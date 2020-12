Badanie PayPal: Ponad 60 proc. Polaków robi zakupy online, aby poprawić sobie humor

Dla 57 proc. badanych Polaków kupowanie online zastąpiło chodzenie do galerii handlowych jako formę rozrywki, a ponad 30 proc. uważa czekanie na dostawę za bardziej ekscytujące niż samo korzystanie z zakupionego produktu. Z kolei 65 proc. respondentów wybrało zakupy w sieci, aby zachować bezpieczeństwo podczas pandemii.

Rok 2020 zostanie zapamiętany jako czas, gdy większość naszych codziennych aktywności przenieśliśmy do sfery cyfrowej. Pracę w biurze zamieniliśmy na home office, zajęcia z pilatesu na treningi online, a zakupy spożywcze na zakupy w internecie. W momencie, gdy globalny rynek handlu online osiąga kolejne rekordowe wyniki sprzedaży, a za rogiem już czeka świąteczna gorączka zakupów, PayPal przedstawia wyniki badania przeprowadzonego we współpracy z SW Research. Rozmowy z ponad tysiącem Polaków i Polek odkrywają zaskakujące emocjonalne aspekty kupowania w sieci po wybuchu pandemii COVID-19.

Jak wynika z badania PayPal, zakupy online w 2020 roku miały przede wszystkim wymiar terapeutyczny. Co ciekawe, dla wielu kupujących bardziej atrakcyjne od celu, czyli zakupionego produktu czy usługi, był sam proces zakupowy – zwłaszcza moment zatwierdzenia zamówienia czy czas oczekiwania na paczkę:

Niemal 40 proc. badanych stwierdziło, że zakupy stanowią dla nich rodzaj nagrody za zły dzień w pracy czy w domu;

Dla 2/3 badanych moment potwierdzenia zamówienia jest bardziej ekscytujący niż cały proces zakupowy, ponieważ zwiększa to ich poczucie sprawczości;

40 proc. biorących udział w badaniu respondentów sądzi, że czas oczekiwania na dostarczenie paczki jest dla nich bardziej atrakcyjny i wywołuje więcej emocji niż korzystanie z zamówionego produktu;

Połowa respondentów deklaruje, że możliwość wypełnienia koszyka zakupowego sprawia, że czują kontrolę nad swoimi finansami;

Dla 1 na 5 badanych samo dodawanie produktów i usług do koszyka jest przyjemne, nawet jeśli nie planują niczego kupować.

Sezonowe rabaty i wyprzedaże online również żywo interesują Polaków i wywołują u nich ciekawe reakcje:

53 proc. badanych przyznaje, że mogą kupić produkt, którym nie byli zainteresowani, tylko ze względu na sam fakt, że pojawił się on na wyprzedaży;

77 proc. respondentów stwierdziło, że dzięki kupowaniu przecenionych towarów czują się odpowiedzialni finansowo.

– Internet nigdy wcześniej nie odgrywał tak znaczącej roli w kształtowaniu zachowań ludzi na całym świecie. Zależało nam na tym, aby przeanalizować kształtujące się na nowo nawyki konsumenckie, szczególnie to, w jaki sposób Polacy i Polki zachowują się i reagują podczas całego procesu kupowania w sieci – mówi Efi Dahan, dyrektor generalny PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu i dodaje: Wyniki potwierdzają, że cała koncepcja konsumpcji została zredefiniowana – samo „kupowanie” przestało być jedynie prostą codzienną czynnością, a stało się przeżyciem. Konsumenci oczekują dziś bowiem tak emocjonalnego doświadczenia w trakcie dokonywania zakupów, jak i prostego dotarcia do celu.

W zgodzie z duchem czasów, w których obecnie żyjemy, jedną z głównych potrzeb w trakcie zakupów jest poczucie bezpieczeństwa. 65 proc. respondentów stwierdziło, że czują się bezpieczniej robiąc zakupy w sieci, zamiast stresować się koniecznością zachowania dystansu społecznego w sklepie stacjonarnym.

– Bezpieczeństwo zakupów było zawsze podstawową wartością dla PayPal i tym co nas wyróżniało na rynku, a także kluczową motywacją do korzystania z usług PayPal zarówno dla polskich konsumentów, jak i sprzedawców – podsumowuje Efi Dahan, dyrektor generalny PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. – W 2020 roku zmieniło się pojęcie bezpieczeństwa, które dla nas wyszło poza program Ochrony Kupujących, zwłaszcza w związku z przejściem Polaków do kupowania online jako sposobu na utrzymanie dystansu społecznego oraz uniknięcia tłumów – dodaje.