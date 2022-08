CDRL notuje wzrost marży na sprzedaży w I półroczu

Grupa CDRL w I półroczu 2022 roku zwiększyła marżę na sprzedaży, która wyniosła 51,4 procent i jest wyższa względem analogicznego okresu o 1,1 pkt. proc. W omawianym czasie Grupa osiągnęła 188 mln zł przychodów – jest to wynik wyższy 2,1 proc. r/r. Spółka konsekwentnie rozwija segment e-commerce zwiększając dotarcie do konsumentów oraz funkcjonalność platformy.

W II kwartale, spółka odnotowała o 2,3 proc. wyższe jednostkowe przychody r/r., które wyniosły 67,2 mln zł. W tym okresie nastąpił wzrost sprzedaży w sklepach stacjonarnych, które wyniosły 37,7 mln zł i były o 21 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Polski sklep internetowy wygenerował 10,9 mln przychodów, czyli na porównywalnym poziomie jak w II kwartale 2021 r.

– I półrocze był to czas pełen wyzwań nie tylko dla Grupy CDRL, ale dla całej branży handlowej. Choć trwająca wojna w Ukrainie nadal wpływa na nastoje konsumenckie, to liczymy na unormowanie sytuacji w kolejnych kwartałach. Nieustannie pracujemy nad zwiększaniem dostępności naszych produktów w Internecie. W pierwszym półroczu uruchomiliśmy nowy kanał sprzedaży na Amazon.de, a także wprowadziliśmy produkty marki Lemon na Allegro. Została również wdrożona usługa click and collect oraz zwroty online – offline – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

W ostatnich miesiącach spółka pozyskała nowego dystrybutora w Serbii, otworzyła dwa nowe kornery w Mołdawii oraz w Czarnogórze. Na rynku polskim powstał salon agencyjny w Tomaszowie Lubelskim, a w okresie letnim funkcjonuje 12 salonów sezonowych w nadmorskich miejscowościach. Spółka wprowadziła również zmiany technologiczne – między innymi wdrożono Magento Commerce oraz dokonano optymalizacji usługi BNPL (buy now pay later).

W samym II kwartale spółka osiągnęła mocne wyniki operacyjne. W tym okresie spółka wygenerowała 7,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wynik ten został obniżony o 3,5 mln zł przez odpis aktualizujący wartość aktywów wynikający ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej z siedzibą w Rosij.