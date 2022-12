Columbus wystartował w aukcji na rynku mocy dla magazynu energii

Columbus chce zakontraktować 1 mld zł w aukcji na rynku mocy dla magazynu energii o pojemności 0,5 GWh.

Columbus Energy S.A. złożył ofertę w aukcji rynku mocy dla magazynu energii o mocy 123,85 MW i pojemności 532 MWh. Będzie to największy w Polsce i jeden z największych w Europie wielkoskalowych magazynów, a także jeden z największych kontraktów na rynku mocy.

Spółka Columbus wzięła udział w aukcji rynku mocy, składając ofertę maksymalną w pierwszej rundzie aukcji dla mocy 123,85 MW. Spółka planuje zbudować i uruchomić magazyn energii do 2027 r., wtedy też obiekt zacznie pracować na rynku mocy. Zakładana wartość inwestycji wyniesie ok. 1 mld zł, natomiast wartość przychodów generowanych przez magazyn w okresie 17 lat szacowana jest na ponad 1 mld zł, tylko z rynku mocy. Magazyn ma ponadto generować przychody z rynku arbitrażu na cenie energii oraz w przyszłości – na usługach systemowych, np. w rynku częstotliwości. Magazyn powstanie w południowej Polsce.

– Gdyby ten magazyn dzisiaj pracował, to byłby jednym z największych projektów na świecie, a na pewno największy w Europie. Cieszymy się, że udało nam się skutecznie złożyć ofertę, bo jest to bardzo duża inwestycja, która wiąże się z wieloma wyzwaniami – od wyboru technologii i partnera po zapewnienie inteligentnego finansowania. Rynek mocy zdecydowanie w tym pomoże, natomiast tego typu magazyn w przyszłości zapełni luki podczas przerw w dostawie energii. Jest to jedna z największych prywatnych inwestycji w Polsce w sektorze energetyki i mam nadzieję nie ostatnia – mówi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

Wynik aukcji zostanie ogłoszony przez PSE w ciągu najbliższych 3 dni. O ostatecznych wynikach aukcji poinformuje Prezes URE w ciągu 21 dni.