji użytkownika i pozwala na utrzymanie ekspresu w idealnym stanie bez dodatkowego wysiłku. Aroca C11 jest zatem doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy szukają niezawodnego, efektywnego i łatwego w obsłudze ekspresu do kawy, który zmieści się nawet w ograniczonej przestrzeni biurowej.

Sektor Średni: Aroca M12 – 120 kaw dziennie

Ekspres Aroca M12, zaprojektowany z myślą o średnich biurach i sektorze HoReCa, oferuje wydajność umożliwiającą przygotowanie do 120 kaw dziennie. Z funkcją bezpośredniego przyłącza do wody, urządzenie to redukuje konieczność ręcznego uzupełniania wody, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej pojemności zbiornika na ziarna (1200g) i zbiornika na fusy (70 porcji), co minimalizuje częstotliwość obsługi i konserwacji.

Prostota obsługi, dzięki intuicyjnemu, dotykowemu i kolorowemu wyświetlaczowi o przekątnej 10,1 cala, pozwala użytkownikom na szybkie i łatwe dostosowanie ustawień do indywidualnych preferencji, sprawiając, że każdy może cieszyć się kawą dokładnie taką, jaką lubi, bez potrzeby skomplikowanej konfiguracji.

Aroca M12 wyróżnia się dostępnością ponad 24 zaprogramowanych przepisów kawowych, dając użytkownikom możliwość wyboru między szeroką gamą napojów kawowych. Dodatkowo, urządzenie wyposażone jest w system automatycznego czyszczenia i odkamieniania, co znacząco ułatwia utrzymanie ekspresu w czystości i dobrym stanie technicznym bez dodatkowego wysiłku ze strony użytkownika.

Dostępność wariantów z różnymi pojemnościami zbiornika na wodę (2 L lub 8 L) oraz z niższą wersją sprawiają, że Aroca M12 bezproblemowo wpasowuje się w każdą kuchnię biurową, niezależnie od dostępnej przestrzeni. Takie elastyczne podejście do konstrukcji ekspresu pozwala na jego optymalne umiejscowienie i użytkowanie, co czyni go doskonałym wyborem dla różnorodnych środowisk pracy, od małych biur po duże otwarte przestrzenie biurowe i lokale gastronomiczne.

Aroca Coffee Zone – Rozwiązanie dla dużego biura lub korporacji

Aroca Coffee Zone jest zaawansowanym ekspresem dedykowanym dla dużych biur i korporacji, gdzie codzienna potrzeba na gorące napoje jest znacząca. To urządzenie wyróżnia się nie tylko imponującą wydajnością, umożliwiającą przygotowanie do 200 filiżanek dziennie, ale także zaawansowanymi funkcjami, które odpowiadają na specyficzne wymagania użytkowników.

Jedną z kluczowych cech Coffee Zone jest możliwość przygotowania nie tylko szerokiej gamy kaw, ale również 2 rodzajów produktów instant jak np. czekolada i herbata. To rozszerza ofertę napojów gorących dostępnych w biurze, zaspokajając różnorodne gusta i preferencje pracowników.

Dodatkowo, ekspres wyposażony jest w 10-calowy wyświetlacz dotykowy, który stanowi centrum sterowania urządzeniem. Jego intuicyjna obsługa umożliwia łatwe i szybkie wybieranie napojów, dostosowywanie ich mocy oraz personalizację przepisów zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkowników. Taki ekran znacząco upraszcza proces przygotowania napojów, czyniąc go bardziej dostępnym i przyjemnym.

Aroca Coffee Zone posiada dodatkową funkcję dla napojów mlecznych, gdy w pojemniku zabraknie mleka, ekspres automatycznie wygasza opcje napojów mlecznych, zapobiegając przygotowaniu niekompletnego napoju. Jest to istotne z punktu widzenia zarówno jakości serwowanych napojów, jak i zadowolenia użytkowników, którzy zawsze otrzymują napój zgodny z oczekiwaniami.

Aroca Coffee Zone z 4-litrowym zbiornikiem na wodę, możliwością bezpośredniego przyłącza do wody, oraz dużymi pojemnościami zbiorników na ziarna kawy i fusy, jest ekspresem zaprojektowanym do ciągłego użytkowania w wymagających środowiskach. Jego zaawansowane technologie spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników w dużych biurach i korporacjach.

Aroca: Otwarcie na potrzeby każdego sektora biurowego.

W artykule przedstawiliśmy trzy modele ekspresów do kawy marki Aroca, zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb różnej wielkości biur i przedsiębiorstw. Każdy z modeli – Aroca C11, Aroca M12 oraz Aroca Coffee Zone – wyróżnia się unikalnymi cechami, dostosowanymi do specyficznych wymagań i oczekiwań użytkowników.