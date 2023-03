Chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed szkodnikami? Skorzystaj z usługi DDD

Zarówno w firmie, jak i w gospodarstwie domowym, wszelkie szkodniki są bardzo niemile widziane. Kiedy już się pojawią, nikt nie ma wątpliwości, że należy podjąć z nimi walkę. Sprawdź, w jaki sposób pomogą Ci usługi DDD!

Usługi DDD, czyli kompleksowe wsparcie

W ramach usług DDD wykonywane są w zasadzie wszelkie możliwe działania prowadzące do likwidacji szkodników. Firmy, które oferują tego typu wsparcie, likwidują zarówno gryzonie, jak i insekty oraz drobnoustroje, ponieważ rozwinięcie skrótu oznacza: deratyzację, dezynsekcję i dezynfekcję.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że deratyzacja a dezynsekcja, czy też dezynsekcja i dezynfekcja, to zupełnie inne zabiegi. Owszem, wiedza i doświadczenie w jednym z tych obszarów przydają się również w pozostałych, przez co zwykle usługi te są realizowane przez te same firmy.

Dezynsekcja, gdy pojawią się owady

Zabieg dezynsekcji polega na usuwaniu insektów. Przewidzenie prawdopodobieństwa pojawienia się danego rodzaju owada jest niezwykle trudne. Każdy gatunek szkodnika z tej grupy może wymagać wdrożenia nieco innych działań. Dlatego w zakresie dezynsekcji zwykle nie stosuje się profesjonalnej profilaktyki.

Działania wdraża się dopiero wtedy, kiedy dojdzie do zagnieżdżenia się insektów. Na co dzień można co najwyżej pilnować czystości w obiekcie. Jeśli jednak szkodniki już się pojawią, koniecznie będzie skorzystanie z pomocy firm takich jak Stander oferujący usługi DDD

Dezynfekcja i deratyzacja dla firm – alarmowo i profilaktycznie

Dobre firmy oferujące usługi DDD, takie jak wspomniany wcześniej Stander, przeprowadzają dezynfekcję i deratyzację zarówno w trybie alarmowym, jak i profilaktycznie. Identyfikacja zagrożenia w postaci drobnoustrojów oznacza konieczność wykorzystania środków chemicznych lub fizycznych. W tym artykule skupiamy się na wsparciu dla firm, niemniej warto zaznaczyć, że dezynfekcja mieszkania jest przeprowadzana w ten sam sposób. Natomiast deratyzacja dla firm i osób prywatnych w formie alarmowej to likwidacja gryzoni poprzez zastosowanie pułapek i trutek.

Profilaktyka w zakresie walki z owadami jest ograniczona, jednak co innego ochrona przed drobnoustrojami i gryzoniami. Jeśli chcesz ochronić siebie i swoich pracowników przed zakażeniami, powinieneś regularnie zlecać dezynfekcję zakładu pracy.

Profesjonalne firmy świadczące usługi DDD korzystają z metod, których przeprowadzenie zabiera niewiele czasu i nie powoduje u nikogo dyskomfortu. Natomiast jeśli chodzi o walkę ze szczurami, deratyzacja dla firm to usługa, z której przedsiębiorstwa korzystają obligatoryjnie.

Obowiązujące w Polsce prawo nakazuje zabezpieczać obiekty przed zagrożeniami higienicznymi, a takim jest z pewnością każdy gryzoń. W przypadku deratyzacji działania profilaktyczne wygląda podobnie jak alarmowe. Zwykle jednak liczba pułapek lub trutek jest mniejsza. Ważne jest też uszczelnienie budynku.

Ochrona firmy przed szkodnikami powinna być dla przedsiębiorców priorytetem. Szczególnie że dzisiaj nie stanowi ona wcale wielkiego wyzwania. Wystarczy zatrudnić fachowców, oferujących profesjonalne usługi DDD.