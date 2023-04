Branża cyfrowa z krajów Trójmorza apeluje do UE o szybsze działanie w sprawie cyfrowego porozumienia między USA i Europą

Przedstawiciele branży cyfrowej z 9 krajów z państw Europy Środkowo–Wschodniej, zrzeszeni w koalicji CEE Digital Coalition, zaapelowali wspólnie do instytucji Unii Europejskiej o podjęcie konkretnych działań w sprawie tzw. Data Privacy Framework, czyli amerykańsko-europejskiej umowy regulującej kwestię transferów danych. Ich zdaniem przeciągający się proces administracyjny szkodzi rozwojowi europejskiego rynku cyfrowego, zwłaszcza usług chmurowych na terenie Wspólnoty.

List otwarty w tej sprawie podpisało w sumie 12 organizacji, reprezentujących branżowe stowarzyszenia z Bułgarii, Czech, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Jego adresatami jest Komisja Europejska, Europejska Rada Ochrony Danych oraz poszczególne państwa członkowskie UE.

Data Privacy Framework to projekt decyzji dotyczącej transferów danych do USA. Jego wprowadzenie ma uregulować kwestię, która aktualnie znajduje się w próżni prawnej i tym samym stanowi barierę w rozwoju firm z branży cyfrowej. – Nie mamy wątpliwości, że wprowadzenie Data Privacy Framework jest konieczne – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, który podpisał się pod listem otwartym. – Powinno się to jednak odbywać dużo sprawniej, bo każdy miesiąc zwłoki negatywnie wpływa na rozwój firm z branży cyfrowej, ich innowacyjność oraz implementację nowoczesnych rozwiązań chmurowych. Mówiąc wprost, zostajemy w tyle za graczami z innych części świata – twierdzi Michał Kanownik.

CEE Digital Coalition przypomina, że mijają już ponad dwa lata, od kiedy unieważniono poprzedni akt prawny regulujący kwestię transferów danych. Od tego czasu organizacje i przedsiębiorstwa z branży cyfrowej mierzą się z narastającą liczbą problemów prawnych, które w dużej mierze ograniczają ich rozwój. „Transfery danych to fundament globalnej gospodarki” – przekonują eksperci CEE Digital Coalition. I apelują o wykorzystywanie w dialogu transatlantyckim już dostępnych narzędzi. Takich jak Rada ds. Handlu i Technologii – forum dyplomatyczne służące do koordynowania polityki technologicznej i handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. „To platforma, która może pomóc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów w zakresie regulacji transferów danych” – czytamy w liście otwartym.

Jak podkreślają sygnatariusze listu, przyspieszenie procesu administracyjnego w sprawie Data Privacy Framework może być szczególnie istotne dla gospodarek krajów z naszego regionu – w ciągu ostatnich pięciu lat branża cyfrowa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zanotowała wzrost aż o 51 proc. Ich zdaniem, zwłaszcza rozwój technologii chmurowych może być dalszym bodźcem do dynamicznego rozwoju tego kluczowego sektora współczesnej gospodarki.