Content marketing w branży B2B – jak go tworzyć?

Wiele osób zastanawia się, czym jest content marketing i dlaczego warto go stosować. Obecnie wiele firm korzysta z niego. Nic dziwnego, ponieważ content marketing pozwala zwiększyć zainteresowanie marką. Przez to zwiększone są wpływy sprzedażowe w przedsiębiorstwie.

Bardzo dużo osób nie wie, jak zacząć tworzyć treści content marketingowe w B2B. Żeby strategia content marketingu była skuteczna, trzeba przede wszystkim rozpocząć od określenia, kto jest naszym odbiorcą, a ponadto jakie ma potrzeby. Co ciekawe, bardzo pomocne w tym jest stworzenie tak zwanego buyer persony. Należy wiedzieć, że ten termin to nic innego, jak pewien wzór klienta, do którego chcemy dotrzeć. Jeśli mowa o B2B to najczęściej wzorowym klientem nie jest jeden człowiek, lecz pełen komitet zakupowy. Jest to spowodowane przez proces zakupowy klientów z sektora B2B, który nie jest uznawany za prosty, przez co wielu ludzi ma z tym problem. Trzeba wiedzieć o tym, że podczas procesu decyzyjnego nierzadko zatrudniany jest specjalista, w którego obrębie pracy powstał problem. Ponadto zatrudniany jest menedżer, prezes oraz zakupowiec. Należy wiedzieć, że każda z tych osób definiuje wizję rozwiązania problemu w odniesieniu do podstawowych, własnych wymagań. Warto tutaj przytoczyć przykład. Menedżerowi zespołu zależy na tym, żeby jak najszybciej przywrócić pracownika do pracy, a zakupowcowi na niskiej cenie oraz jasnych warunkach zakupu. Prezesowi natomiast zależy na tym, żeby zastosować trwałe rozwiązanie przy zachowaniu niskiej ceny.

Warto wiedzieć o tym, że buyer persony powinny być zbudowane w oparciu o sprawdzone informacje, które są rzetelne. Bardzo dobrze jest porozmawiać z bieżącymi, a ponadto niedoszłymi klientami, aby dowiedzieć się, z jakiego powodu wybrano bądź odrzucono konkretną firmę. Dzięki temu można implementować rozwiązania, które pomogą w rozwoju firmy. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób kierować content marketing do wielu różnych ludzi. Niestety wiele osób ma z tym problem. Jednakże istnieją sprawdzone rozwiązania w tej kwestii. Okazuje się, że bardzo przydatnym narzędziem w celu budowania strategii contentowej jest matryca contentowa, która jest ceniona od wielu lat. Mowa tutaj o rozbudowanej tabeli z wartościami, które chce się zakomunikować konkretnej osobie w określonej chwili w czasie drogi zakupowej. Jest to bardzo sprawdzone rozwiązanie, które jest popularne również w naszym kraju.

Każdy właściciel firmy powinien pamiętać o tym, że tworzone przez niego treści mają za zadanie pomóc klientom w podjęciu decyzji zakupowej. Na przykład w czasie poszukiwania informacji o problemie odbywa się to poprzez pomoc klientów w zrozumieniu problemów, z jakimi się mierzą, a ponadto co stoi za przyczyną ich występowania. Dzięki temu można dowiedzieć się, jakie są problemy firmy i co zrobić, żeby z nimi walczyć. Dostępna będzie implementacja takich rozwiązań, które skutecznie pomogą w pozyskiwaniu nowych klientów. Dlatego content marketing jest sprawdzony i ceniony na całym świecie. Dzięki niemu można zwiększyć zyski przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie bazy klientów. Bardzo dużo osób zastanawia się również, jakie treści content marketingowe najlepiej tworzyć. Świetnym wyborem jest postawienie na to, co interesuje konkretnych odbiorców. W ten sposób można osiągnąć bardzo zadowalające rezultaty. Jeżeli bazuje się na wypracowanych buyer personach, a ponadto ich problemach czy wyzwaniach, warto dopasować tematy oraz zagadnienia w ich ścieżkach zakupowych skoncentrowanych w matrycy contentowej. Trzeba wiedzieć o tym, że tego typu strategia content marketingowa zakłada publikacje do wszelakich członków komitetu zakupowego na różnych etapach ich ścieżki zakupowej, co jest bardzo istotne.