Co dalej ze stopami procentowymi – komentarz prof. Stanisława Gomułki

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała dziś, że stopy procentowe nadal pozostaną na niezmienionym poziomie. Ostatnia zmiana stóp procentowych miała miejsce 7 miesięcy temu – we wrześniu 2022 roku, kiedy to RPP podwyższyła stopę referencyjną NBP z 6,5 do aktualnego poziomu – 6,75 proc. Czy w obecnych warunkach istnieje realna przestrzeń na obniżenie stóp procentowych?

Wysoka inflacja w kw. I, także w marcu, około 2 do 3 razy wyższa niż średnio w UE, powinna skłonić RPP oraz analityków NBP do bardziej realistycznej oceny inflacji na koniec roku: nie około 6% zapowiadanej przez Prezesa Glapińskiego, ale w pobliżu 10%. Inflacja będzie spadać na skutek spadku cen nośników energii, spadku cen zbóż oraz spadku realnych płac. Ale polityka fiskalne w roku wyborczym jest i nadal pozostanie ekspansywna. Deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii unijnej, będzie w tym roku wysoki, prawdopodobnie około 5% PKB. RPP już w ostatnim komunikacie miesiąc temu przestała zapowiadać obniżenie stóp procentowych przed końcem roku. – wskazał główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w marcu o ponad 16 proc. To wyższy wynik niż prognozowało większość ekonomistów. Wzrosła także inflacja bazowa (nie dotycząca cen energii i żywności) w przeciwieństwie do szacunków wielu ekonomistów, którzy twierdzili, że pozostanie ona na poziomie 12 proc. Decyzja o utrzymaniu niezmienionych stóp procentowych w tym tygodniu jest spójna z konsensusem rynkowym.