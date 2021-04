Cyfrowe MŚP dobrze poradziły sobie z pandemią – wyniki analizy PayPal

Miniony rok to dla większości firm okres niepewności, ciągłych zmian oraz przenoszenia się do wirtualnego świata. Przedsiębiorstwa, którym udało się szybko przystosować do nowej rzeczywistości i wdrożyć cyfrowe rozwiązania nie tylko poradziły sobie z kryzysem, ale w wielu przypadkach, z sukcesem rozwijały swoją działalność w czasie pandemii. Jak wynika z analizy PayPal[1], europejskie MŚP korzystające z platformy, odnotowały w II kwartale 2020 roku 50% wzrost

w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019.

PayPal opublikował wyniki analizy „Cyfrowa szansa. Wpływ pandemii COVID-19 na sektor MŚP w Europie”, w ramach której zbadał wartość transakcji przeprowadzonych w 2020 roku za jego pośrednictwem na rzecz małych i średnich firm z Europy. Jak wynika z raportu, w okresie pandemii digitalizacja działań okazała się kluczowa dla utrzymania rentowności firm z sektora MŚP. Większość MŚP korzystających z PayPal (określanych mianem „cyfrowych MŚP”) odnotowała wzrost niezależnie od tego, czy przyjęły one strategię cyfrową przed pandemią, czy w trakcie jej trwania. Dzięki nowym technologiom w e-commerce, firmy mogą lepiej zarządzać swoimi finansami, docierać do szerszej grupy klientów i na bieżąco odpowiadać na ich zmieniające się potrzeby zakupowe.

„Chociaż dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw wdrożenie cyfrowych rozwiązań stanowiło ogromne wyzwanie, nasza analiza pokazała, że w dzisiejszych czasach obecność w sieci jest niezbędnym elementem każdego, nawet najmniejszego biznesu. Przestrzeń cyfrowa, w przeciwieństwie do tej tradycyjnej, umożliwia wszystkim uczestnikom działanie na niemal równych zasadach. Dzięki temu, nawet w trudnych warunkach, pozwala mniejszym firmom z powodzeniem konkurować z większymi graczami. Wkraczając do świata cyfrowego lokalni przedsiębiorcy zyskują dostęp do tej samej globalnej bazy konsumentów i narzędzi, którymi dysponują wielkie korporacje” – komentuje Efi Dahan, Dyrektor Zarządzający PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią, Rosję i Izrael.

Nowy styl życia, ograniczenia w zgromadzeniach i przemieszczaniu się, a także więcej czasu spędzanego w domu sprawiają, że konsumenci sięgają obecnie po inne produkty niż przed pandemią. Według europejskich danych PayPal[2], od początku pandemii najbardziej zyskały firmy sprzedające artykuły dla dzieci (117% wzrost w II kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019), jedzenie i napoje (+114%) oraz wyposażenie do ogrodu (+114%). Na rynku polskim największy wzrost odnotowały kategorie: edukacja i szkolenia (+215%), instrumenty muzyczne (+131%) oraz sprzęt komputerowy (+119%).

Jednocześnie na europejskim rynku nastąpił gorszy okres dla branż, które z racji swojego charakteru, nie były w stanie w całości przenieść prowadzonych działań do świata wirtualnego. Szczególnie dotkliwie odczuły to linie lotnicze. W II kwartale 2020 roku wartość transakcji[3] przeprocesowanych na rzecz tej kategorii była o 109% niższa niż w analogicznym okresie roku 2019. Duże straty zanotowały także branża podróżnicza (-76%) oraz sprzedawcy biletów na różnego rodzaju wydarzenia, takie jak np. koncerty czy przedstawienia teatralne (-74%)[4]. Można jednak założyć, że w przypadku większości sektorów, tak znaczące spadki są okresowe, a ich wyniki poprawią się, jak tylko uspokoi się sytuacja związana

z pandemią.

Analiza przygotowana przez PayPal wskazuje ponadto, że rokroczny wzrost cyfrowych MŚP w drugim kwartale 2020 roku wynosił więcej w prawie wszystkich krajach europejskich niż w USA (25%), przy czym w ponad połowie z nich tempo wzrostu było aż dwukrotnie wyższe niż za oceanem[5]. Co ciekawe, również MŚP na obszarach wiejskich odnotowały w tym okresie wysokie wzrosty. Jak wynika z analizy PayPal, w pięciu europejskich krajach – Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoszech i Holandii – wzrost wartości transakcji w MŚP działających na obszarach wiejskich był 1,5-krotnie wyższy niż w przypadku firm działających w miastach[6].

