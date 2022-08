Cavatina sfinalizowała transakcję sprzedaży pakietu trzech nieruchomości za ponad 139 mln euro

Podmioty powiązane z Lone Star Funds nabyły od Cavatina Holding SA pakiet nieruchomości. Po ogłoszonym w czerwcu br. zamiarze dokonania transakcji, stronom sprawnie udało się doprowadzić do jej finalizacji. Carbon Tower we Wrocławiu oraz Ocean Office Park A i Tischnera Office w Krakowie oferują łącznie niemal 66 tys. mkw. GLA, a ich średni stopień wynajmu kształtuje się na poziomie ok 90%. Transakcja opiewa na ponad 139 mln euro.

Firmy Cavatina Holding i Lone Star Funds 24 sierpnia 2022 r., po spełnieniu przez strony warunków uzgodnionych w czerwcu w umowach przedwstępnych, sfinalizowały umowy sprzedaży/kupna dotyczące projektów Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office. Cena sprzedaży wyniosła odpowiednio: 40,6 mln euro w odniesieniu do Carbon Tower, 31,1 mln euro w odniesieniu do Ocean Park A oraz 67,6 mln euro za Tischnera Office. Transakcja została przygotowana przy wsparciu dla Cavatina Holding ze strony kancelarii Dentons oraz firmy doradczej CBRE.

Aktywa biurowe typu „prime” cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem inwestorów. W pierwszej połowie roku łączny wolumen inwestycji wyniósł 2,88 mld euro, z czego aż 44% przypadło na rynek biurowy.

Cavatina Holding jest jednym z wiodących deweloperów biurowych w Polsce, działającym przede wszystkim na głównych rynkach regionalnych, koncentrującym się na miastotwórczych wkomponowanych przeważnie w kompleksy typu mixed-use.

“Inwestorzy poszukują dziś zrównoważonych budynków położonych w najlepszych lokalizacjach. Nasze propozycje odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców miast, najemców, jak i inwestorów, którzy doceniają nasze podejście do nieruchomości. Stawiamy na jakość, wysokiej klasy architekturę i elastyczność we współpracy z firmami. Kolejna udana transakcja portfelowa cieszy i motywuje nas do dalszego rozwoju w wybranym modelu, skupiając się na głównych rynkach regionalnych”, mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding.

Wszystkie nieruchomości projektowane i realizowane przez Cavatina Holding charakteryzują się niebanalną architekturą, wysoką jakością wykonania i zastosowanych rozwiązań, wygodną lokalizacją zapewniającą komunikację z różnymi częściami miasta oraz przemyślanym miksem punktów usługowych, stref relaksu i zieleni. W efekcie, bez względu na zmienną sytuację rynkową, cieszą się zainteresowaniem ze strony najemców, którzy dodatkowo doceniają elastyczny pakiet usług Cavatina Holding obejmujący także fit-out oraz dostosowania przestrzeni do specyficznych potrzeb firm. Całe portfolio Cavatina Holding jest certyfikowane środowiskowo w międzynarodowym standardzie BREEAM oraz w WELL Health-Safety Rating.

Carbon Tower to 15-kondygnacyjny budynek biurowy klasy A o nietuzinkowej architekturze. Zlokalizowany jest w sercu zachodniej, biznesowej dzielnicy Wrocławia, przy ul. Fabrycznej, ale w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych miasta, ul. Legnickiej i AOW oraz lotniska. Biurowiec oferuje ponad 19 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej. Znajduje się w nim rozbudowana infrastruktura rowerowa, liczne udogodnienia dla najemców, biura serwisowane Quickwork oraz placówka medyczna. Jakość i wysoki standard wykonania, jeżeli chodzi o aspekty wpływu na środowisko, potwierdza posiadany certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

Ocean Office Park A to pierwszy z budynków kompleksu wielofunkcyjnego powstającego na krakowskim Zabłociu. Biurowiec oddany do użytku w III kw. 2021 r. oferuje ok. 13 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz miejsca postojowe w podziemnym garażu na dwóch poziomach. Dzięki użyciu energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań kompleks uzyskał zielony certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Tischnera Office to biurowiec o łącznej powierzchni najmu niemal 34 tys. mkw. Wśród najemców budynku znajdują się firmy Sabre, Skanska, SII, Tyrens, drEryk czy INNERGY. Inwestycja spełnia wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good. Biurowiec wyróżnia się nie tylko lokalizacją i oryginalnym projektem bryły, ale również udogodnieniami. Na terenie obiektu znajdują się zielone kaskadowe tarasy o łącznej powierzchni ponad 1,6 tys. mkw. oraz wewnętrzne patio ze strefą zieleni i małą architekturą.

Specjalizująca się w projektach wielofunkcyjnych grupa Cavatina Holding wcześniej z powodzeniem dokonała sprzedaży udziałów w sumie pięciu nieruchomościach. W czerwcu 2020 r. poinformowano o sprzedaży budynków A, B i C w ramach kompleksu Equal Business Park w Krakowie, we wrześniu 2020 r. – 65% udziałów w Chmielna 89, a w 2019 r. o transakcji dotyczącej Diamentum Office we Wrocławiu.