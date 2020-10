CPK w projekcie Smart Airports. Dofinansowanie dla zielonej energii i ograniczenia emisji CO2

Europejskie konsorcjum z udziałem Centralnego Portu Komunikacyjnego otrzymało 12 mln euro dofinansowania na opracowanie zielonych, proekologicznych i inteligentnych rozwiązań dotyczących projektowania lotnisk. Partnerami CPK są m.in. porty lotnicze w Kopenhadze, Rzymie i Wilnie

Unijny grant pochodzi z Ramowego Programu Badań i Rozwoju Horizon 2020 w kategorii: „Budowanie niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu przyszłości: Bezpieczna, czysta i wydajna energia”.

Oprócz CPK uczestnikami projektu Smart Airports zostało 15 instytucji, w tym m.in.: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), Port Lotniczy w Kopenhadze, Duński Instytut Technologiczny (DTI), Lotnisko Rzym-Fiumicino, Lithuanian Airports (zarządca lotnisk m.in. w Wilnie i Kownie), Uniwersytet w Parmie, Uniwersytet Techniczny w Hamburgu i przewoźnik Scandinavian Airlines (SAS).

Całkowita wysokość przyznanej dotacji to 12 mln euro, z czego prawie 500 tys. euro trafi do CPK. Do udziału w przedsięwzięciu spółka CPK, odpowiedzialna za zaprojektowanie i budowę Portu Solidarność, została zaproszona jako lotnisko partnerskie przez lidera konsorcjum, czyli Port Lotniczy w Kopenhadze. Dzięki temu CPK bierze udział w pilotażowym, innowacyjnym projekcie, który ma przyczynić się do spowolnienia zmian klimatycznych.

– Naszym celem jest infrastruktura niskoemisyjna, a europejski program Smart Airports pozwoli nam te zamierzenia zrealizować. Planując port lotniczy, sięgniemy na dużą skalę po zielone rozwiązania z zakresu inteligentnej energii i elektromobilności – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

– Jako spółka CPK będziemy pracować razem z partnerami z konsorcjum nad działaniami redukującymi zużycie energii, zapewnieniem dostępu do biopaliwa lotniczego i wykorzystaniem niskoemisyjnych pojazdów obsługi naziemnej. Nowe lotnisko i zbudowany jednocześnie system kolei dużych prędkości będą korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ transportu na środowisko – zapowiada Mikołaj Wild, prezes CPK.

– Cieszymy się, że Komisja Europejska wybrała nasz projekt i że wraz z partnerami takimi jak CPK będziemy współpracować przy opracowywania koncepcji zrównoważonego lotniska przyszłości – mówi Thomas Woldbye, prezes Portu Lotniczego w Kopenhadze. – Zamierzamy zapewnić infrastrukturę dla samolotów, które mogą być w przyszłości zasilane energią elektryczną, wodorem lub innymi zrównoważonymi paliwami. Jednocześnie zbadamy, w jaki sposób zasilać budynki, pojazdy i samoloty w taki sposób, żeby w docelowo całkowicie wyeliminować emisję dwutlenku węgla – dodaje.

Współpraca w ramach Smart Airports potrwa cztery lata.Udział w tzw. konsorcjum kopenhaskim daspółceCPK nieograniczony dostęp do wszystkich wypracowanych rezultatów (koncepcji, założeń, rozwiązań projektowych i technologii), jak również możliwość ich wdrożenia w przyszłości. W przypadku CPK może to mieć miejsce zarówno na etapie przygotowywania master planu, jak też podczas projektowania i budowy lotniska.

W Porcie w Kopenhadze w Danii wdrażane będą w pierwszej kolejności wypracowane przez konsorcjum zielone rozwiązania. Równocześnie wyniki projektu Smart Airports będą jednak adaptowane dla lotnisk partnerskich: w Polsce, na Litwie i we Włoszech.

– Wdrażanie ekologicznych, zrównoważonych paliw oraz zielona transformacja operacji lotniskowych będą wymagały dostępu do wiedzy i know-how. To właśnie w tym celu zebraliśmy profesjonalny, międzynarodowy zespół. Z niecierpliwością czekamy na tę ogólnoeuropejską współpracę – mówi Lars Overgaard, business menadżer w Duńskim Instytucie Technologicznym, który kierował procesem aplikacyjnym.

Projekt ma się przyczynić do osiągnięcia przez branżę lotniskową unijnych celów klimatycznych i wpisuje się Nowy Europejski Zielony Ład (European Green Deal). To nie pierwsze spośród działań CPK na rzecz zrównoważonej energii. 25 września br. CPK i Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie o współpracy w celu realizacji niskoemisyjnych inwestycji energetycznych. Wstępne ustalenia zakładają, że w rejonie Portu Solidarność powstanie – w zgodzie z najnowszymi wymogami środowiskowymi – nowa elektrociepłownia, która będzie zasilana gazem ziemnym ze wsparciem paneli słonecznych, czyli odnawialnych źródeł energii (OZE).

Porozumienie CPK i PGE zakłada zastosowanie trigeneracji, czyli skojarzonego technologicznie wytwarzania: energii elektrycznej, ciepła i chłodu użytkowego. Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie ilości i kosztu energii niezbędnej do wytworzenia każdego z nich z osobna. Współpraca CPK i PGE oraz zakładane zastosowanie na dużą skalę OZE także wpisują się w europejską politykę klimatyczną.